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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 39827 Главный судья: Данкерт Бастиан
Боруссия М
1:0
Доп. время (2 тайм)
Вольфсбург
0'
31' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
41' Желтая карточка
Герхардт Янник
1:0
120' Гол
Коне Куадио

Ход матча

23'
 
Баку Ридле
Рожерио да Силва
31'
 
Арнольд Максимилиан
41'
 
Герхардт Янник
60'
Нгуму Натан
Чванчара Томаш
 
81'
Коне Куадио
Райтц Рокко
 
81'
Хак Робин
Крамер Кристоф
 
97'
Нойхаус Флориан
Онора Франк
 
97'
Фридрих Марвин
Эльведи Нико
 
112'
 
Черны Вацлав
Томаш Тьягу
112'
 
Сванберг Маттиас
Герхардт Янник
115'
 
Майер Ловро
Вранкс Астер
120'
Коне Куадио
(Нойхаус Флориан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 559 Количество передач 496
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 133
Боруссия М 85.7% (114)
X 7.5% (10)
Вольфсбург 6.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вольфсбург
6.20
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7.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
2
Киародиа
Фабио
9
Онора
Франк
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
23
Крамер
Кристоф
20
Нец
Лука
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
6
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
13
Рожерио
да
Силва
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
Боруссия М
3-5-2
Вольфсбург
3-5-1-1

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

47
102

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.18

Среднее время на гол

53
76

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.79
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

50
87

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 2 0.67
Онора Франк 2 0.67
Чванчара Томаш 2 0.67
Сибачо Жордан 2 0.67
Нгуму Натан 1 0.33
Ранос Грант-Леон 1 0.33
Нец Лука 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томаш Тьягу 2 0.67
Герхардт Янник 1 0.33
Черны Вацлав 1 0.33
Нмеча Лукас 1 0.33
Винд Йонас 1 0.33
Баку Ридле 1 0.33

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Ковач 1 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Герхардт Янник 1 0
Перван Павао 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Паредес Кевин 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3

