Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Главный судья: Иттрич Патрик
2:0
Второй тайм: 87'
0'
11' Желтая карточкаДуман Тайлан
18' Желтая карточкаСольдо Никола
32' Желтая карточкаЦиммер Жан
1:0
75' ГолТачи Ричмонд
2:0
78' ГолАхе Рагнар
80' Желтая карточкаВекессер Эрик
Ход матча
11'
18'
32'
75'
1:0
78'
2:0
80'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
198 Количество передач 187
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
28
Гиамера
Ян
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.3
Среднее время на гол
40
69
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|2
|0.67
|Тачи Ричмонд
|2
|0.67
|Редондо Кенни
|2 (1)
|0.67
|Риттер Марлон
|1
|0.33
|Ахе Рагнар
|1
|0.33
|Томяк Борис
|1
|0.33
|Нихус Юлиан
|1
|0.33
|Циммер Жан
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|3
|1
|Лохкемпер Феликс
|2
|0.67
|Думан Тайлан
|2 (1)
|0.67
|Голлер Беньямин
|1
|0.33
|Хаяси Даити
|1
|0.33
|Дафернер Кристоф
|1
|0.33
|Окунуки Кандзи
|1
|0.33
|Гюрлеен Ахмет
|1
|0.33
|Браун Натаниэль
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентини Энрико
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:9
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
9
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:9
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
9
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кайзерслаутерн 2:0 Нюрнберг
Исход игры
Кайзерслаутерн
71.7% (86)
Ничья
16.7% (20)
Нюрнберг
11.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (78)
Меньше
33.33% (39)
Обе команды забьют
Да
79.49% (93)
Нет
20.51% (24)
Популярный счёт
2:1 Кайзерслаутерн
47.5% (57)
1:0 Кайзерслаутерн
15.8% (19)
1:1 Ничья
12.5% (15)
1:2 Нюрнберг
5.8% (7)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:2 Кайзерслаутерн
3.3% (4)
0:1 Нюрнберг
2.5% (3)
2:3 Нюрнберг
1.7% (2)
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