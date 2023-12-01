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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
1:0
Первый тайм: 29'
Страсбург
0'
1:0
10' Гол
Ричардсон Амир

Ход матча

10'
Ричардсон Амир
(Дарами Мохаммед)
1:0
13'
 
Абакар Силла
Ньямси Жерзино

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 114
Реймс 83.3% (95)
X 11.4% (13)
Страсбург 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реймс
Ничья
Страсбург
4.00
5.86
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
8
Ричардсон
Амир
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
25
Де
Смет
Тибо
9
Дарами
Мохаммед
7
Ито
Дзюня
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Реймс
3-5-2
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.29
Ричардсон Амир 3 0.21
Дарами Мохаммед 2 0.14
Ито Дзюня 2 0.14
Манетси Маршал 2 0.14
Дьяките Умар 2 0.14
Абдельамид Юнис 2 0.14
Накамура Кейто 1 0.07
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.07
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.23
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.15
Эмега Эмануэль 2 0.15
Диарра Хабиб 1 0.08
Сахи Дион 1 0.08
Гамейро Кевин 0 0
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
6
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
5
63%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
2
11%
4
44%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
7
39%
3
18%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0
Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Реймс
Страсбург

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Реймс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
3
9
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 1:0 Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 13 3 4 6 10 - 17 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Реймс
 1:0 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
6.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
7.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
8.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 0:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 0:1 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 29'
    Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 29'
    Баква Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 29'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 28'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 28'
    Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Дарами Мохаммед.
  • 27'
    Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Страсбург.
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    Прогнозы 114
    Реймс 83.3% (95)
    X 11.4% (13)
    Страсбург 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Страсбург
    4.00
    5.86
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Страсбург

    Исход игры
    Реймс
    83.3% (95)
    Ничья
    11.4% (13)
    Страсбург
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    40.4% (46)
    1:0 Реймс
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    11.4% (13)
    2:0 Реймс
    10.5% (12)
    1:2 Страсбург
    4.4% (5)
    3:1 Реймс
    1.8% (2)
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