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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Ланус
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
25' Гол
Baltasar Rodriguez
32' Желтая карточка
Matias Esquivel
45' Красная карточка
Jose Maria Canale
45' Красная карточка
Лема Кристиан
0:2
45' Пенальти
Gonzalo Piovi
77' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
88' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
90'+5
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
15
Raul
Loaiza
23
Julian
Fernandez
II
7
Акоста
Лаутаро
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
27
Jonathan
Torres
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
6
Nazareno
Colombo
33
Gonzalo
Piovi
11
Jonathan
David
Gomez
3
Gabriel
Rojas1
37
Baltasar
Rodriguez
29
Морено
Анибал
5
Juan
Ignacio
Nardoni
7
Ауче
Габриэль
10
Мартинес
Рохер
Ланус
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Расинг Авельянеда

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
3:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
3:0
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:0
П
1:3
П
1:0
П
1:1
КС
2:0
КС
1:2
П
0:0
П
1:1
П
3:1
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПАК
3:3

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

1.65
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
97

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.23
Luciano Boggio 1 0.08
Акоста Лаутаро 1 0.08
Jonathan Torres 1 0.08
Лотти Аугусто 1 0.08
Juan Caceres 1 0.08
Де Ла Вега Педро 0 0
Matias Esquivel 0 0
Braian Aguirre 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Baltasar Rodriguez 5 0.38
Кинтеро Хуан 2 0.15
Emiliano Vecchio 2 0.15
Мартинес Рохер 2 0.15
Gonzalo Piovi 2 (2) 0.15
Сигали Леонардо 2 0.15
Jonathan David Gomez 1 0.08
Ауче Габриэль 1 0.08
Gaston Martirena 1 0.08
Альмендра Агустин 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Охеда Агустин 0 0
Морено Анибал 0 0
Gabriel Rojas1 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 1 3
Juan Caceres 1 2
Лема Кристиан 2 1
Leandro Diaz III 3 0
Braian Aguirre 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Де Ла Вега Педро 2 0
Matias Esquivel 2 0
Акоста Лаутаро 1 0
Gonzalo Perez 1 0
Jonathan Torres 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gonzalo Piovi 5 0
Tobias Rubio 3 1
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Baltasar Rodriguez 3 0
Альмендра Агустин 2 0
Gabriel Rojas1 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0

Результаты матчей

Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
7
Ланус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Расинг Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
14%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
63%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 1
2
22%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
11%
6
33%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
42%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1

Результаты матчей

Ланус
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ланус
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
6
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 1:0 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
5.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
6.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
7.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
8.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 0:1 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 1 9 2 8 - 11 12
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Уракан
 1:0 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 0:1 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 0:1 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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