Тур: 15. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Солсбери Майкл
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Велиз АлехоНападающий
-
63 Донли ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Вест Хэм
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
36 матчей
52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
18 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.94
1.33
Среднее время на гол
46
67
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
56
45
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|9
|0.64
|Кулушевски Деян
|4
|0.29
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.21
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.14
|Ромеро Кристиан
|2
|0.14
|Ришарлисон
|1
|0.07
|Сарр Пап Матар
|1
|0.07
|Джонсон Бреннан
|1
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.07
|Ван де Вен Микки
|1
|0.07
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.57
|Соучек Томаш
|4
|0.29
|Кудус Мохаммед
|3
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.14
|Антонио Майкл
|2
|0.14
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.14
|Зума Курт
|1
|0.07
|Агер Наиф
|1
|0.07
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|1
|Удоги Дестини
|5
|1
|Ромеро Кристиан
|2
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Сарр Пап Матар
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|6
|0
|Альварес Эдсон
|6
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
6
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
18
11
Тоттенхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
4
40%
6
43%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
4
21%
4
33%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Забито
27
24
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
5
19%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
3
11%
5
21%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
7
29%
29%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
9
43%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Вест Хэм
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|32 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|8
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 9
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
85.4% (117)
Ничья
8% (11)
Вест Хэм
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
83.76% (98)
Меньше
16.24% (19)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
51.8% (71)
3:1 Тоттенхэм
9.5% (13)
2:0 Тоттенхэм
5.1% (7)
1:0 Тоттенхэм
5.1% (7)
3:2 Тоттенхэм
3.6% (5)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Вест Хэм
1.5% (2)
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