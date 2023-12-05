Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 39827 Главный судья: Данкерт Бастиан
1:0
Доп. время (2 тайм)
0'
31' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
41' Желтая карточкаГерхардт Янник
1:0
120' ГолКоне Куадио
Ход матча
41'
112'
115'
120'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
559 Количество передач 496
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
25
Дженц
Мориц
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Вольфсбург
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
47
102
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.18
Среднее время на гол
53
76
Всего голов
59
34
Голов в среднем за матч
1.79
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
50
87
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|2
|0.67
|Онора Франк
|2
|0.67
|Чванчара Томаш
|2
|0.67
|Сибачо Жордан
|2
|0.67
|Нгуму Натан
|1
|0.33
|Ранос Грант-Леон
|1
|0.33
|Нец Лука
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томаш Тьягу
|2
|0.67
|Герхардт Янник
|1
|0.33
|Черны Вацлав
|1
|0.33
|Нмеча Лукас
|1
|0.33
|Винд Йонас
|1
|0.33
|Баку Ридле
|1
|0.33
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Ковач
|1
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3
Результаты матчей
Боруссия М
Вольфсбург
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
|Фортуна
|Сиберт Джамиль
|2