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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Тоттенхэм
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 60
Тоттенхэм 91.7% (55)
X 5% (3)
Вест Хэм 3.3% (2)
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Тоттенхэм
Ничья
Вест Хэм
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Тоттенхэм
Вест Хэм

История личных встреч

Тоттенхэм
Вест Хэм

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

36 матчей

52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
18 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.94
1.33

Среднее время на гол

46
67

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

56
45

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 9 0.64
Кулушевски Деян 4 0.29
Мэддисон Джеймс 3 0.21
Ло Чельсо Джовани 2 0.14
Ромеро Кристиан 2 0.14
Ришарлисон 1 0.07
Сарр Пап Матар 1 0.07
Джонсон Бреннан 1 0.07
Эмерсон Жуниор 1 0.07
Ван де Вен Микки 1 0.07
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.57
Соучек Томаш 4 0.29
Кудус Мохаммед 3 0.21
Уорд-Праус Джеймс 2 0.14
Антонио Майкл 2 0.14
Пакета Лукас 2 (1) 0.14
Зума Курт 1 0.07
Агер Наиф 1 0.07
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 5 1
Ромеро Кристиан 2 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Порро Педро 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 6 0
Альварес Эдсон 6 0
Пакета Лукас 5 0
Агер Наиф 2 1
Цоуфал Владимир 3 0
Антонио Майкл 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
6
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

18
11
Тоттенхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
4
40%
6
43%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
4
21%
4
33%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
5
19%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
3
11%
5
21%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
7
29%
29%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
9
43%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Вест Хэм

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
8
6
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 32 - 14 31
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 3 2 36 - 16 30
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 9 2 3 33 - 20 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 30 - 26 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 14 5 4 5 25 - 22 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 14 - 19 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 14 3 4 7 16 - 30 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
14.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
9.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.

    Главный судья: Солсбери Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Тоттенхэм.
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    • Прогнозы 60
    Тоттенхэм 91.7% (55)
    X 5% (3)
    Вест Хэм 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    1.82
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    4.37
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    4.30
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    91.8% (56)
    Ничья
    4.9% (3)
    Вест Хэм
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (48)
    Меньше
    20% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (50)
    Нет
    16.67% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    59% (36)
    3:1 Тоттенхэм
    13.1% (8)
    2:0 Тоттенхэм
    9.8% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    6.6% (4)
    2:3 Вест Хэм
    3.3% (2)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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