  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Лацио
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 39
Лацио 92.3% (36)
X 5.1% (2)
Дженоа 2.6% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Дженоа
5.00
3.65
Реклама, fon.bet
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лацио
Дженоа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

33 матча

45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
ТМК
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:3
СA
4:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
2:3
СA
2:2
К
4:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.73
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 2 1
Ретеги Матео 2 1
Васкес Хоан 1 0.5
Хапс Ридгесиано 1 0.5
Малиновский Руслан 0 0
Пушкаш Георге 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдруп Мортен 1 0
Маттурро Алан 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0
Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9
Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1
Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3

Результаты матчей

Лацио
Дженоа

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лацио
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Лацио
Дженоа
Фиорентина
Парма
Наполи
Фрозиноне
Интер Милан
Болонья
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Дженоа.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.76. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.76 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Лацио 92.3% (36)
    X 5.1% (2)
    Дженоа 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Дженоа
    5.00
    3.65
    Реклама, fon.bet
    4.80
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лацио - Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Дженоа

    Исход игры
    Лацио
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Дженоа
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (15)
    Меньше
    57.14% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (15)
    Нет
    57.14% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    35.9% (14)
    2:0 Лацио
    33.3% (13)
    1:0 Лацио
    12.8% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Дженоа
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     