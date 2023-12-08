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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Перт Глори
1:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
16' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
0:0
20' Не забитый пенальти
Хелифи Салим
37' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
0:1
38' Пенальти
Арслан Толгай-Али
1:1
45' Гол
Таггарт Адам
1:2
66' Гол
Леки Мэттью
90'+6
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
19
Остлер
Трент
12
Иванович
Люк
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
10
Хелифи
Салим
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
21
Лопане
Алессандро
8
Сахи
Хамза
7
Леки
Мэттью
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
10
Арслан
Толгай-Али
Перт Глори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Перт Глори
Мельбурн Сити

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

42 матча

42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.2%
50%
23.8%
11 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

45.2%
28.6%
26.2%
19 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

2:4
4:0
2:0
2:2
1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Голы

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.43
1.37

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

70
56

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 4 0.57
Цолаковски Стефан 2 0.29
Божанич Оливер 1 0.14
Биверс Марк 1 0.14
Сусняр Александар 1 0.14
Riley Warland 0 0
Giordano Colli 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 4 0.57
Арслан Толгай-Али 2 (1) 0.29
Леки Мэттью 1 0.14
Угаркович Стивен 1 0.14
Benjamin Mazzeo 1 0.14
Антонис Терри 1 (1) 0.14
Яколиш Марин 0 0
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 3 0
Сусняр Александар 2 0
Цолаковски Стефан 2 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alen Stajcic 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 3 0
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Янг Джейми 1 0
Бехич Азиз 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Перт Глори
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
5
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3

Результаты матчей

Перт Глори
Мельбурн Сити

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Макартур
 6 3 3 0 12 - 9 12
4.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 17 - 11 10
6.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
7.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
8.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
9.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
10.
Ньюкасл Джетс
 6 1 2 3 9 - 14 5
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 0 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
2.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Аделаида Юнайтед
 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
9.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Перт Глори Кутрумбис Джон 3
Мельбурн Сити Тэлбот Каллум 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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