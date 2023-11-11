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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Росарио Сентраль
1:1
Перерыв
Ривер Плейт
0'
7' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
0:1
26' Гол
Барко Эсекьель
33' Желтая карточка
Симон Сантьяго
1:1
45' Гол
Luca Martinez Dupuy
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
8
Alejo
Toledo
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КПЛ
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 3 0.23
Victor Malcorra 3 0.23
Tobias Cervera 2 0.15
Damian Alberto Martinez 1 0.08
Комар Хуан 1 0.08
Luca Martinez Dupuy 1 0.08
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.08
Tomas O'Connor 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.46
Рондон Саломон 5 0.38
Солари Пабло 4 0.31
Барко Эсекьель 2 0.15
Де ла Крус Николас 2 0.15
Мартинес Гонсало 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Палавесино Агустин 1 0.08
Диас Энцо Эрнан 1 0.08
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 3 1
Victor Malcorra 4 0
Tomas O'Connor 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Carlos Quintana 2 0
Alejo Toledo 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Колидио Факундо 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
12
Росарио Сентраль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
8
36%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:1 13 7 3 3 24 - 14 24
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
5.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Росарио Сентраль
 1:1 13 4 6 3 13 - 12 18
8.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
3.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 1 9 2 8 - 11 12
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:1 8 4 4 0 10 - 4 16
2.
Ривер Плейт
 1:1 6 5 0 1 14 - 4 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 1:1 7 2 3 2 10 - 10 9
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
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