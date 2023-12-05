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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 26000 Главный судья: Хартманн Роберт
Магдебург
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
15' Гол
Атик Бариш
53' Желтая карточка
Daniel Elfadli
65' Желтая карточка
Атик Бариш
1:1
87' Гол
Jona Niemiec
88' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
1:2
90' Гол
Jona Niemiec
90'+8

Ход матча

15'
Атик Бариш
(Daniel Elfadli)
1:0
53'
Daniel Elfadli
 
62'
Ито Тацуя
Амаечи Ксавьер
 
63'
Alexander Nollenberger
Кастаньос Люк
 
65'
Атик Бариш
 
70'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Клаус Феликс
70'
 
Ястржембски Деннис
Ийоха Эммануэль
81'
Арслан Ахмет
Атик Бариш
 
81'
Хоти Анди
Конде Амара
 
85'
 
Jona Niemiec
Цолис Христос
85'
 
Гинчек Даниэль
Танака Ао
87'
1:1
Jona Niemiec
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
88'
 
Сиберт Джамиль
90'
1:2
Jona Niemiec
(Йоханнессон Исак-Бергманн)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 366 Количество передач 532
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 120
Магдебург 31.7% (38)
X 25% (30)
Фортуна 43.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
20
Амаечи
Ксавьер
23
Атик
Бариш
9
Кастаньос
Люк
1
Немчикски
Карол
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
9
Вермейж
Винсент
7
Цолис
Христос
Магдебург
3-4-2-1
Фортуна
4-3-3

История личных встреч

Магдебург
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:2
РЛС
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Krempicki 1 0.33
Атик Бариш 1 0.33
Бокхорн Эберт 1 0.33
Амаечи Ксавьер 1 0.33
Югоне Жан 1 0.33
Шулер Лука 1 0.33
Гнака Силас 0 0
Daniel Elfadli 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 1
Цолис Христос 2 0.67
Jona Niemiec 2 0.67
Клаус Феликс 1 0.33
Вермейж Винсент 1 0.33
Ястржембски Деннис 1 0.33
Зоботка Марсель 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 1 0
Leon Bell 1 0
Daniel Heber 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Хоти Анди 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиберт Джамиль 2 0
Takashi Uchino 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Танака Ао 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Yannik Engelhardt 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
0
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
0
0%
3
30%
91-120

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
1
13%
3
30%
91-120

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0

Результаты матчей

Магдебург
Фортуна

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
Боруссия М
Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Фортуна Сиберт Джамиль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Фортуна совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26000 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Магдебург: 45%, Фортуна: 55%.
  • 97'
    Jona Niemiec наказан за толчок Daniel Heber
  • 97'
    Фортуна контролирует мяч.
  • 96'
    Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Йоханнессон Исак-Бергманн сделал результативную передачу.
    • 92'
      Г О О О О Л - Jona Niemiec забивает с правой ноги!
    • 91'
      Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Магдебург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Магдебург: 44%, Фортуна: 56%.
    • 89'
      Alexander Nollenberger на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MDCC-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Магдебург 31.7% (38)
    X 25% (30)
    Фортуна 43.3% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Магдебург 1:2 Фортуна

    Исход игры
    Магдебург
    31.7% (38)
    Ничья
    25% (30)
    Фортуна
    43.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Фортуна
    29.2% (35)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    2:1 Магдебург
    16.7% (20)
    1:0 Магдебург
    10% (12)
    0:1 Фортуна
    8.3% (10)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Магдебург
    2.5% (3)
    1:3 Фортуна
    1.7% (2)
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