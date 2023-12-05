  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Эвертон
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 60
Эвертон 13.3% (8)
X 10% (6)
Ньюкасл 76.7% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Ньюкасл
3.20
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Эвертон
Ньюкасл

История личных встреч

Эвертон
Ньюкасл

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Среднее время на гол

68
70

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 4 0.29
Калверт-Льюин Доминик 3 0.21
Миколенко Виталий 2 0.14
Харрисон Джек 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.07
Макнил Дуайт 1 0.07
Гуэйе Идрисса 1 0.07
Данджума Арно 1 0.07
Паттерсон Нэйтан 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 7 (1) 0.5
Уилсон Каллум 7 (2) 0.5
Гордон Энтони 6 0.43
Альмирон Мигель 2 0.14
Лонгстафф Шон 2 0.14
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Барнс Харви 1 0.07
Ботман Свен 1 0.07
Гимараэс Бруно 1 0.07
Бёрн Дэн 1 0.07
Ласcеллс Джамал 1 0.07
Тонали Сандро 1 0.07
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Майли Льюис 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Дукуре Абдулай 4 0
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Триппьер Киран 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Жоэлинтон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Эвертон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
18
Эвертон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
4
40%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
27%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

17
32
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
29%
29%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
3
18%
8
25%
61-75
2
12%
6
19%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
33%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0

Результаты матчей

Эвертон
Ньюкасл

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Точный счет

0:1
5 раз 36%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
3
11
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 32 - 14 31
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 3 2 36 - 16 30
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 9 2 3 33 - 20 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 30 - 26 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 14 5 4 5 25 - 22 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 14 - 19 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 14 3 4 7 16 - 30 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
14.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
9.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Эвертон 13.3% (8)
    X 10% (6)
    Ньюкасл 76.7% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ньюкасл
    3.20
    Реклама, fon.bet
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл

    Исход игры
    Эвертон
    13.1% (8)
    Ничья
    9.8% (6)
    Ньюкасл
    77% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.67% (37)
    Меньше
    38.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (41)
    Нет
    31.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    42.6% (26)
    0:1 Ньюкасл
    18% (11)
    2:1 Эвертон
    8.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (5)
    0:2 Ньюкасл
    6.6% (4)
    2:3 Ньюкасл
    4.9% (3)
    1:0 Эвертон
    4.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эвертон
    Ньюкасл
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     