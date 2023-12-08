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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Жилина
1:0
Перерыв
Спартак Трнава
0'
21' Желтая карточка
Шулек Мартин
23' Желтая карточка
Eric Bille
1:0
45' Гол
Samuel Gidi

Ход матча

21'
 
Шулек Мартин
23'
Eric Bille
 
38'
 
Дурик Андрей
Даниэл Эрик
45'
Samuel Gidi
(Илько Патрик)
1:0
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Жилина
Ничья
Спартак Трнава
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30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
14
Eric
Bille
71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
23
Даниэл
Эрик
80
Желькович
Адриан
28
Буката
Мартин
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
Жилина
3-4-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Жилина
Спартак Трнава

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
48.3%
16 побед 14 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед

56 матчей

41.1%
28.6%
30.3%
23 победы 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
16 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
16 побед 28 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Голы

Всего голов

59
28

Голов в среднем за матч

2.03
1.04

Среднее время на гол

44
86

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

94
52

Голов в среднем за матч

1.68
0.93

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 73%
Меньше 27%
15
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
44
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.53
Henry Addo 5 0.29
Зауэр Марио 3 0.18
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.18
Antoin Essomba 3 0.18
Илько Патрик 2 0.12
Минарик Ян 2 0.12
Samuel Gidi 1 0.06
Руснак Матуш 1 0.06
Копас Адам 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Немчик Томаш 1 0.06
Стойчевски Андрей 1 0.06
Лейтнер Патрик 1 0.06
Xavier Adang 1 0.06
Eric Bille 1 0.06
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.35
Дюриш Михал 5 0.29
Баинович Филип 4 0.24
Джуричин Марко 3 (1) 0.18
Офори Келвин 2 0.12
Желькович Адриан 2 0.12
Даниэл Эрик 1 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.06
Ристовски Милан 1 0.06
Бернат Ян 1 0.06
Компан-Брезник Миха 1 0.06
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шулек Мартин 4 0
Желькович Адриан 2 1
Микович Мартин 3 0
Баинович Филип 3 0
Дюриш Михал 2 0
Прохазка Роман 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Азанго Филип 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Жилина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

1
1
Жилина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Спартак Трнава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
10
Жилина
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Спартак Трнава
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

25
15
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
4
16%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
7
28%
1
7%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

35
28
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
5
14%
4
14%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
2
6%
9
32%
46-60
8
23%
5
18%
61-75
8
23%
4
14%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1
Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2

Результаты матчей

Жилина
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жилина
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
5
3
2.5
1
7
3
5
3.5
3
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
9
7
6
10
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
3
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 3 1 37 - 14 39
2.
Жилина
 1:0 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 0:1 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 16 9 2 5 37 - 22 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Ружомберок
 16 4 6 6 16 - 25 18
9.
Скалица
 16 5 2 9 13 - 20 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 16 0 3 13 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:0 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 0:1 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 0:1 9 6 2 1 15 - 9 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 1:0 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 8 1 1 6 6 - 13 4
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 7 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
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Спартак Трнава
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