Результаты матчей

Боруссия М
Вольфсбург

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5
1
1
1
1
5.5
1
1
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
Боруссия М
Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Фортуна Сиберт Джамиль 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    120'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОНЕ!!! На последней минуте хозяева открыли счёт. Нгуму справа отправил Нойхауса вперёд. Флориан дошёл дол линии поля и навесил к воротам, где Коне головой пробил с двух метров точно.
  • 120'
    Подачу Баку справа в центр штрафной площади перехватил Киародиа.
  • 119'
    Нойхаус справа пас в штрафную площадь на ход Хаку сделал слишком сильно. Мяч укатился за пределы поля.
  • Замена
    118'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Астера Вранкса на поле вышел Ловро Майер.
  • Офсайд
    117'
    Коне не смог прорваться к воротам, а мяч отскочил к Плеа, который находился в офсайде.
  • 116'
    "Боруссия" ограничивается контролем мяча на своей половине поля. У хозяев осталось немного сил и они больше рассчитывают на серию пенальти.
  • Замена
    115'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Янника Герхардта на поле вышел Маттиас Сванберг.
  • Замена
    114'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Тьягу Томаша на поле вышел Вацлав Черны.
  • 113'
    Удар Баку с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
  • 112'
    Николас кулаками выбил мяч после заброса слева к воротам от Меле.
  • 110'
    "Вольфсбург" заметно активнее проводит дополнительное время. Это никак не сказывается на счёте в матче.
  • Опасный момент
    109'
    Арнольд справа сделал заброс к дальней штанге, где Меле с четырёх метров ногой пробил выше ворот.
  • 108'
    Меле с двадцати метров пробил немного правее центра. Николас прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    107'
    Хак в чужой штрафной площади толкнул в спину Баку.
  • Свисток
    106'
    Второй дополнительный тайм стартовал!
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    • Перерыв
      Перерыв! "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Вольфсбург" - 0:0.
    • Угловой
      105'
      Арнольд от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где никто не попал по мячу головой.
    • 105'
      Коне слева с двадцати метров низом пробил правее ворот.
    • Дополнительное время
      105'
      1 минута добавлена.
    • 105'
      "Боруссия" катает мяч на своей половине поля.
    • 104'
      Томаш слева с восемнадцати метров не попал в дальний угол ворот.
    • Травма, повреждение
      103'
      У Неца свело ногу. Присел Лука на газон и ожидает выхода к нему медиков.
    • Угловой
      102'
      Хозяева исполнили угловой удар. Мяч от ворот выбит за боковую линию поля.
    • 101'
      Плеа слева в штрафной площади сделал короткую передачу на Хака, чей удар успел заблокировал Зесигер.
    • Угловой
      100'
      Арнольд от углового флага навесил на Дженца, который головой пробил выше ворот.
    • Замена
      99'
      Замена в составе "Боруссии": вместо Нико Эльведи на поле вышел Марвин Фридрих.
    • Замена
      98'
      Замена в составе "Боруссии": вместо Франка Онора на поле вышел Флориан Нойхаус.
    • 97'
      Удар Плеа с двадцати одного метра заблокировал Лакруа.Д
    • 96'
      Скидка Баку справа получилась близко к воротам, и Николас забрал мяч в руки.
    • Угловой
      95'
      Подача Онора от углового флага последовала в центр штрафной площади, куда выдвинулся Кастельс и забрал мяч в руки.
    • 94'
      Хозяева провели быструю контратаку, и Онора заработал угловой удар.
    • 93'
      "Вольфсбург" забрал мяч и раз за разом совершает забросы вперёд. Хозяева играют на перехватах.
    • 92'
      Томаш в штрафной площади откликнулся на длинный заброс вперёд, но удачно мяч на ногу поймать не смог.
    • Свисток
      91'
      Первый дополнительный тайм стартовал!
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Вольфсбург" - 0:0.
    • Опасный момент
      90'
      ГЕРХАРДТ!!! Винд слева сделал пас в центр на Герхардта, который с десяти метров низом пробил рядом с левой штангой.
    • Угловой
      90'
      Арннольд исполнил подачу от углового флага. Хозяева мяч от ворот выбили.
    • Опасный момент
      90'
      После подачи Дженца справа Винд головой пробил в противоход голкиперу, но Николас сумел в прыжке мяч отбить.
    • 90'
      Концовку второго тайма "Вольфсбург" проводит активнее. Этого недостаточно, чтобы выявить победителя в матче.
    • Дополнительное время
      90'
      3 минуты добавил Данкерт во втором тайме.
    • 90'
      Навес Баку справа к воротам заблокировал Нец.
    • 89'
