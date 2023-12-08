Тур: 17. Стадион: Стадион под Дубном.
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
23'
45'
1:0
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
14
Eric
Bille
18
Шулек
Мартин
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
14 Eric BilleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Henry Addo
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Жилина
Спартак Трнава
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
48.3%
16 побед 14 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед
56 матчей
41.1%
28.6%
30.3%
23 победы 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
16 побед 28 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
16 побед 28 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
59
28
Голов в среднем за матч
2.03
1.04
Среднее время на гол
44
86
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Среднее время на гол
69
108
Всего голов
94
52
Голов в среднем за матч
1.68
0.93
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 73%
Меньше 27%
15
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
44
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
53
96
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.53
|Henry Addo
|5
|0.29
|Зауэр Марио
|3
|0.18
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.18
|Antoin Essomba
|3
|0.18
|Илько Патрик
|2
|0.12
|Минарик Ян
|2
|0.12
|Samuel Gidi
|1
|0.06
|Руснак Матуш
|1
|0.06
|Копас Адам
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Немчик Томаш
|1
|0.06
|Стойчевски Андрей
|1
|0.06
|Лейтнер Патрик
|1
|0.06
|Xavier Adang
|1
|0.06
|Eric Bille
|1
|0.06
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.35
|Дюриш Михал
|5
|0.29
|Баинович Филип
|4
|0.24
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.18
|Офори Келвин
|2
|0.12
|Желькович Адриан
|2
|0.12
|Даниэл Эрик
|1
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Ристовски Милан
|1
|0.06
|Бернат Ян
|1
|0.06
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.06
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Микович Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
1
1
Жилина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Спартак Трнава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
10
Жилина
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Спартак Трнава
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
25
15
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
4
16%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
7
28%
1
7%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
35
28
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
5
14%
4
14%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
2
6%
9
32%
46-60
8
23%
5
18%
61-75
8
23%
4
14%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1
Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2
Результаты матчей
Жилина
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жилина
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
53
17
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
106
97
610
313
313
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|37 - 14
|39
|2.
|1:0
|17
|12
|2
|3
|36 - 20
|38
|3.
|0:1
|17
|10
|3
|4
|27 - 17
|33
|4.
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|8.
|16
|4
|6
|6
|16 - 25
|18
|9.
|16
|5
|2
|9
|13 - 20
|17
|10.
|16
|3
|1
|12
|12 - 36
|10
|11.
|16
|0
|5
|11
|12 - 35
|5
|12.
|16
|0
|3
|13
|8 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 7
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|12.
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|9.
|8
|0
|4
|4
|8 - 19
|4
|10.
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|7 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6