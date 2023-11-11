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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Архентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
26' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
0:1
27' Гол
Claudio Aquino
1:1
79' Гол
Luciano Gondou
90' Желтая карточка
Хара Леонардо
90' Желтая карточка
Gianluca Prestianni
90' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
90'+9
20
Federico
Lanzillota
19
Jonathan
Galvan
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
34
Kevin
Coronel
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
8
Alan
Rodriguez3
27
Биттоло
Мариано
32
Luciano
Gondou
9
Авалос
Габриэль
42
Lautaro
Garzon
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
4
Roberto
Garcia
3
Гомес
Элиас
7
Jose
Florentin
22
Claudio
Aquino
35
Касерес
Сантьяго
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
Архентинос Хуниорс
3-5-2
Велес Сарсфилд
5-3-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

27 матчей

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.23
0.43

Среднее время на гол

73
210

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.57
0.77

Среднее время на гол

57
117

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.59

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
151

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 9 0.69
Авалос Габриэль 4 (2) 0.31
Leonardo Heredia 2 0.15
Lucas Villalba 1 0.08
Marco Di Cesare 1 0.08
Редондо Федерико 1 0.08
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 5 0.38
Claudio Aquino 4 0.31
Мендез Начо 1 0.08
Jose Florentin 1 0.08
Ромеро Брайан 1 0.08
Roberto Garcia 1 0.08
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 0
Lucas Villalba 4 0
Marco Di Cesare 4 0
Редондо Федерико 4 0
Jonathan Galvan 3 0
Alan Lescano 1 1
Luciano Gondou 2 0
Santiago Gabriel Montiel 2 0
Alexis Arias I 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Гомес Элиас 4 0
Santiago Castro 4 0
Касерес Сантьяго 3 0
Гомес Валентин 3 0
Gianluca Prestianni 3 0
Хара Леонардо 2 0
Claudio Aquino 2 0
Мендез Начо 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Jose Florentin 2 0
Abiel Osorio 2 0
Nicolas Garayalde 0 1
Пиццини Франсиско 1 0
Roberto Garcia 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Gaston Gomez 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

1
8
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
5
50%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
9%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
8
36%
2
15%
61-75
2
9%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:1 13 7 3 3 24 - 14 24
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
5.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Росарио Сентраль
 1:1 13 4 6 3 13 - 12 18
8.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
3.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 1 9 2 8 - 11 12
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:1 8 4 4 0 10 - 4 16
2.
Ривер Плейт
 1:1 6 5 0 1 14 - 4 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 1:1 7 2 3 2 10 - 10 9
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Г О О О О Л - Claudio Aquino бьет в цель!
    • 26'
      Мигель Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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