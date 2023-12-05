Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Янника Герхардта на поле вышел Маттиас Сванберг.

"Боруссия" ограничивается контролем мяча на своей половине поля. У хозяев осталось немного сил и они больше рассчитывают на серию пенальти.

Коне не смог прорваться к воротам, а мяч отскочил к Плеа, который находился в офсайде.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Астера Вранкса на поле вышел Ловро Майер.

Нойхаус справа пас в штрафную площадь на ход Хаку сделал слишком сильно. Мяч укатился за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КОНЕ!!! На последней минуте хозяева открыли счёт. Нгуму справа отправил Нойхауса вперёд. Флориан дошёл дол линии поля и навесил к воротам, где Коне головой пробил с двух метров точно.

Хак в чужой штрафной площади толкнул в спину Баку.

Меле с двадцати метров пробил немного правее центра. Николас прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Арнольд справа сделал заброс к дальней штанге, где Меле с четырёх метров ногой пробил выше ворот.

"Вольфсбург" заметно активнее проводит дополнительное время. Это никак не сказывается на счёте в матче.

Николас кулаками выбил мяч после заброса слева к воротам от Меле.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Тьягу Томаша на поле вышел Вацлав Черны.

Арнольд от углового флага навесил на Дженца, который головой пробил выше ворот.

Плеа слева в штрафной площади сделал короткую передачу на Хака, чей удар успел заблокировал Зесигер.

Хозяева исполнили угловой удар. Мяч от ворот выбит за боковую линию поля.

У Неца свело ногу. Присел Лука на газон и ожидает выхода к нему медиков.

Томаш слева с восемнадцати метров не попал в дальний угол ворот.

"Боруссия" катает мяч на своей половине поля.

Арнольд от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где никто не попал по мячу головой.

Томаш в штрафной площади откликнулся на длинный заброс вперёд, но удачно мяч на ногу поймать не смог.

"Вольфсбург" забрал мяч и раз за разом совершает забросы вперёд. Хозяева играют на перехватах.

Подача Онора от углового флага последовала в центр штрафной площади, куда выдвинулся Кастельс и забрал мяч в руки.

Скидка Баку справа получилась близко к воротам, и Николас забрал мяч в руки.

Удар Плеа с двадцати одного метра заблокировал Лакруа.Д

Замена в составе "Боруссии": вместо Франка Онора на поле вышел Флориан Нойхаус.

Замена в составе "Боруссии": вместо Нико Эльведи на поле вышел Марвин Фридрих.

Второй тайм в Мёнхенгладбахе!

Меле на левом фланге догнал мяч уже за пределами поля после заброса Зесигера вперёд.

Скалли аккуратно грудью скинул мяч на Николаса после длинного заброса соперников вперёд.

Онора от углового флага навесил к воротам, а гости снова выбили мяч за пределы поля.

Онора от углового флага низом покатил мяч на Вайгля, удар которого с десяти метров Кастельс парировал. Плеа действовал на добивании уже из офсайда.

Меле слева сделал пас в штрафную площадь на Винда, которому прорваться к воротам не удалось.

Чванчара справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокировал Лакруа.

Онора от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

С помощью серии аутов "Вольфсбург" продвинулся по левому флангу вперёд, но подачу к воротам так никому исполнить не удалось.

Райтц в центре поля ударил по ногам Вранкса.

Чванчара справа пошёл вперёд. Ему наперерез рванул Дженц и выбил мяч за боковую линию поля.

Замена в составе "Боруссии": вместо Томаша Чванчары на поле вышел Натан Нгуму.

Герхардт на левом фланге забрался в офсйад.

Онора справа сделал пас в штрафную площадь на Плеа, у которого мяч выбил Дженц.

После перерыва командам не удаётся создавать сколь-нибудь опасных моментов у чужих ворот. Да и просто ударов по воротам стало заметно меньше.

Арнольд справа метров с сорока пробил левее ворот. Николас выходил вперёд из ворот, но перспективы такого удара были очень туманны.

Райтц справа сделал заброс на ход Онора, но на опережение сыграл Меле. И здесь не прошёл выход к воротам.

Николас вовремя выскочил к линии штрафной площади и прервал опасную передачу на Томаша.

Арнольд от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось, и удара по воротам не последовало.

Онора от углового флага навесил к дальней штанге, где Дженц не позволил сыграть вверху Крамеру.

Арнольд от углового флага навесил к ближней штанге, где Вранксу не удалось побороться вверху за мяч.

"Боруссия" подержала мяч. Игра в пас в концовке второго тайма у хозяев получается хорошо.

Крамер с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Замена в составе "Боруссии": вместо Рокко Райтца на поле вышел Куадио Коне.

Замена в составе "Боруссии": вместо Кристофа Крамера на поле вышел Робин Хак.

Меле в центре поля отмахнулся от Скалли.

Арнольд исполнил подачу от углового флага. Хозяева на ближней штанге мяч вынесли.

Баку неожиданно прорвался к воротам, но нанести удар забыл. Соперники мяч у Ридле выбили.

Баку справа вывел Томаша один на один с голкипером. Тьягу перекинул мяч через выскочившего навстречу Кастельса и отправил мяч в сетку. Вот только порадоваться гостям не удалось - арбитр на линии зафиксировал офсайд.

