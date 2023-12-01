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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
10' Гол
Ричардсон Амир
2:0
42' Гол
Дарами Мохаммед
86' Желтая карточка
Де Смет Тибо
2:1
88' Пенальти
Гамейро Кевин
90' Желтая карточка
Абакар Силла
90'+5

Ход матча

10'
Ричардсон Амир
(Дарами Мохаммед)
1:0
13'
 
Абакар Силла
Ньямси Жерзино
42'
Дарами Мохаммед
2:0
61'
 
Габриэл Анжело
Мванга Жуниор
75'
 
Сиссоко Ибраима
Дукуре Исмаэль
75'
 
Мотиба Лебо
Баква Дилан
78'
Накамура Кейто
Теума Тедди
 
78'
Дьяките Умар
Дарами Мохаммед
 
85'
Хадра Реда
Ито Дзюня
 
86'
Де Смет Тибо
 
88'
2:1
Гамейро Кевин
90'
Коне Амаду
Ричардсон Амир
 
90'
 
Абакар Силла

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 508 Количество передач 476
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Реймс 83.3% (95)
X 11.4% (13)
Страсбург 5.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
8
Ричардсон
Амир
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Реймс
3-5-2
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.29
Дарами Мохаммед 3 0.21
Ричардсон Амир 3 0.21
Ито Дзюня 2 0.14
Манетси Маршал 2 0.14
Дьяките Умар 2 0.14
Абдельамид Юнис 2 0.14
Накамура Кейто 1 0.07
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.07
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.23
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.15
Эмега Эмануэль 2 0.15
Диарра Хабиб 1 0.08
Гамейро Кевин 1 (1) 0.08
Сахи Дион 1 0.08
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Перрен Люка 1 0
Абакар Силла 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
6
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
100%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
20%
1
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
2
10%
5
50%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
7
37%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0
Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Реймс
Страсбург

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Реймс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
3
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
14.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
6.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
7.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
8.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Реймс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Реймс: 51%, Страсбург: 49%.
  • 95'
    Реймс начинает контратаку
  • 95'
    Люка Перрен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Реймс 83.3% (95)
    X 11.4% (13)
    Страсбург 5.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 2:1 Страсбург

    Исход игры
    Реймс
    83.3% (95)
    Ничья
    11.4% (13)
    Страсбург
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    40.4% (46)
    1:0 Реймс
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    11.4% (13)
    2:0 Реймс
    10.5% (12)
    1:2 Страсбург
    4.4% (5)
    3:1 Реймс
    1.8% (2)
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