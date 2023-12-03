История личных встреч
Лацио
Дженоа
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
33 матча
45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.94
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.73
1.39
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Ретеги Матео
|2
|1
|Васкес Хоан
|1
|0.5
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.5
|Малиновский Руслан
|0
|0
|Пушкаш Георге
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдруп Мортен
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0
Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9
Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1
Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3
Результаты матчей
Лацио
Дженоа
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лацио
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Дженоа
Исход игры
Лацио
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Дженоа
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (15)
Меньше
57.14% (20)
Обе команды забьют
Да
42.86% (15)
Нет
57.14% (20)
Популярный счёт
2:1 Лацио
35.9% (14)
2:0 Лацио
33.3% (13)
1:0 Лацио
12.8% (5)
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