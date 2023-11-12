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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Росарио Сентраль
3:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
7' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
0:1
26' Гол
Барко Эсекьель
33' Желтая карточка
Симон Сантьяго
1:1
45' Гол
Luca Martinez Dupuy
49' Желтая карточка
Эррера Марсело II
54' Желтая карточка
Перес Энцо
2:1
57' Гол в свои ворота
Пирес Леандро
60' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
63' Вторая желтая карточка
Перес Энцо
69' Желтая карточка
Сандез Агустин
83' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
3:1
85' Гол
Кампас Хаминтон
90' Желтая карточка
Барко Эсекьель
90'+9
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
8
Alejo
Toledo
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КПЛ
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 4 0.31
Victor Malcorra 3 0.23
Tobias Cervera 2 0.15
Damian Alberto Martinez 1 0.08
Комар Хуан 1 0.08
Luca Martinez Dupuy 1 0.08
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.08
Tomas O'Connor 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.46
Рондон Саломон 5 0.38
Солари Пабло 4 0.31
Барко Эсекьель 2 0.15
Де ла Крус Николас 2 0.15
Мартинес Гонсало 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Палавесино Агустин 1 0.08
Диас Энцо Эрнан 1 0.08
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 3 1
Victor Malcorra 4 0
Damian Alberto Martinez 4 0
Tomas O'Connor 4 0
Кампас Хаминтон 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Carlos Quintana 2 0
Alejo Toledo 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Сандез Агустин 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 1
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Колидио Факундо 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
12
Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Ривер Плейт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
19

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
3
23%
8
33%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
3
2
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 0:0 13 6 3 4 16 - 11 21
4.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
5.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
6.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
7.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
8.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
12.
Арсенал Саранди
 0:0 13 3 5 5 9 - 12 14
13.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 2:0 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 1 9 2 8 - 11 12
14.
Ланус
 0:2 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 0:0 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 2:0 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 0:2 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 0:0 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Арсенал Саранди
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
13.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2:0 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 0:2 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Весь список
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