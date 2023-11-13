Тур: 13.
0:0
Второй тайм: 89'
0'
35' Желтая карточкаDiego Calcaterra
62' Желтая карточкаDaniel Barrea
73' Желтая карточкаMaico Quiroz
81' Желтая карточкаHernan Lopez
Ход матча
35'
62'
73'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
20 Maico Quiroz
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Сармьенто
Годой Крус
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.15
|Капроф Хуан
|2
|0.15
|Gabriel Diaz
|1
|0.08
|Agustin Fontana
|1
|0.08
|Franco Paredes
|1
|0.08
|Diego Calcaterra
|1
|0.08
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.31
|Конечни Томас
|3
|0.23
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Pier Barrios
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.08
|Daniel Barrea
|1
|0.08
|Thomas Galdames
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|7
|0
|Alan Marinelli
|3
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Maico Quiroz
|4
|0
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Franco Paredes
|3
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|3
|1
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Thomas Galdames
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1
Результаты матчей
Сармьенто
Годой Крус
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
111
48
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|5
|7
|1
|13 - 7
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|3.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 16
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|7.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|8 - 7
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|8 - 12
|13
|13.
|13
|2
|7
|4
|9 - 13
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5