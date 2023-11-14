Тур: 13.
0:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаDiego Calcaterra
62' Желтая карточкаDaniel Barrea
73' Желтая карточкаMaico Quiroz
81' Желтая карточкаHernan Lopez
90' Желтая карточкаFacundo Altamira
90'+5
Ход матча
35'
62'
73'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
20 Maico Quiroz
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Сармьенто
Годой Крус
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.15
|Капроф Хуан
|2
|0.15
|Gabriel Diaz
|1
|0.08
|Agustin Fontana
|1
|0.08
|Franco Paredes
|1
|0.08
|Diego Calcaterra
|1
|0.08
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.31
|Конечни Томас
|3
|0.23
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Pier Barrios
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.08
|Daniel Barrea
|1
|0.08
|Thomas Galdames
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|7
|0
|Alan Marinelli
|3
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Maico Quiroz
|4
|0
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Franco Paredes
|3
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|3
|1
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Thomas Galdames
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1
Результаты матчей
Сармьенто
Годой Крус
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
112
49
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5