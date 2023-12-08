Тур: 7. Стадион: HBF Park.
1:1
Второй тайм: 63'
0'
16' Желтая карточкаТэлбот Каллум
0:0
20' Не забитый пенальтиХелифи Салим
37' Желтая карточкаКутрумбис Джон
0:1
38' ПенальтиАрслан Толгай-Али
1:1
45' ГолТаггарт Адам
Ход матча
16'
20'
0:0
37'
38'
45'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
19
Остлер
Трент
12
Иванович
Люк
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
12 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
11 Leo Natel
-
18 Jordon Hall
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Перт Глори
Мельбурн Сити
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
42 матча
42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.2%
50%
23.8%
11 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
45.2%
28.6%
26.2%
19 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.43
1.37
Среднее время на гол
62
65
Всего голов
70
56
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|4
|0.57
|Цолаковски Стефан
|2
|0.29
|Божанич Оливер
|1
|0.14
|Биверс Марк
|1
|0.14
|Сусняр Александар
|1
|0.14
|Riley Warland
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|4
|0.57
|Арслан Толгай-Али
|2 (1)
|0.29
|Угаркович Стивен
|1
|0.14
|Benjamin Mazzeo
|1
|0.14
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.14
|Яколиш Марин
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|3
|0
|Сусняр Александар
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alen Stajcic
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Сахи Хамза
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Перт Глори
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
5
Перт Глори
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3
Результаты матчей
Перт Глори
Мельбурн Сити
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|17 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|12 - 8
|10
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|1:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|3
|Мельбурн Сити
|Тэлбот Каллум
|3