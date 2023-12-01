Люка Перрен нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Реймс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

47' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

47' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хорошую попытку сделал Ито Дзюня . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает ударом с левой ноги!

42' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Реймс

41' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Ричардсон Амир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Страсбург

36' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Люка Перрен наказан за толчок Диуф Йеванн

34' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Гамейро Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Баква Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Дарами Мохаммед

27' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом

22' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ричардсон Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

17' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Реймс

14' Абакар Силла из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Ньямси Жерзино получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Ньямси Жерзино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Ричардсон Амир забивает с левой ноги!

10' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Реймс

9' Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.

9' Эмега Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Ричардсон Амир из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Реймс

1' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля