Тур: 13.
0:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолBaltasar Rodriguez
32' Желтая карточкаMatias Esquivel
45' Красная карточкаJose Maria Canale
45' Красная карточкаЛема Кристиан
0:2
45' ПенальтиGonzalo Piovi
77' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
88' Желтая карточкаGonzalo Piovi
90'+5
Ход матча
25'
32'
45'
45'
0:2
88'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Julio Soler
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
История личных встреч
Ланус
Расинг Авельянеда
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
1.65
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
97
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.23
|Luciano Boggio
|1
|0.08
|Акоста Лаутаро
|1
|0.08
|Jonathan Torres
|1
|0.08
|Лотти Аугусто
|1
|0.08
|Juan Caceres
|1
|0.08
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Matias Esquivel
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|5
|0.38
|Кинтеро Хуан
|2
|0.15
|Emiliano Vecchio
|2
|0.15
|Мартинес Рохер
|2
|0.15
|Gonzalo Piovi
|2 (2)
|0.15
|Сигали Леонардо
|2
|0.15
|Jonathan David Gomez
|1
|0.08
|Ауче Габриэль
|1
|0.08
|Gaston Martirena
|1
|0.08
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Maria Canale
|1
|3
|Juan Caceres
|1
|2
|Лема Кристиан
|2
|1
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Matias Esquivel
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Gonzalo Perez
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gonzalo Piovi
|5
|0
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
7
Ланус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Расинг Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
14%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
63%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 1
2
22%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
11%
6
33%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
42%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1
Результаты матчей
Ланус
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ланус
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
121
310
67
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|4.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|9 - 6
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|7.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6