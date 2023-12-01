Тур: 14. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
10
Теума
Тедди
25
Де
Смет
Тибо
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
25 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Себас ЖеремиПолузащитник
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Страсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.29
|Ричардсон Амир
|3
|0.21
|Дарами Мохаммед
|2
|0.14
|Ито Дзюня
|2
|0.14
|Манетси Маршал
|2
|0.14
|Дьяките Умар
|2
|0.14
|Абдельамид Юнис
|2
|0.14
|Накамура Кейто
|1
|0.07
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.07
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.23
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.15
|Эмега Эмануэль
|2
|0.15
|Диарра Хабиб
|1
|0.08
|Сахи Дион
|1
|0.08
|Гамейро Кевин
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|1
|1
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
6
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
5
63%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
2
11%
4
44%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
7
39%
3
18%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0
Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Реймс
Страсбург
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Реймс
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
58
39
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 20
|13
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|1:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
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|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
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|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Страсбург
Исход игры
Реймс
83.3% (95)
Ничья
11.4% (13)
Страсбург
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Реймс
40.4% (46)
1:0 Реймс
27.2% (31)
1:1 Ничья
11.4% (13)
2:0 Реймс
10.5% (12)
1:2 Страсбург
4.4% (5)
3:1 Реймс
1.8% (2)
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