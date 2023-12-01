Тур: 14. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
0'
1:0
10' ГолРичардсон Амир
2:0
42' ГолДарами Мохаммед
86' Желтая карточкаДе Смет Тибо
2:1
88' ПенальтиГамейро Кевин
90' Желтая карточкаАбакар Силла
90'+5
Ход матча
10'
42'
2:0
85'
86'
88'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
508 Количество передач 476
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
10
Теума
Тедди
25
Де
Смет
Тибо
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
25 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Себас ЖеремиПолузащитник
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Страсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.29
|Дарами Мохаммед
|3
|0.21
|Ричардсон Амир
|3
|0.21
|Ито Дзюня
|2
|0.14
|Манетси Маршал
|2
|0.14
|Дьяките Умар
|2
|0.14
|Абдельамид Юнис
|2
|0.14
|Накамура Кейто
|1
|0.07
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.07
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.23
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.15
|Эмега Эмануэль
|2
|0.15
|Диарра Хабиб
|1
|0.08
|Гамейро Кевин
|1 (1)
|0.08
|Сахи Дион
|1
|0.08
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|1
|1
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
6
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
100%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
20
10
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
20%
1
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
2
10%
5
50%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
7
37%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0
Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Реймс
Страсбург
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Реймс
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
68
310
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 20
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 2:1 Страсбург
Исход игры
Реймс
83.3% (95)
Ничья
11.4% (13)
Страсбург
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Реймс
40.4% (46)
1:0 Реймс
27.2% (31)
1:1 Ничья
11.4% (13)
2:0 Реймс
10.5% (12)
1:2 Страсбург
4.4% (5)
3:1 Реймс
1.8% (2)
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