Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 26000 Главный судья: Хартманн Роберт
0'
1:0
15' ГолАтик Бариш
53' Желтая карточкаDaniel Elfadli
65' Желтая карточкаАтик Бариш
1:1
87' ГолJona Niemiec
88' Желтая карточкаСиберт Джамиль
1:2
90' ГолJona Niemiec
90'+8
Ход матча
15'
1:0
53'
65'
81'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
366 Количество передач 532
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
35 Daniel Bunk
-
46 Sima Suso
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Krempicki
|1
|0.33
|Атик Бариш
|1
|0.33
|Бокхорн Эберт
|1
|0.33
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.33
|Югоне Жан
|1
|0.33
|Шулер Лука
|1
|0.33
|Гнака Силас
|0
|0
|Daniel Elfadli
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|1
|Цолис Христос
|2
|0.67
|Jona Niemiec
|2
|0.67
|Клаус Феликс
|1
|0.33
|Вермейж Винсент
|1
|0.33
|Ястржембски Деннис
|1
|0.33
|Зоботка Марсель
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|1
|0
|Leon Bell
|1
|0
|Daniel Heber
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Yannik Engelhardt
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
1
0
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
0
Голы по времени матча
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
0
0%
3
30%
91-120
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
1
13%
3
30%
91-120
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0
Результаты матчей
Магдебург
Фортуна
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
|Фортуна
|Сиберт Джамиль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Магдебург 1:2 Фортуна
Исход игры
Магдебург
31.7% (38)
Ничья
25% (30)
Фортуна
43.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (62)
Меньше
46.55% (54)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 Фортуна
29.2% (35)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:1 Магдебург
16.7% (20)
1:0 Магдебург
10% (12)
0:1 Фортуна
8.3% (10)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Магдебург
2.5% (3)
1:3 Фортуна
1.7% (2)
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