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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ланс
3:2
Конец матча
Лион
0'
0:1
15' Гол
О'Брайан Джек
1:1
26' Гол
Саид Уэсли
34' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
41' Желтая карточка
Медина Факундо
2:1
52' Пенальти
Франковски Пшемыслав
2:2
72' Гол
О'Брайан Джек
3:2
74' Гол
Франковски Пшемыслав
90' Красная карточка
Сотока Флориан
90'+6

Ход матча

15'
0:1
О'Брайан Джек
(Нуама Эрнест)
26'
Саид Уэсли
1:1
34'
Мачадо Дейвер
 
41'
Медина Факундо
 
46'
Франковски Пшемыслав
Мачадо Дейвер
 
52'
Франковски Пшемыслав
2:1
63'
Томассон Адриен
Коста Давид
 
63'
 
Акуоку Поль
Альверо Скелли
63'
 
Кадевере Тино
Морейра Диегу
64'
Гилавоги Морган
Саид Уэсли
 
72'
2:2
О'Брайан Джек
74'
Франковски Пшемыслав
(Агилар Рубен)
3:2
78'
Айдара Массадио
Агилар Рубен
 
86'
 
Бальде Мама
Нуама Эрнест
86'
 
Чалета-Цар Дуе
Ловрен Деян
87'
Менди Нампали
Эль Айнауи Нейл
 
89'
 
Кумбеди Саэль
Мата Клинтон
90'
Сотока Флориан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 485 Количество передач 449
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Ланс 72.8% (83)
X 14.9% (17)
Лион 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
3
Мачадо
Дейвер
23
Эль
Айнауи
Нейл
6
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
80
Альверо
Скелли
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
19
Морейра
Диегу
10
Ляказетт
Александр
Ланс
3-4-2-1
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лион

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.21
Саид Уэсли 3 0.21
Мачадо Дейвер 3 0.21
Вахи Элю 2 0.14
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.14
Гилавоги Морган 2 0.14
Медина Факундо 1 0.07
Томассон Адриен 1 0.07
Гради Жонатан 1 0.07
Эль Айнауи Нейл 1 0.07
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Кортес Оскар 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Брайан Джек 3 0.23
Ляказетт Александр 3 (1) 0.23
Нуама Эрнест 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Альверо Скелли 1 0.08
Толиссо Корентен 1 (1) 0.08
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Медина Факундо 6 0
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 2 1
Самба Брис 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Дансо Кевин 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Ланс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лион
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ланс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

4
4
Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
3
33%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
16%
1
10%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
4
40%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
6
40%
6
24%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
2
13%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0
Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0
Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2
Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0

