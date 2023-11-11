Тур: 13.
1:1
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаФернандес Игнасио
0:1
26' ГолБарко Эсекьель
33' Желтая карточкаСимон Сантьяго
1:1
45' ГолLuca Martinez Dupuy
Ход матча
26'
0:1
33'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
25 матчей
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|3
|0.23
|Victor Malcorra
|3
|0.23
|Tobias Cervera
|2
|0.15
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.08
|Комар Хуан
|1
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.08
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (1)
|0.46
|Рондон Саломон
|5
|0.38
|Солари Пабло
|4
|0.31
|Барко Эсекьель
|2
|0.15
|Де ла Крус Николас
|2
|0.15
|Мартинес Гонсало
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Палавесино Агустин
|1
|0.08
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.08
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|3
|1
|Victor Malcorra
|4
|0
|Tomas O'Connor
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
12
Росарио Сентраль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
8
36%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
33
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
210
75
111
39
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|9 - 6
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|6.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|7.
|1:1
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|4
|4
|0
|10 - 4
|16
|2.
|1:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|12.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6