Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Моффи Теремас нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

44' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Ницца

42' Удар от ворот произведет Ницца

41' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Youssouf Ndayishimiye возвращается на поле.

36' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Youssouf Ndayishimiye получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Ницца

31' Сансон Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Ницца

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мохамед Мостафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Г О О О О Л - Молле Флоран первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

25' Хорошую попытку сделал Сиссоко Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Чиривелья Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удар от ворот произведет Ницца

21' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

18' Кастеллетто Жан-Шарль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

17' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хорошую попытку сделал Тюрам Кефрен . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Данте Бонфим нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Ницца

4' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Ницца

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Чиривелья Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля