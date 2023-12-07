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Приветствую всех любителей футбола. Английский футбол продолжает радовать болельщиков, так в очередном поединке пятнадцатого тура нас ждет встреча "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!