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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Эвертон
0:0
Первый тайм: 34'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 161
Эвертон 11.2% (18)
X 13.7% (22)
Ньюкасл 75.2% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
Ньюкасл
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1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
27
Гуэйе
Идрисса
11
Харрисон
Джек
18
Янг
Эшли
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
21
Ливраменто
Валентино
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Эвертон
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Ньюкасл

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Среднее время на гол

68
70

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 4 0.27
Калверт-Льюин Доминик 3 0.2
Миколенко Виталий 2 0.13
Харрисон Джек 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.07
Макнил Дуайт 1 0.07
Гуэйе Идрисса 1 0.07
Данджума Арно 1 0.07
Паттерсон Нэйтан 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 7 (1) 0.47
Уилсон Каллум 7 (2) 0.47
Гордон Энтони 6 0.4
Альмирон Мигель 2 0.13
Лонгстафф Шон 2 0.13
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Барнс Харви 1 0.07
Ботман Свен 1 0.07
Гимараэс Бруно 1 0.07
Бёрн Дэн 1 0.07
Ласcеллс Джамал 1 0.07
Тонали Сандро 1 0.07
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Майли Льюис 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Дукуре Абдулай 4 0
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Триппьер Киран 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Жоэлинтон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Эвертон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
18
Эвертон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
4
40%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
27%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

17
32
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
29%
29%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
3
18%
8
25%
61-75
2
12%
6
19%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
33%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0

Результаты матчей

Эвертон
Ньюкасл

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Точный счет

0:1
5 раз 36%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
3
11
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 8 3 4 32 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 5 3 7 15 - 20 8
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 9 5
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 7 1 3 3 13 - 10 6
15.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Макнил неплохо входил в штрафную площадь и решился футболист на удар, который прошел рядом с дальней штангой, еще один эпизод у ворот Дубравки.
  • 27'
    По первой половине первого тайма стоит отметить, что хозяева лучше во всех компонентах, единственное и самое главное, что счет на табло по-прежнему равный.
  • 26'
    Чуть чаще стали нарушать правила хозяева, немного не успевают за быстрыми передачами игроков гостевой команды, но игра сегодня не грубая.
  • 25'
    Всё-таки не могут футболисты держать бешенный темп на протяжении всего матча, нужны паузы командам для небольшого передыха, именно сейчас берут "ириски" своеобразную передышку, отдав мяч "Ньюкаслу".
  • Офсайд
    24'
    Забирается в офсайд Гордон, но ситуация не представляла какой-либо моментальной опасности, так что грамотно "Эвертон" сработал во всех смыслах.
  • 23'
    Пытается заставить "Ньюкасл" играть "ирисок" по своим правилам, контроль наблюдаем от игроков "сорок", через позиционные атаки вскрывают оборону хозяев футболисты гостевого клуба.
  • 21'
    Идут активно в прессинг игроки хозяев, не дают поднять головы игрокам "сорок", приходится "Ньюкаслу" подключать Дубравку к розыгрышу сферы, пока что план Дайча работает, осталось только разжиться забитым мячом.
  • 20'
    Снова аплодирует Дайч, всё больше и больше создают его футболисты, "Ньюкасл" пока отбивается, тяжело в таком графике играть одним и тем же составом.
  • Опасный момент
    19'
    Калверт-Льюин, а вот это уже опасно! Получил форвард передачу от Харрисона в штрафную и пробивал по воротам, не так сильно, но очень сложно было для Дубравке, только в прыжке он смог дотянуться до этого мяча.
  • 18'
    А вот еще один момент, подача с левого фланга, Гуэйе пробивал головой с линии вратарской, прямо в руки Дубравке, всё ближе к голу хозяева.
  • 17'
    По правому флангу двигал Харрисон и исполнил подачу в центр штрафной, Калверт-Льюин опирался на игрока обороны, смог пробить по воротам, но мимо, судья не увидел в его действиях нарушения правил, хотя "сороки" обращают внимание на это.
  • 15'
    Зависла игра в центре поля, обоюдными ошибками обмениваются коллективы, пока у нас без продвижения к воротам.
  • 14'
    Берет под контроль игру "Ньюкасл", а хозяева подстраиваются под такое развитие событий, всё-таки с "сороками" надо считаться, позиционируют они себя в последнее время, как большой клуб.
  • 13'
    Триппьер пробил во вратарский угол, достаточно сильно полетел мяч, но Пикфорд играл по снаряду и не стал уходить за стенку, поймал голкипер сферу намертво. Первый удар от игроков гостей, так и запишем.
  • 12'
    Ливраменто пустился в дриблинг недалеко от штрафной "ирисок", фолит Янг. Отличный шанс у "Ньюкасла", до ворот метров двадцать пять чуть левее от центра.
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    • 11'
      "Сороки" чуть скидывают темп стартовых минут, берут сферу под свой контроль и перепасовываются вблизи ворот Дубравки, встречают фанаты эти действия недовольным гулом и свистом.
    • 10'
      Подхватили болельщики эту атакующую волну своей команды, разносятся по стадиону песни, хотя счет по-прежнему ничейный.
    • 9'
      Одобряет Дайч действия своих подопечных, хлопает и показывает, чтобы продолжали наращивать темп. Первые минуты встречи остаются за хозяевами.
    • 8'
      Угловой тоже достаточно неплохо разыгран, довели игроки "Эвертона" эпизод до удара, мяч пролетел недалеко от штанги.
    • Угловой
      7'
      Придавили хозяева "сорок" к штрафной, Эшли Янг попробовал пробить метров с двенадцати, пока мимо, но увидел касание арбитр матча со стороны защитника, будет угловой.
    • 6'
      Стоит отметить, что по сравнению с прошлым туром у хозяев два изменения в стартовом составе. Коулмэн и Калверт-Льюин появляются с первых минут, причем Коулмэн с капитанской повязкой. У "сорок" одно изменение, вместо травмированного голкипера Поупа появился Дубравка.
    • 5'
      "Эвертон" неплохо атаковал, Дукуре на входе в штрафную пробовал нанести удар, заблокировали игроки оборону, болельщики сразу завелись, шумно на стадионе.
    • 4'
      Продолжается на старте борьба за инициативу, Брэнтуэйт оступился на ровном месте и Исак мог воспользоваться шансом, но не сумел.
    • 3'
      "Ньюкасл" играет по тяжелому графику, через второй день на третий, при условии большого количества игроков в лазарете, пока справляются "сороки" с таким темпом.
    • 2'
      Хозяева вышли на поле в синих футболах и белых трусах, а "сороки" в традиционной для себя черно-белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток, поехали! С центра поля начинают гости.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Эвертон
    11% (18)
    Ничья
    13.4% (22)
    Ньюкасл
    75.6% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    34.1% (56)
    1:1 Ничья
    9.1% (15)
    0:1 Ньюкасл
    8.5% (14)
    0:2 Ньюкасл
    7.3% (12)
    2:1 Эвертон
    4.3% (7)
    1:0 Эвертон
    3% (5)
    2:3 Ньюкасл
    1.8% (3)
    1:3 Ньюкасл
    1.8% (3)
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