Результаты матчей

Ланс
Лион

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:4
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ланс
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
2
11
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
14.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Лион: 48%.
  • 95'
    Тальяфико Николас наказан за толчок Менди Нампали
  • 95'
    Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Лион контролирует мяч.
  • 93'
    Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 93'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Лион пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Тактическая замена. Мата Клинтон уходит с поля и его заменяет Кумбеди Саэль
    • 89'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Лион пытается что-то создать.
    • 89'
      Лион контролирует мяч.
    • 88'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Ланс контролирует мяч.
    • 88'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Лион контролирует мяч.
    • 87'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Тактическая замена. Эль Айнауи Нейл уходит с поля и его заменяет Менди Нампали
    • 86'
      Ланс контролирует мяч.
    • 86'
      Тактическая замена. Ловрен Деян уходит с поля и его заменяет Чалета-Цар Дуе
    • 86'
      Тактическая замена. Нуама Эрнест уходит с поля и его заменяет Бальде Мама
    • 86'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Гради Жонатан
    • 85'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Лион пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Лион: 45%.
    • 84'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Лион пытается что-то создать.
    • 84'
      Ланс начинает контратаку
    • 84'
      Айдара Массадио возвращается на поле.
    • 84'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 83'
      Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 82'
      Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Тальяфико Николас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Лион пытается что-то создать.
    • 80'
      Лион пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Лион: 43%.
    • 80'
      Лион контролирует мяч.
    • 79'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Тактическая замена. Агилар Рубен уходит с поля и его заменяет Айдара Массадио
    • 78'
      Акуоку Поль наказан за толчок Эль Айнауи Нейл
    • 78'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 77'
      Лион пытается что-то создать.
    • 77'
      Лион начинает контратаку
    • 77'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Лион контролирует мяч.
    • 76'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Лион пытается что-то создать.
    • 75'
      Лион контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Ланс: 59%, Лион: 41%.
    • 75'
      Лион контролирует мяч.
    • 74'
      Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Агилар Рубен сделал результативную передачу.
    • 74'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав забивает с левой ноги!
    • 74'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 72'
      Г О О О О О Л - О'Брайан Джек из команды Лион легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 72'
      Эль Айнауи Нейл из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 72'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Какере Максанс.
    • 71'
      Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Лион контролирует мяч.
    • 70'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Контроль мяча: Ланс: 59%, Лион: 41%.
    • 70'
      Эль Айнауи Нейл успешно блокирует удар.
    • 70'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Сотока Флориан возвращается на поле.
    • 70'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сотока Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Акуоку Поль наказан за толчок Сотока Флориан
    • 69'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 68'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 68'
      Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 68'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 67'
      Ланс контролирует мяч.
    • 67'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Лион: 40%.
    • 66'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 66'
      Матч остановлен
    • 66'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 66'
      Оооо... вот это был удар! Дансо Кевин должен был забить с этой позиции.
    • 66'
      Дансо Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Медина Факундо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Акуоку Поль наказан за толчок Томассон Адриен
    • 64'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Гилавоги Морган
    • 63'
      Тактическая замена. Морейра Диегу уходит с поля и его заменяет Кадевере Тино
    • 63'
      Тактическая замена. Альверо Скелли уходит с поля и его заменяет Акуоку Поль
    • 63'
      Тактическая замена. Коста Давид уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
    • 62'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Шерки Райан.
    • 62'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 61'
      Ланс контролирует мяч.
    • 61'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 61'
      Ланс контролирует мяч.
    • 60'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 60'
      Ланс контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Лион: 42%.
    • 60'
      Ланс контролирует мяч.
    • 59'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 59'
      Ланс контролирует мяч.
    • 59'
      Морейра Диегу пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч
    • 59'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 59'
      Альверо Скелли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Лион пытается что-то создать.
    • 58'
      Лион контролирует мяч.
    • 58'
      Лион пытается что-то создать.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Медина Факундо наказан за толчок Шерки Райан
    • 56'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 56'
      Ланс контролирует мяч.
    • 56'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Ловрен Деян из команды Лион поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
    • 55'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 59%, Лион: 41%.
    • 55'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Лион пытается что-то создать.
    • 54'
      Лион пытается что-то создать.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 53'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Ланс контролирует мяч.
    • 52'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Лион: 40%.
    • 52'
      Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Антони Лопеш прыгнул вправо!
    • 52'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!
    • 51'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс.
    • 50'
      ПЕНАЛЬТИ - Альверо Скелли из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Коста Давид.
    • 50'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
    • 49'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 49'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Ланс контролирует мяч.
    • 47'
      Лион контролирует мяч.
    • 47'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Ланс контролирует мяч.
    • 47'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Медина Факундо пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 46'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Франковски Пшемыслав
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Лион: 44%.
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 46'
      Ляказетт Александр возвращается на поле.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ляказетт Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Матч остановлен
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 45'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 44'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 43'
      Ланс контролирует мяч.
    • 43'
      Мата Клинтон пробил со штрафного прямо в стенку
    • 41'
      Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Нуама Эрнест
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Морейра Диегу из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Лион начинает контратаку
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • 40'
      Медина Факундо наказан за толчок О'Брайан Джек
    • 40'
      Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Лион: 44%.
    • 40'
      Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 40'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 39'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эль Айнауи Нейл
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 38'
      Ляказетт Александр возвращается на поле.
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ляказетт Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Лион контролирует мяч.
    • 36'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 36'
      Альверо Скелли из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 36'
      Нуама Эрнест из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Лион: 43%.
    • 34'
      Мачадо Дейвер получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Нуама Эрнест
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 34'
      Лион контролирует мяч.
    • 34'
      Ланс контролирует мяч.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      О'Брайан Джек нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Морейра Диегу.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Нуама Эрнест
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Лион: 42%.
    • 30'
      Ланс контролирует мяч.
    • 30'
      Эль Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      О'Брайан Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 28'
      Лион контролирует мяч.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Лион контролирует мяч.
    • 27'
      Команда Ланс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 27'
      О'Брайан Джек плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 26'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Эль Айнауи Нейл пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш ловит мяч
    • 26'
      Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 26'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Абдул-Самед Салис
    • 26'
      Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает ударом с правой ноги!
    • 26'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Медина Факундо из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Нуама Эрнест.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Лион: 38%.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • 24'
      Саид Уэсли из команды Ланс фолит на Ловрен Деян, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 23'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Лион начинает контратаку
    • 22'
      Морейра Диегу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 21'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Морейра Диегу из команды Лион поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Лион: 38%.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Мачадо Дейвер пробил со штрафного прямо в стенку
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Альверо Скелли из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эль Айнауи Нейл
    • 19'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • 18'
      Коста Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 17'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ланс контролирует мяч.
    • 17'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 16'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Нуама Эрнест сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О О Л - О'Брайан Джек из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! О'Брайан Джек легко с этим справился!
    • 15'
      Нуама Эрнест из команды Лион подал угловой справа.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Лион: 37%.
    • 15'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Нуама Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Лион начинает контратаку
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 14'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Морейра Диегу из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Альверо Скелли ошибается в защите.
    • 12'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 12'
      О'Брайан Джек из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Нуама Эрнест из команды Лион поставил подножку. Пострадал Коста Давид
    • 11'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 11'
      Ланс контролирует мяч.
    • 10'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      О'Брайан Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Ланс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Лион: 34%.
    • 9'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 9'
      Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 8'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Коста Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 6'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Коста Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Лион: 34%.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 2'
      Шанс! Морейра Диегу из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 2'
      Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Морейра Диегу.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Морейра Диегу выиграл воздушное противоборство у Агилар Рубен.
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ланс 72.8% (83)
    X 14.9% (17)
    Лион 12.3% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 3:2 Лион

    Исход игры
    Ланс
    72.8% (83)
    Ничья
    14.9% (17)
    Лион
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    33.3% (38)
    1:0 Ланс
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    13.2% (15)
    2:0 Ланс
    13.2% (15)
    1:2 Лион
    9.6% (11)
    3:1 Ланс
    2.6% (3)
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