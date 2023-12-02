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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Нант
1:0
Второй тайм: 52'
Ницца
0'
18' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
1:0
25' Гол
Молле Флоран

Ход матча

18'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
25'
Молле Флоран
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 161 Количество передач 336
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 118
Нант 20.3% (24)
X 22.9% (27)
Ницца 56.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
1
Булка
Марцин
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
9
Моффи
Теремас
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Нант
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Нант
Ницца

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:1
К
0:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.91

Среднее время на гол

65
99

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.31

Среднее время на гол

70
68

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
80

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.36
Саймон Мозес 3 (1) 0.21
Молле Флоран 3 0.21
Бамба Абдул-Кадер 1 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.07
Коко Маркус 1 0.07
Чиривелья Педро 1 0.07
Кёмерт Эрай 1 0.07
Мутуссами Самуэль 1 0.07
Аблин Маттис 1 0.07
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 0.29
Бога Жереми 2 0.14
Лаборд Гаэтан 2 0.14
Будауи Хишем 2 0.14
Гессан Эванн 2 0.14
Аталь Юсеф 1 0.07
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Сансон Морган 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 2 1
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бар Мельвен 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
1
Нант
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
6
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
2
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
100%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
24%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
6
35%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
2
12%
2
15%
76-90

Пропущено

23
5
7 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
8
35%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0
Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1
Ницца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1
Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3

Результаты матчей

Нант
Ницца

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нант
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 0:1 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Нант
 1:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
14.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 0:1 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 0:1 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Моффи Теремас из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Нант: 32%, Ницца: 68%.
  • 50'
    Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 32%, Ницца: 68%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 49'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Чиривелья Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Молле Флоран из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 47'
      Дуглас Гомес пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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    Прогнозы 118
    Нант 20.3% (24)
    X 22.9% (27)
    Ницца 56.8% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Ницца
    3.75
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    3.35
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Ницца

    Исход игры
    Нант
    20.3% (24)
    Ничья
    22.9% (27)
    Ницца
    56.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    0:1 Ницца
    28% (33)
    1:2 Ницца
    24.6% (29)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    2:1 Нант
    10.2% (12)
    1:0 Нант
    8.5% (10)
    0:2 Ницца
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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