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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Сармьенто
0:0
Второй тайм: 89'
Годой Крус
0'
35' Желтая карточка
Diego Calcaterra
62' Желтая карточка
Daniel Barrea
73' Желтая карточка
Maico Quiroz
81' Желтая карточка
Hernan Lopez

Ход матча

35'
Diego Calcaterra
 
46'
Maico Quiroz
Alan Marinelli
 
46'
Капроф Хуан
Sergio Quiroga
 
46'
Yair Arismendi
Diego Calcaterra
 
62'
 
Daniel Barrea
73'
Maico Quiroz
 
81'
 
Hernan Lopez
81'
 
Enzo Larrosa
Salomon Rodriguez
81'
 
Facundo Altamira
Daniel Barrea
85'
Manuel Monaco
Agustin Fontana
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Сармьенто
Ничья
Годой Крус
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
8
Guido
Mainero
15
Diego
Calcaterra
29
Гарсия
Мануэль
10
Sergio
Quiroga
19
Agustin
Fontana
9
Alan
Marinelli
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
32
Manuel
Guillen
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
17
Конечни
Томас
10
Hernan
Lopez
20
Salomon
Rodriguez
36
Daniel
Barrea
Сармьенто
4-4-2
Годой Крус
4-3-1-2

История личных встреч

Сармьенто
Годой Крус

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
2:2
П
0:0
П
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guido Mainero 2 0.15
Капроф Хуан 2 0.15
Gabriel Diaz 1 0.08
Agustin Fontana 1 0.08
Franco Paredes 1 0.08
Diego Calcaterra 1 0.08
Alan Marinelli 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.31
Конечни Томас 3 0.23
Hernan Lopez 1 0.08
Pier Barrios 1 0.08
Nicolas Fernandez3 1 0.08
Daniel Barrea 1 0.08
Thomas Galdames 0 0
Lucas Arce 0 0
Salomon Rodriguez 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 7 0
Alan Marinelli 3 1
Инсаурральде Хуан 4 0
Maico Quiroz 4 0
Gabriel Diaz 3 0
Franco Paredes 3 0
Cristian Ojeda 1 1
Agustin Fontana 2 0
Девекки Хосе 2 0
Sergio Quiroga 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Капроф Хуан 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Manuel Monaco 1 0
Lautaro Cerato 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 3 1
Federico Rasmussen 4 0
Thomas Galdames 2 1
Nicolas Fernandez3 3 0
Daniel Barrea 3 0
Manuel Guillen 3 0
Pier Barrios 2 0
Hernan Lopez 2 0
Bruno Sosa 2 0
Cristian Nunez 1 0
Juan Andrada 1 0
Lucas Arce 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Tadeo Allende 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1

Результаты матчей

Сармьенто
Годой Крус

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
4
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 0:0 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 0:0 13 3 7 3 8 - 7 16
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
13.
Унион Санта-Фе
 13 2 7 4 9 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Годой Крус
 0:0 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 0:0 7 2 4 1 4 - 2 10
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Диего Калькатерра получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Годой Крус
5.16
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2.95
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