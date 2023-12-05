Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Магдебург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аппелькамп Синта навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Фортуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Yannik Engelhardt пробует нанести удар издали, но Dominik Reimann держит все под контролем

45' Удар от ворот произведет Магдебург

44' Вермейж Винсент оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Удар от ворот произведет Магдебург

41' Клаус Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Удар от ворот произведет Магдебург

37' Магдебург идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Атик Бариш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Танака Ао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Немчикски Карол взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок из команды Магдебург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Магдебург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Фортуна

32' Удар от ворот произведет Фортуна

32' ШТАНГА! Так было близко к голу - Амаечи Ксавьер нанес удар в каркас ворот!

32' О, нет. Из многообещающей позиции Кастаньос Люк из команды Магдебург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Leon Bell создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Leon Bell выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Немчикски Карол взял и забрал мяч на выходе

29' Магдебург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Магдебург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Фортуна

25' Удар от ворот произведет Магдебург

24' Танака Ао не смог попасть в створ ударом издали

24' Магдебург совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гнака Силас из команды Магдебург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Магдебург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Daniel Elfadli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Фортуна

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Магдебург будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Магдебург

15' Команда Магдебург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Атик Бариш из команды Магдебург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

11' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Танака Ао пробует нанести удар издали, но Dominik Reimann держит все под контролем

6' Игрок из команды Магдебург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Удар от ворот произведет Магдебург

5' Аппелькамп Синта навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Аппелькамп Синта навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Магдебург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Фортуна

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Магдебург начинает с центра поля