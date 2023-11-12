Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:1
Итог после пенальти
4
3
0'
20' Желтая карточкаБэрд Кори
1:0
28' ГолБэрд Кори
46' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
1:1
65' ГолЛуна Диего
66' Желтая карточкаАранго Кристиан
72' Желтая карточкаВера Брайан
4 3
1:2
2:3
3:3
3:3
4:3
4:4
4:4
4:4
5:4
Ход матча
20'
28'
1:0
65'
1:1
66'
72'
121'
1:2
121'
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
5:4
Пен
4:3
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
34 матча
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.76
0.71
Среднее время на гол
51
127
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.12
1.35
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.44
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
62
87
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|12 (6)
|0.32
|Бэрд Кори
|9
|0.24
|Эррера Эктор
|5
|0.14
|Киньонес Нельсон
|4
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.08
|Дорси Гриффин
|3
|0.08
|Алию Ибрахим
|3
|0.08
|Франко Иван
|3
|0.08
|Thor Ulfarsson
|3
|0.08
|Стирс Дэниэл
|2
|0.05
|Эскобар Франко
|2
|0.05
|Artur Moraes III
|2
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|8
|0.22
|Луна Диего
|7
|0.19
|Аранго Кристиан
|6
|0.16
|Мусовски Дэниел
|5
|0.14
|Джулио Андерсон
|5
|0.14
|Глэд Джастин
|5
|0.14
|Руис Пабло
|4
|0.11
|Крейлах Дамир
|4
|0.11
|Вера Брайан
|3
|0.08
|Рубин Рубио
|2
|0.05
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Nelson Palacio
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|12
|0
|Эррера Эктор
|8
|2
|Карраскилья Адальберто
|11
|0
|Микаэль
|7
|1
|Святченко Эрик
|8
|0
|Дорси Гриффин
|8
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Кларк Стив
|5
|0
|Бэрд Кори
|5
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Басси Амине
|2
|1
|Франко Иван
|3
|0
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|13
|0
|Глэд Джастин
|8
|1
|Охеда Брайан
|8
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Emeka Eneli
|5
|0
|Овьедо Брайан
|4
|0
|Джулио Андерсон
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
3
11
Хьюстон Динамо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Реал Солт-Лейк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
10
20
Хьюстон Динамо
82.1%
17.9%
23 победы 5 поражений
Первый тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
Реал Солт-Лейк
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
29
27
Упущенные победы
13
31
Голы по времени матча
Забито
40
26
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
10
25%
3
12%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
2
5%
4
15%
46-60
7
18%
8
31%
61-75
11
28%
4
15%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
6
24%
1-15
3
25%
5
20%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
4
16%
76-90
Забито
16
26
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
4
25%
1
4%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
1
6%
8
31%
76-90
Пропущено
28
28
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
18%
4
14%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
4
14%
7
25%
61-75
6
21%
4
14%
76-90
Забито
56
52
31 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
14
25%
4
8%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
10
18%
8
15%
31-45
3
5%
11
21%
46-60
10
18%
12
23%
61-75
12
21%
12
23%
76-90
Пропущено
40
53
16 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
6
15%
10
19%
1-15
6
15%
11
21%
16-30
4
10%
9
17%
31-45
9
23%
6
11%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
9
23%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1
ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
1
12 раз 32%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
126
118
99
613
414
514
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
163
315
712
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
289
1423
1621
829
631
532
136
235
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12