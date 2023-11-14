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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Институто Кордоба
0:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
71' Желтая карточка
Andres Desabato
76' Желтая карточка
Adrian Martinez
90' Красная карточка
Andres Desabato
90' Желтая карточка
Maximiliano Rodriguez1
90'+7
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
15
Lucas
Rodriguez
I
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
19
Gaston
Lodico
5
Roberto
Agustin
Bochi
40
Jonas
Acevedo
7
Gregorio
Rodríguez
9
Adrian
Martinez
1
Andres
Desabato
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
26
Maximiliano
Rodriguez1
3
Franco
Nicolas
Tolosa
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
6
Rodrigo
Insua
29
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Alexis
Dominguez
Институто Кордоба
4-4-2
Барракас Сентраль
5-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Барракас Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
3:0
ПНЗB
1:0
ПНЗB
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 5 (1) 0.38
Jonas Acevedo 2 0.15
Lucas Albertengo 1 0.08
Nicolas Barrientos 1 0.08
Brahian Cuello 1 0.08
Gregorio Rodríguez 1 0.08
Gaston Lodico 0 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 0 0
Jonathan Bay 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 2 0.15
Ivan Tapia 1 (1) 0.08
Bruno Christian Sepulveda 1 0.08
Колитто Лукас 1 0.08
Carlos Martin Arce 1 0.08
Juan Diaz4 1 0.08
Francisco Alvarez1 1 0.08
Franco Nicolas Tolosa 1 0.08
Nicolas Capraro 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Brian Calderara 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Adrian Martinez 4 0
Gaston Lodico 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Jonathan Bay 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Jonas Acevedo 2 0
Luciano Aued 1 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Sebastian Corda 1 0
Giuliano Cerato 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 1 2
Carlos Martin Arce 3 0
Andres Desabato 1 1
Siro Rosane 1 1
Ivan Tapia 2 0
Facundo Mater 2 0
Francisco Alvarez1 2 0
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Brian Calderara 1 0
David Zalazar 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Институто Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
8
Институто Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Барракас Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
4
80%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
18%
2
15%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
29%
4
25%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
2
11
2
11
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 13 4 7 2 11 - 7 19
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 13 3 7 3 8 - 7 16
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
13.
Унион Санта-Фе
 13 2 7 4 9 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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