Тур: 14. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Буке Рюдди
0'
18' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
1:0
25' ГолМолле Флоран
61' Желтая карточкаДюверн Жан-Кевин
89' Желтая карточкаЧиривелья Педро
90'+7
Ход матча
25'
1:0
61'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
376 Количество передач 624
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Ницца
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.91
Среднее время на гол
65
99
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.31
Среднее время на гол
70
68
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
80
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.36
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.21
|Молле Флоран
|3
|0.21
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.07
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.07
|Коко Маркус
|1
|0.07
|Чиривелья Педро
|1
|0.07
|Кёмерт Эрай
|1
|0.07
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.07
|Аблин Маттис
|1
|0.07
|Паллуа Николя
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4
|0.29
|Бога Жереми
|2
|0.14
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.14
|Будауи Хишем
|2
|0.14
|Гессан Эванн
|2
|0.14
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Сансон Морган
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|1
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
Результаты матчей
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
1
Нант
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ницца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
6
Нант
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Ницца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
2
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
100%
76-90
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
6
33%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
23
6
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
8
35%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0
Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1
Ницца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1
Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3
Результаты матчей
Нант
Ницца
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нант
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
25
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
311
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 20
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Ницца
Исход игры
Нант
20.3% (24)
Ничья
22.9% (27)
Ницца
56.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
0:1 Ницца
28% (33)
1:2 Ницца
24.6% (29)
1:1 Ничья
16.9% (20)
2:1 Нант
10.2% (12)
1:0 Нант
8.5% (10)
0:2 Ницца
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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