Нгуму по центру откликнулся на заброс вперёд, но Николас вовремя выскочил далеко за пределы штрафной площади и первым оказался у мяча.

Концовку второго тайма "Вольфсбург" проводит активнее. Этого недостаточно, чтобы выявить победителя в матче.

После подачи Дженца справа Винд головой пробил в противоход голкиперу, но Николас сумел в прыжке мяч отбить.

Арннольд исполнил подачу от углового флага. Хозяева мяч от ворот выбили.

ГЕРХАРДТ!!! Винд слева сделал пас в центр на Герхардта, который с десяти метров низом пробил рядом с левой штангой.

Первый тайм

— Перерыв! "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Вольфсбург" - 0:0.

45' Вранкс справа навесил на Герхардта, который головой пробил левее ворот. Николас догнал мяч и забрал его в руки.

45' Плеа у центрального круга подтолкнул Лакруа.

45' Прострел Неца слева к штрафной площади соперники перехватили.

45' Крамер не позволил принять мяч Баку у бровки. Аут бросят гости.

45' Вранксу потребовалась помощь медиков.

45' 5 минут добавил Данкерт в первом тайме.

45' Плеа на чужой половине поля подтолкнул в спину Вранкса.

44' Крамер перед чужой штрафной площадью пас исполнил точно в ноги сопернику, а не бежавшему справа Скалли.

43' Чванчара на чужой половине поля отметился фолом.

42' Герхардт у чужой штрафной площади ударил по ногам Эльведи и получил жёлтую карточку.

41' Плеа слева сделал слишком сильно пас на ход Нецу. Мяч достался соперникам.

40' Ещё один точный подкат от Эльведи. Нико не позволил Меле слева убежать к воротам.

39' Онора справа покатил мяч к центру на Скалли, который с двадцати четырёх метров пробил левее ворот.

38' Лакруа в центре поля завалил на газон Чванчару.

37' Баку на чужой половине поля зацепил ногу Неца.

36' Эльведи на фланге в подкате выбил мяч у Баку. Со стороны выглядело опасно, но Нико сыграл точно в мяч.

35' Плева справа не смог удачно сделать скидку в центр на Чванчару.

34' Томаш забежал в офсайд.

32' Райтцу досталось по ногам в центре поля от Арнольда. Максимилиан получил первую жёлтую. карточку в матче.

31' Арнольд от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Николас и забрал мяч в руки.

30' После следующей подача Онора от углового флага мяч прилетел в ноги Эльведи, который не смог быстро отреагировать. На отскок бросился Кастельс и забрал сферу руками.

29' Онора исполнил подачу от углового флага. Головой пробил Чванчара, но попал в соперника.

28' Подачу Онора справа к воротам заблокировал Зесигер.

27' Зесигер на чужой половине поля руками прихватил Райтца.

26' К середине тайма "Боруссия" старается перехватить инициативу. Хозяева стали быстрее развивать свои атаки и почаще добираются до чужой штрафной площади.

25' Замена в составе "Вольфсбурга": вместо да Силвы Рожерио на поле вышел Ридле Баку,

24' У Рожерио проблемы с левым бедром. Медики накладывают повязку да Силве, а на скамейке гостей в это время заметное оживление. Баку переодевается.

23' Киародиа от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

22' Плеа справа отправил вперёд Онора, чей прострел к воротам соперники заблокировали.

21' Киародиа сорвал аплодисменты, не позволив мячу укатиться за пределы поля в красивой подкате по мокрой траве.

20' Винд справа сделал пас в штрафную площадь на Меле, который с разворота с двенадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.

18' "Вольфсбург" на своей половине поля подержал мяч.

17' Плеа слева исполнил перевод к дальней штанге, где Скалли не попал головой по мячу.

16' Длинный заброс Дженца в чужую штрафную площадь защитники "Боруссии" прервали.

14' Томашу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

13' Вайгль у центрального круга сзади врезался в Томаша.

12' Постепенно "Вольфсбург" старается обозначить своё преимущество в центре поля. Гости больше начинают контролировать мяч, но воротам соперников пока угрожают мало.

11' Вранкс справа в штрафной площади сыграл на подборе и низом с пятнадцати метров пробил по воротам. Николас успел опуститься на газон и остановил мяч руками.

10' Скалли на фланге сыграл рукой.

9' Меле заработал первый угловой удар в матче. Навес исполнил Арнольд. После скидки Томаша к дальней штанге, кто-то из партнёров оказался в офсайде.

8' Карамер у чужой штрафной площади сыграл на подборе и справа с двадцати двух метров проб.ил рядом с ближней штангой.

7' Крамер на чужой половине поля пошёл в прессинг и вынудил соперника выбить мяч за боковую линию поля.

6' Винд справа в штрафной площади получил мяч, но его прострел в центр соперники заблокировали.

5' Гости осторожно начинают свои атаки, больше смещаясь на правый фланг.

4' Нец на чужой половине поля нарушил правила.

3' "Боруссия" начала встречу с контроля мяча на своей половине поля.

2' "Боруссия" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Вольфсбург" - в розовой форме.