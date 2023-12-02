Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хорошую попытку сделал Тальяфико Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Ланс

77' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав забивает с левой ноги!

72' Г О О О О О Л - О'Брайан Джек из команды Лион легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

72' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет Лион

68' Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Матч остановлен

66' Удар от ворот произведет Лион

66' Оооо... вот это был удар! Дансо Кевин должен был забить с этой позиции.

66' Дансо Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Хорошую попытку сделал Медина Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Морейра Диегу пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч

59' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновлен

57' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Антони Лопеш прыгнул вправо!

52' После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс

50' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Медина Факундо пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

46' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.