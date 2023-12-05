  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 48349 Главный судья: Иттрич Патрик
Кайзерслаутерн
2:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
11' Желтая карточка
Думан Тайлан
18' Желтая карточка
Сольдо Никола
31' Желтая карточка
Циммер Жан
1:0
75' Гол
Тачи Ричмонд
2:0
78' Гол
Ахе Рагнар
80' Желтая карточка
Векессер Эрик
85' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
90' Желтая карточка
Томяк Борис
90'+6

Ход матча

11'
 
Думан Тайлан
18'
Сольдо Никола
 
31'
Циммер Жан
 
54'
 
Браун Натаниэль
Шлаймер Лукас
64'
Ахе Рагнар
Бойд Терренс
 
75'
Тачи Ричмонд
(Циммер Жан)
1:0
78'
Ахе Рагнар
(Тачи Ричмонд)
2:0
79'
 
Векессер Эрик
Хандверкер Тим
79'
 
Лохкемпер Феликс
Думан Тайлан
80'
 
Векессер Эрик
83'
 
Гайс Йоханнес
Окунуки Кандзи
84'
Дурм Эрик
Циммер Жан
 
85'
 
Гайс Йоханнес
87'
Хёршер Филипп
Тачи Ричмонд
 
87'
Редондо Кенни
Риттер Марлон
 
90'
Томяк Борис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 397 Количество передач 352
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Кайзерслаутерн 71.7% (86)
X 16.7% (20)
Нюрнберг 11.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
14
Сольдо
Никола
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
2
Томяк
Борис
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
8
Думан
Тайлан
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.3

Среднее время на гол

40
69

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тачи Ричмонд 2 0.67
Бойд Терренс 2 0.67
Редондо Кенни 2 (1) 0.67
Риттер Марлон 1 0.33
Ахе Рагнар 1 0.33
Томяк Борис 1 0.33
Нихус Юлиан 1 0.33
Циммер Жан 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 1
Лохкемпер Феликс 2 0.67
Думан Тайлан 2 (1) 0.67
Голлер Беньямин 1 0.33
Хаяси Даити 1 0.33
Дафернер Кристоф 1 0.33
Окунуки Кандзи 1 0.33
Гюрлеен Ахмет 1 0.33
Браун Натаниэль 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 0
Циммер Жан 1 0
Эльведи Ян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Векессер Эрик 1 0
Думан Тайлан 1 0
Хорн Яннес 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:9
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:9
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
9
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
Боруссия М
Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Фортуна Сиберт Джамиль 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fritz Walter Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Кайзерслаутерн 71.7% (86)
    X 16.7% (20)
    Нюрнберг 11.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кайзерслаутерн 2:0 Нюрнберг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кайзерслаутерн 2:0 Нюрнберг

    Исход игры
    Кайзерслаутерн
    71.7% (86)
    Ничья
    16.7% (20)
    Нюрнберг
    11.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (93)
    Нет
    20.51% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Кайзерслаутерн
    47.5% (57)
    1:0 Кайзерслаутерн
    15.8% (19)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    1:2 Нюрнберг
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Кайзерслаутерн
    3.3% (4)
    0:1 Нюрнберг
    2.5% (3)
    2:3 Нюрнберг
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     