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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Боруссия М
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 39
Боруссия М 87.2% (34)
X 10.3% (4)
Вольфсбург 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вольфсбург
3.70
3.85
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2.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

47
102

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.18

Среднее время на гол

53
76

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.79
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

50
87

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 2 1
Онора Франк 2 1
Чванчара Томаш 2 1
Сибачо Жордан 2 1
Нгуму Натан 1 0.5
Ранос Грант-Леон 1 0.5
Нец Лука 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томаш Тьягу 2 1
Герхардт Янник 1 0.5
Черны Вацлав 1 0.5
Нмеча Лукас 1 0.5
Винд Йонас 1 0.5
Баку Ридле 1 0.5

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Ковач 1 0
Перван Павао 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Паредес Кевин 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3

Результаты матчей

Боруссия М
Вольфсбург

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5
1
1
1
1
5.5
1
1
1/8 финала
Магдебург
Фортуна
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Хомбург
Санкт-Паули
Боруссия М
Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Боруссия М 87.2% (34)
    X 10.3% (4)
    Вольфсбург 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Вольфсбург
    3.70
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    Прогнозы на матч Боруссия М - Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия М
    87.2% (34)
    Ничья
    10.3% (4)
    Вольфсбург
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.14% (27)
    Меньше
    22.86% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    59% (23)
    1:0 Боруссия М
    10.3% (4)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    3:1 Боруссия М
    5.1% (2)
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