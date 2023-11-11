Тур: 13.
0:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаРольхейсер Бенхамин
0:1
35' ГолКаррильо Гидо
38' Желтая карточкаАндухар Марьяно
57' Желтая карточкаLeonardo Godoy
63' Желтая карточкаМуньос Эсекьель
68' Желтая карточкаGonzalo Goni
89' Желтая карточкаСукуи Фернандо
90'+6
Ход матча
35'
38'
57'
63'
68'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Gonzalo
Goni
36
Jose
Amado
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Axel AtumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Eros Mancuso
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Эстудиантес Ла Плата
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.23
|Mateo Sanabria
|3
|0.23
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0.15
|Cristhian Ocampos
|1
|0.08
|Brian Farioli
|1
|0.08
|Lucas Angelini
|1
|0.08
|Жордан Федерико
|0
|0
|Mauro Pitton
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Масиэль Леандро
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3 (2)
|0.23
|Соса Хосе
|1
|0.08
|Каррильо Гидо
|1
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.08
|Сукуи Фернандо
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Маньома Алексис
|1
|0.08
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.08
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|5
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Cristhian Ocampos
|1
|0
|Lucas Angelini
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|3
|1
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Eros Mancuso
|2
|1
|Андухар Марьяно
|3
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Martiniano Moreno
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эстудиантес Ла Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
10
12
0 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
5
50%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
210
111
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4