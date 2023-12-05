Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Хорошую попытку сделал Ахе Рагнар . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Пухач Тымотеуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Судья подбегает и показывает Гайс Йоханнес из команды Нюрнберг отложенную желтую карточку за фол.

85' Оооо... вот это был удар! Пухач Тымотеуш должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Пухач Тымотеуш . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ахе Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Хорошую попытку сделал Окунуки Кандзи . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе

80' Векессер Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Кайзерслаутерн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Г О О О О Л - Ахе Рагнар забивает с левой ноги!

78' Тачи Ричмонд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Кайзерслаутерн идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

75' Г О О О О Л - Тачи Ричмонд правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

75' Циммер Жан из команды Кайзерслаутерн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

75' Окунуки Кандзи не смог попасть в створ ударом издали

75' Удар от ворот произведет Нюрнберг

74' Ахе Рагнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Удар от ворот произведет Нюрнберг

72' Нюрнберг идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Циммер Жан из команды Кайзерслаутерн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Нюрнберг

69' Риттер Марлон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' О, нет. Из многообещающей позиции Тачи Ричмонд из команды Кайзерслаутерн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

68' Пухач Тымотеуш из команды Кайзерслаутерн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Нюрнберг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Нюрнберг

65' Кайзерслаутерн идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Пухач Тымотеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Циммер Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Риттер Марлон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Пухач Тымотеуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Тобиас Рашль нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе

56' Пухач Тымотеуш пробует нанести удар издали, но Кристиан Матена держит все под контролем

55' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хаяси Даити нанес удар головой, но Юлиан Краль спокойно отбил мяч.

51' Риттер Марлон из команды Кайзерслаутерн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Нюрнберг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Нюрнберг

50' Тачи Ричмонд не смог попасть в створ ударом издали

50' Пухач Тымотеуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Циммер Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Нюрнберг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нюрнберг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля