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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
5' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
0:1
35' Гол
Каррильо Гидо
38' Желтая карточка
Андухар Марьяно
57' Желтая карточка
Leonardo Godoy
63' Желтая карточка
Муньос Эсекьель
68' Желтая карточка
Gonzalo Goni
89' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
90'+6
22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
36
Jose
Amado
26
Juan
Andres
Meli
23
Калински
Энсо
28
Mauro
Pitton
44
Brian
Farioli
20
Cristhian
Ocampos
18
Lucas
Emanuel
Gamba
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
30
Jorge
Rodriguez
I
40
Axel
Atum
10
Рольхейсер
Бенхамин
8
Сукуи
Фернандо
15
Franco
Zapiola
9
Каррильо
Гидо
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Эстудиантес Ла Плата
4-1-3-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Эстудиантес Ла Плата

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
5:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:1
К
4:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 3 0.23
Mateo Sanabria 3 0.23
Lucas Emanuel Gamba 2 0.15
Cristhian Ocampos 1 0.08
Brian Farioli 1 0.08
Lucas Angelini 1 0.08
Жордан Федерико 0 0
Mauro Pitton 0 0
Калински Энсо 0 0
Масиэль Леандро 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.23
Соса Хосе 1 0.08
Каррильо Гидо 1 0.08
Franco Zapiola 1 0.08
Сукуи Фернандо 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Маньома Алексис 1 0.08
Mauro Menzdez 1 (1) 0.08
Jorge Rodriguez I 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 5 0
Mauro Pitton 4 0
Gustavo Canto 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Brian Blasi 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Cristhian Ocampos 1 0
Lucas Angelini 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 3 1
Аскасибар Сантьяго 4 0
Eros Mancuso 2 1
Андухар Марьяно 3 0
Рольхейсер Бенхамин 3 0
Gaston Benedetti 3 0
Santiago Nunez 3 0
Martiniano Moreno 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Juan Guasone 1 0
Franco Zapiola 1 0
Nicolas Palavecino 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эстудиантес Ла Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

10
12
0 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
5
50%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
5.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 5 3 12 - 11 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
3.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 1 9 2 8 - 11 12
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
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