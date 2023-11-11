Тур: 13.
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
0:1
27' ГолClaudio Aquino
1:1
79' ГолLuciano Gondou
90' Желтая карточкаХара Леонардо
90' Желтая карточкаGianluca Prestianni
90' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
90'+9
Ход матча
27'
0:1
79'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Gaston Veron
-
22 Alan Lescano
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Walter BouПолузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
27 матчей
37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.23
0.43
Среднее время на гол
73
210
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.57
0.77
Среднее время на гол
57
117
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
1.41
0.59
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
151
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|9
|0.69
|Авалос Габриэль
|4 (2)
|0.31
|Leonardo Heredia
|2
|0.15
|Lucas Villalba
|1
|0.08
|Marco Di Cesare
|1
|0.08
|Редондо Федерико
|1
|0.08
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|5
|0.38
|Claudio Aquino
|4
|0.31
|Мендез Начо
|1
|0.08
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Ромеро Брайан
|1
|0.08
|Roberto Garcia
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|0
|Lucas Villalba
|4
|0
|Marco Di Cesare
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Jonathan Galvan
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Luciano Gondou
|2
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|2
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Гомес Элиас
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|Гомес Валентин
|3
|0
|Gianluca Prestianni
|3
|0
|Хара Леонардо
|2
|0
|Claudio Aquino
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
1
8
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
5
50%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
9%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
8
36%
2
15%
61-75
2
9%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
3:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
58
310
211
112
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|9 - 6
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|6.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|7.
|1:1
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|4
|0
|10 - 4
|16
|2.
|1:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|12.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6