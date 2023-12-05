Тур: 15. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Робинсон Тим
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Главный тренер: Дайч Шон
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Главный тренер: Хау Эдди
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История личных встреч
Эвертон
Ньюкасл
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед
27 матчей
48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.29
Среднее время на гол
68
70
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|4
|0.29
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.21
|Миколенко Виталий
|2
|0.14
|Харрисон Джек
|1
|0.07
|Тарковски Джеймс
|1
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.07
|Макнил Дуайт
|1
|0.07
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.07
|Данджума Арно
|1
|0.07
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|7 (1)
|0.5
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.5
|Гордон Энтони
|6
|0.43
|Альмирон Мигель
|2
|0.14
|Лонгстафф Шон
|2
|0.14
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|Барнс Харви
|1
|0.07
|Ботман Свен
|1
|0.07
|Гимараэс Бруно
|1
|0.07
|Бёрн Дэн
|1
|0.07
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.07
|Тонали Сандро
|1
|0.07
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Майли Льюис
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Гарнер Джеймс
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Триппьер Киран
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|Жоэлинтон
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
18
Эвертон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
4
40%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
27%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Забито
17
32
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
29%
29%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
3
18%
8
25%
61-75
2
12%
6
19%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
33%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1
Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0
Результаты матчей
Эвертон
Ньюкасл
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Точный счет
0:1
5 раз 36%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
410
77
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 14
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 16
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 20
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 22
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл
Исход игры
Эвертон
13.1% (8)
Ничья
9.8% (6)
Ньюкасл
77% (47)
Тотал 2.5
Больше
61.67% (37)
Меньше
38.33% (23)
Обе команды забьют
Да
68.33% (41)
Нет
31.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
42.6% (26)
0:1 Ньюкасл
18% (11)
2:1 Эвертон
8.2% (5)
1:1 Ничья
8.2% (5)
0:2 Ньюкасл
6.6% (4)
2:3 Ньюкасл
4.9% (3)
1:0 Эвертон
4.9% (3)
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