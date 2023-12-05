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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Кайзерслаутерн
2:0
Второй тайм: 87'
Нюрнберг
0'
11' Желтая карточка
Думан Тайлан
18' Желтая карточка
Сольдо Никола
32' Желтая карточка
Циммер Жан
1:0
75' Гол
Тачи Ричмонд
2:0
78' Гол
Ахе Рагнар
80' Желтая карточка
Векессер Эрик

Ход матча

11'
 
Думан Тайлан
18'
Сольдо Никола
 
32'
Циммер Жан
 
55'
 
Браун Натаниэль
Шлаймер Лукас
64'
Ахе Рагнар
Бойд Терренс
 
75'
Тачи Ричмонд
(Циммер Жан)
1:0
78'
Ахе Рагнар
2:0
80'
 
Векессер Эрик
Хандверкер Тим
80'
 
Лохкемпер Феликс
Думан Тайлан
80'
 
Векессер Эрик
84'
 
Гайс Йоханнес
Окунуки Кандзи
84'
Дурм Эрик
Циммер Жан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 198 Количество передач 187
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Кайзерслаутерн 71.7% (86)
X 16.7% (20)
Нюрнберг 11.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Нюрнберг
3.55
6.16
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5.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
14
Сольдо
Никола
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
8
Думан
Тайлан
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.3

Среднее время на гол

40
69

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 2 0.67
Тачи Ричмонд 2 0.67
Редондо Кенни 2 (1) 0.67
Риттер Марлон 1 0.33
Ахе Рагнар 1 0.33
Томяк Борис 1 0.33
Нихус Юлиан 1 0.33
Циммер Жан 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 1
Лохкемпер Феликс 2 0.67
Думан Тайлан 2 (1) 0.67
Голлер Беньямин 1 0.33
Хаяси Даити 1 0.33
Дафернер Кристоф 1 0.33
Окунуки Кандзи 1 0.33
Гюрлеен Ахмет 1 0.33
Браун Натаниэль 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 1 0
Эльведи Ян 1 0
Томяк Борис 1 0
Сольдо Никола 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Энрико 1 0
Векессер Эрик 1 0
Думан Тайлан 1 0
Хорн Яннес 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:9
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
9
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:9
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5
1
1
1/8 финала
Магдебург
Фортуна
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Хомбург
Санкт-Паули
Боруссия М
Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 86'
    Флик Флориан из команды Нюрнберг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 86'
    Пухач Тымотеуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 86'
    Оооо... вот это был удар! Пухач Тымотеуш должен был забить с этой позиции.
  • 86'
    Хорошую попытку сделал Пухач Тымотеуш. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 85'
    Ахе Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 85'
    Кайзерслаутерн пытается что-то создать.
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    Прогнозы 120
    Кайзерслаутерн 71.7% (86)
    X 16.7% (20)
    Нюрнберг 11.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кайзерслаутерн
    Ничья
    Нюрнберг
    3.55
    6.16
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    Где смотреть матч Кайзерслаутерн 2:0 Нюрнберг онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кайзерслаутерн 2:0 Нюрнберг

    Исход игры
    Кайзерслаутерн
    71.7% (86)
    Ничья
    16.7% (20)
    Нюрнберг
    11.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (93)
    Нет
    20.51% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Кайзерслаутерн
    47.5% (57)
    1:0 Кайзерслаутерн
    15.8% (19)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    1:2 Нюрнберг
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Кайзерслаутерн
    3.3% (4)
    0:1 Нюрнберг
    2.5% (3)
    2:3 Нюрнберг
    1.7% (2)
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