Идут активно в прессинг игроки хозяев, не дают поднять головы игрокам "сорок", приходится "Ньюкаслу" подключать Дубравку к розыгрышу сферы, пока что план Дайча работает, осталось только разжиться забитым мячом.

Забирается в офсайд Гордон, но ситуация не представляла какой-либо моментальной опасности, так что грамотно "Эвертон" сработал во всех смыслах.

Всё-таки не могут футболисты держать бешенный темп на протяжении всего матча, нужны паузы командам для небольшого передыха, именно сейчас берут "ириски" своеобразную передышку, отдав мяч "Ньюкаслу".

Чуть чаще стали нарушать правила хозяева, немного не успевают за быстрыми передачами игроков гостевой команды, но игра сегодня не грубая.

По первой половине первого тайма стоит отметить, что хозяева лучше во всех компонентах, единственное и самое главное, что счет на табло по-прежнему равный.

Макнил неплохо входил в штрафную площадь и решился футболист на удар, который прошел рядом с дальней штангой, еще один эпизод у ворот Дубравки.

20' Снова аплодирует Дайч, всё больше и больше создают его футболисты, "Ньюкасл" пока отбивается, тяжело в таком графике играть одним и тем же составом.

19' Калверт-Льюин, а вот это уже опасно! Получил форвард передачу от Харрисона в штрафную и пробивал по воротам, не так сильно, но очень сложно было для Дубравке, только в прыжке он смог дотянуться до этого мяча.

18' А вот еще один момент, подача с левого фланга, Гуэйе пробивал головой с линии вратарской, прямо в руки Дубравке, всё ближе к голу хозяева.

17' По правому флангу двигал Харрисон и исполнил подачу в центр штрафной, Калверт-Льюин опирался на игрока обороны, смог пробить по воротам, но мимо, судья не увидел в его действиях нарушения правил, хотя "сороки" обращают внимание на это.

15' Зависла игра в центре поля, обоюдными ошибками обмениваются коллективы, пока у нас без продвижения к воротам.

14' Берет под контроль игру "Ньюкасл", а хозяева подстраиваются под такое развитие событий, всё-таки с "сороками" надо считаться, позиционируют они себя в последнее время, как большой клуб.

13' Триппьер пробил во вратарский угол, достаточно сильно полетел мяч, но Пикфорд играл по снаряду и не стал уходить за стенку, поймал голкипер сферу намертво. Первый удар от игроков гостей, так и запишем.