      Нгуму по центру откликнулся на заброс вперёд, но Николас вовремя выскочил далеко за пределы штрафной площади и первым оказался у мяча.
    • Офсайд
      88'
      Баку справа вывел Томаша один на один с голкипером. Тьягу перекинул мяч через выскочившего навстречу Кастельса и отправил мяч в сетку. Вот только порадоваться гостям не удалось - арбитр на линии зафиксировал офсайд.
    • 87'
      Баку неожиданно прорвался к воротам, но нанести удар забыл. Соперники мяч у Ридле выбили.
    • Угловой
      86'
      Арнольд исполнил подачу от углового флага. Хозяева на ближней штанге мяч вынесли.
    • Фол, нарушение
      85'
      Меле в центре поля отмахнулся от Скалли.
    • Замена
      84'
      Замена в составе "Боруссии": вместо Кристофа Крамера на поле вышел Робин Хак.
    • Замена
      83'
      Замена в составе "Боруссии": вместо Рокко Райтца на поле вышел Куадио Коне.
    • 82'
      Крамер с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 80'
      "Боруссия" подержала мяч. Игра в пас в концовке второго тайма у хозяев получается хорошо.
    • Угловой
      79'
      Арнольд от углового флага навесил к ближней штанге, где Вранксу не удалось побороться вверху за мяч.
    • 78'
      Прострел Баку справа к воротам перехватил Киародиа.
    • Угловой
      77'
      Онора от углового флага навесил к дальней штанге, где Дженц не позволил сыграть вверху Крамеру.
    • Угловой
      76'
      Арнольд от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось, и удара по воротам не последовало.
    • Фол, нарушение
      75'
      Райтц у центрального круга сбил Арнольда.
    • Фол, нарушение
      74'
      Томаш у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Офсайд
      72'
      Скалли справа оказался в офсайде.
    • 71'
      Николас вовремя выскочил к линии штрафной площади и прервал опасную передачу на Томаша.
    • 70'
      Райтц справа сделал заброс  на ход Онора, но на опережение сыграл Меле. И здесь не прошёл выход к воротам.
    • 69'
      Арнольд справа метров с сорока пробил левее ворот. Николас выходил вперёд из ворот, но перспективы такого удара были очень туманны.
    • 68'
      После перерыва командам не удаётся создавать сколь-нибудь опасных моментов у чужих ворот. Да и просто ударов по воротам стало заметно меньше.
    • 67'
      Прострел Баку справа в штрафную площадь заблокировал Вайгль.
    • 66'
      Онора справа сделал пас в штрафную площадь на Плеа, у которого мяч выбил Дженц.
    • 64'
      Прострел Онора справа к воротам заблокировал Зесигер.
    • Офсайд
      63'
      Герхардт на левом фланге забрался в офсйад.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Боруссии": вместо Томаша Чванчары на поле вышел Натан Нгуму.
    • Травма, повреждение
      61'
      Чванчаре потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
    • 60'
      Подачу Баку справа к воротам заблокировал Нец.
    • 58'
      Чванчара справа пошёл вперёд. Ему наперерез рванул Дженц и выбил мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      57'
      Райтц в центре поля ударил по ногам Вранкса.
    • 56'
      С помощью серии аутов "Вольфсбург" продвинулся по левому флангу вперёд, но подачу к воротам так никому исполнить не удалось.
    • Угловой
      55'
      Онора от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 54'
      Чванчара справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокировал Лакруа.
    • 52'
      Меле слева сделал пас в штрафную площадь на Винда, которому прорваться к воротам не удалось.
    • Угловой
      51'
      Онора от углового флага низом покатил мяч на Вайгля, удар которого с десяти метров Кастельс парировал. Плеа действовал на добивании уже из офсайда.
    • Угловой
      50'
      Онора от углового флага навесил к воротам, а гости снова выбили мяч за пределы поля.
    • 49'
      Прострел Неца слева к воротам перехватил Дженц.
    • 48'
      Скалли аккуратно грудью скинул мяч на Николаса после длинного заброса соперников вперёд.
    • 47'
      Меле на левом фланге догнал мяч уже за пределами поля после заброса Зесигера вперёд.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Мёнхенгладбахе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Вольфсбург" - 0:0.
    • 45'
      Вранкс справа навесил на Герхардта, который головой пробил левее ворот. Николас догнал мяч и забрал его в руки.
    • Фол, нарушение
      45'
      Плеа у центрального круга подтолкнул Лакруа.
    • 45'
      Прострел Неца слева к штрафной площади соперники перехватили.
    • 45'
      Крамер не позволил принять мяч Баку у бровки. Аут бросят гости.
    • Травма, повреждение
      45'
      Вранксу потребовалась помощь медиков.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Данкерт в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Плеа на чужой половине поля подтолкнул в спину Вранкса.
