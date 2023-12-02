Тур: 14. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
15' ГолО'Брайан Джек
1:1
26' ГолСаид Уэсли
34' Желтая карточкаМачадо Дейвер
41' Желтая карточкаМедина Факундо
2:1
52' ПенальтиФранковски Пшемыслав
2:2
72' ГолО'Брайан Джек
3:2
74' ГолФранковски Пшемыслав
90' Красная карточкаСотока Флориан
90'+6
Ход матча
15'
0:1
26'
1:1
34'
41'
52'
72'
2:2
74'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
485 Количество передач 449
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pierre Sage
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Лион
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
68
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.21
|Саид Уэсли
|3
|0.21
|Мачадо Дейвер
|3
|0.21
|Вахи Элю
|2
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.14
|Гилавоги Морган
|2
|0.14
|Медина Факундо
|1
|0.07
|Томассон Адриен
|1
|0.07
|Гради Жонатан
|1
|0.07
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.07
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Брайан Джек
|3
|0.23
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.23
|Нуама Эрнест
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Альверо Скелли
|1
|0.08
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.08
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|5
|1
|Медина Факундо
|6
|0
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|2
|1
|Самба Брис
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Тальяфико Николас
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лион
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Ланс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
4
4
Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
3
33%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
16%
1
10%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
4
40%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
6
40%
6
24%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
2
13%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0
Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0
Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2
Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0
Результаты матчей
Ланс
Лион
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:4
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ланс
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
59
211
311
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 20
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 3:2 Лион
Исход игры
Ланс
72.8% (83)
Ничья
14.9% (17)
Лион
12.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Ланс
33.3% (38)
1:0 Ланс
21.1% (24)
1:1 Ничья
13.2% (15)
2:0 Ланс
13.2% (15)
1:2 Лион
9.6% (11)
3:1 Ланс
2.6% (3)
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