Стадион: Сучжоу Олимпик Спортс Центр.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
- Нападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
1 Zhen Ma
-
18 Wei Zhang2
-
-
-
38 Jiabao Wen
-
36 Ernanduo Fei
-
33 Haijian Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Jinghang HuНападающий
-
26 Shibo Liu
-
-
19 Guowen Sun
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
66.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
36 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.26
0.94
Среднее время на гол
71
95
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.18
0.89
Среднее время на гол
41
100
Всего голов
61
33
Голов в среднем за матч
1.69
0.92
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
98
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4 (1)
|0.8
|Ханчао Ю
|2
|0.4
|Wei Zhang2
|2
|0.4
|Ernanduo Fei
|2
|0.4
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|5
|1
|Мойсес Лима
|2
|0.4
|Чэнь Пу
|2
|0.4
|Феллайни Маруан
|1
|0.2
|Matheus Pato
|1
|0.2
|Long Song
|1
|0.2
|Жадсон II
|1
|0.2
|Wenneng Xie
|1
|0.2
|Mewlan Mijit
|1
|0.2
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жадсон II
|0
|1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
30%
3
20%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 1:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
22
13
22
1/8 финала
3 Чунцин Тунлян Лонг
0 Наньтун Хаймен Кодион
- 3:0 ЧУН-НАН
5 Шанхай Шеньхуа
1 Чжэцзян Профессионал
- 5:1 ШАН-ЧЖЭ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
- 0:0 ШАН-ШАН
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|5
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4
|Даньдун Тэнъюэ
|Diran Yao
|3
|Чунцин Тунлян Лонг
|Yuwang Xiang
|3
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|2
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1
|Шаньдун Тайшань
|Жадсон II
|1