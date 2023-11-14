Тур: 13.
0:0
Конец матча
0'
71' Желтая карточкаAndres Desabato
76' Желтая карточкаAdrian Martinez
90' Красная карточкаAndres Desabato
90' Желтая карточкаMaximiliano Rodriguez1
90'+7
Ход матча
71'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
22 Guido Villar
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Институто Кордоба
Барракас Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|5 (1)
|0.38
|Jonas Acevedo
|2
|0.15
|Lucas Albertengo
|1
|0.08
|Nicolas Barrientos
|1
|0.08
|Brahian Cuello
|1
|0.08
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.08
|Gaston Lodico
|0
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|2
|0.15
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.08
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.08
|Колитто Лукас
|1
|0.08
|Carlos Martin Arce
|1
|0.08
|Juan Diaz4
|1
|0.08
|Francisco Alvarez1
|1
|0.08
|Franco Nicolas Tolosa
|1
|0.08
|Nicolas Capraro
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Brian Calderara
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Adrian Martinez
|4
|0
|Gaston Lodico
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Роффо Мануэль
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Luciano Aued
|1
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Nicolas Barrientos
|1
|0
|Sebastian Corda
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Insua
|1
|2
|Carlos Martin Arce
|3
|0
|Andres Desabato
|1
|1
|Siro Rosane
|1
|1
|Ivan Tapia
|2
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|0
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Институто Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
8
Институто Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Барракас Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
4
80%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
18%
2
15%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
29%
4
25%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
310
211
211
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5