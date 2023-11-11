  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Архентинос Хуниорс
1:1
Второй тайм: 90+'
Велес Сарсфилд
0'
26' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
0:1
27' Гол
Claudio Aquino
1:1
79' Гол
Luciano Gondou
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Хара Леонардо
20
Federico
Lanzillota
19
Jonathan
Galvan
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
34
Kevin
Coronel
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
8
Alan
Rodriguez3
27
Биттоло
Мариано
32
Luciano
Gondou
9
Авалос
Габриэль
42
Lautaro
Garzon
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
4
Roberto
Garcia
3
Гомес
Элиас
7
Jose
Florentin
22
Claudio
Aquino
35
Касерес
Сантьяго
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
Архентинос Хуниорс
3-5-2
Велес Сарсфилд
5-3-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

27 матчей

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.23
0.43

Среднее время на гол

73
210

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.57
0.77

Среднее время на гол

57
117

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.59

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
151

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 9 0.69
Авалос Габриэль 4 (2) 0.31
Leonardo Heredia 2 0.15
Marco Di Cesare 1 0.08
Редондо Федерико 1 0.08
Lucas Villalba 1 0.08
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 5 0.38
Claudio Aquino 4 0.31
Мендез Начо 1 0.08
Jose Florentin 1 0.08
Ромеро Брайан 1 0.08
Roberto Garcia 1 0.08
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 0
Lucas Villalba 4 0
Marco Di Cesare 4 0
Редондо Федерико 4 0
Jonathan Galvan 3 0
Alan Lescano 1 1
Luciano Gondou 2 0
Santiago Gabriel Montiel 2 0
Alexis Arias I 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Гомес Элиас 4 0
Santiago Castro 4 0
Гомес Валентин 3 0
Хара Леонардо 2 0
Claudio Aquino 2 0
Мендез Начо 2 0
Касерес Сантьяго 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Jose Florentin 2 0
Abiel Osorio 2 0
Gianluca Prestianni 2 0
Nicolas Garayalde 0 1
Пиццини Франсиско 1 0
Roberto Garcia 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Gaston Gomez 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

1
8
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
5
56%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
29%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

21
12
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
19%
4
33%
46-60
8
38%
2
17%
61-75
2
10%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
5.
Велес Сарсфилд
 1:1 13 5 4 4 14 - 13 19
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 5 3 12 - 11 17
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 1:1 13 3 4 6 18 - 22 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
3.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 1 9 2 8 - 11 12
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 1:1 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 1:1 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 1:1 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
10.
Архентинос Хуниорс
 1:1 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Г О О О О Л - Claudio Aquino бьет в цель!
  • 26'
    Мигель Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Архентинос Хуниорс.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.10. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.10 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Архентинос Хуниорс
    Ничья
    Велес Сарсфилд
    5.36
    Реклама, olimp.bet
    3.05
    Реклама, ligastavok.ru
    9.50
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Архентинос Хуниорс
    Велес Сарсфилд
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     