    • 44'
      Крамер перед чужой штрафной площадью пас исполнил точно в ноги сопернику, а не бежавшему справа Скалли.
    • Фол, нарушение
      43'
      Чванчара на чужой половине поля отметился фолом.
    • Желтая карточка
      42'
      Герхардт у чужой штрафной площади ударил по ногам Эльведи и получил жёлтую карточку.
    • 41'
      Плеа слева сделал слишком сильно пас на ход Нецу. Мяч достался соперникам.
    • 40'
      Ещё один точный подкат от Эльведи. Нико не позволил Меле слева убежать к воротам.
    • 39'
      Онора справа покатил мяч к центру на Скалли, который с двадцати четырёх метров пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      38'
      Лакруа в центре поля завалил на газон Чванчару.
    • Фол, нарушение
      37'
      Баку на чужой половине поля зацепил ногу Неца.
    • 36'
      Эльведи на фланге в подкате выбил мяч у Баку. Со стороны выглядело опасно, но Нико сыграл точно в мяч.
    • 35'
      Плева справа не смог удачно сделать скидку в центр на Чванчару.
    • Офсайд
      34'
      Томаш забежал в офсайд.
    • Желтая карточка
      32'
      Райтцу досталось по ногам в центре поля от Арнольда. Максимилиан получил первую жёлтую. карточку в матче.
    • Угловой
      31'
      Арнольд от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Николас и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      30'
      После следующей подача Онора от углового флага мяч прилетел в ноги Эльведи, который не смог быстро отреагировать. На отскок бросился Кастельс и забрал сферу руками.
    • Угловой
      29'
      Онора исполнил подачу от углового флага. Головой пробил Чванчара, но попал в соперника.
    • 28'
      Подачу Онора справа к воротам заблокировал Зесигер.
    • Фол, нарушение
      27'
      Зесигер на чужой половине поля руками прихватил Райтца.
    • 26'
      К середине тайма "Боруссия" старается перехватить инициативу. Хозяева стали быстрее развивать свои атаки и почаще добираются до чужой штрафной площади.
    • Замена
      25'
      Замена в составе "Вольфсбурга": вместо да Силвы Рожерио на поле вышел Ридле Баку,
    • Травма, повреждение
      24'
      У Рожерио проблемы с левым бедром. Медики накладывают повязку да Силве, а на скамейке гостей в это время заметное оживление. Баку переодевается.
    • Угловой
      23'
      Киародиа от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • 22'
      Плеа справа отправил вперёд Онора, чей прострел к воротам соперники заблокировали.
    • 21'
      Киародиа сорвал аплодисменты, не позволив мячу укатиться за пределы поля в красивой подкате по мокрой траве.
    • 20'
      Винд справа сделал пас в штрафную площадь на Меле, который с разворота с двенадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 18'
      "Вольфсбург" на своей половине поля подержал мяч.
    • 17'
      Плеа слева исполнил перевод к дальней штанге, где Скалли не попал головой по мячу.
    • 16'
      Длинный заброс Дженца в чужую штрафную площадь защитники "Боруссии" прервали.
    • Травма, повреждение
      14'
      Томашу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      13'
      Вайгль у центрального круга сзади врезался в Томаша.
    • 12'
      Постепенно "Вольфсбург" старается обозначить своё преимущество в центре поля. Гости больше начинают контролировать мяч, но воротам соперников пока угрожают мало.
    • 11'
      Вранкс справа в штрафной площади сыграл на подборе и низом с пятнадцати метров пробил по воротам. Николас успел опуститься на газон и остановил мяч руками.
    • Фол, нарушение
      10'
      Скалли на фланге сыграл рукой.
    • Угловой
      9'
      Меле заработал первый угловой удар в матче. Навес исполнил Арнольд. После скидки Томаша к дальней штанге, кто-то из партнёров оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      8'
      Карамер у чужой штрафной площади сыграл на подборе и справа с двадцати двух метров проб.ил рядом с ближней штангой.
    • 7'
      Крамер на чужой половине поля пошёл в прессинг и вынудил соперника выбить мяч за боковую линию поля.
    • 6'
      Винд справа в штрафной площади получил мяч, но его прострел в центр соперники заблокировали.
    • 5'
      Гости осторожно начинают свои атаки, больше смещаясь на правый фланг.
    • Фол, нарушение
      4'
      Нец на чужой половине поля нарушил правила.
    • 3'
      "Боруссия" начала встречу с контроля мяча на своей половине поля.
    • 2'
      "Боруссия" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Вольфсбург" - в розовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Боруссия Парк"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 55.6% пользователей.
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