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  4. Кубок 2023
Стадион: .
Шанхай Шеньхуа
0:0
Первый тайм: 45+'
Шаньдун Тайшань
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Шаньдун Тайшань
4.30
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3.25
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2.45
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Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
32
Aidi
Fulang
Xisi
5
Чжу
Чэньцзе
4
Цзян
Шэнлон
16
Zexiang
Yang
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
29
Чэнь
Пу
25
Феллайни
Маруан
9
Кризан
Шанхай Шеньхуа
4-3-3
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
66.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

36 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
К
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
0:1
К
3:0
К
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
0:0
С
5:0
К
0:0
К
1:3
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
5:2
С
1:2
С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.26
0.94

Среднее время на гол

71
95

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.18
0.89

Среднее время на гол

41
100

Всего голов

61
33

Голов в среднем за матч

1.69
0.92

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
98

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 (1) 0.8
Ханчао Ю 2 0.4
Wei Zhang2 2 0.4
Ernanduo Fei 2 0.4
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 5 1
Мойсес Лима 2 0.4
Чэнь Пу 2 0.4
Феллайни Маруан 1 0.2
Matheus Pato 1 0.2
Long Song 1 0.2
Жадсон II 1 0.2
Wenneng Xie 1 0.2
Mewlan Mijit 1 0.2

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жадсон II 0 1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
30%
3
20%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 1:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2
1
3
4.5
2
2
1/8 финала
2 Наньтун Чжиюнь
0 Ухань Три Таунс
1 Циндао Чжуннэн
0 Чанчунь Ятай
3 Чунцин Тунлян Лонг
0 Наньтун Хаймен Кодион
5 Шанхай Шеньхуа
1 Чжэцзян Профессионал
6 Далянь Профешнл
4 Хэнань Суншань Лунмэн
5 Тяньцзинь Тайгер
3 Шанхай Порт
1 Циндао Яс Айленд
4 Бэйцзин Гоань
0 Мэйчжоу Хакка
6 Шаньдун Тайшань
1/4 финала
0 Наньтун Чжиюнь
3 Циндао Чжуннэн
0 Чунцин Тунлян Лонг
2 Шанхай Шеньхуа
2 Далянь Профешнл
0 Тяньцзинь Тайгер
5 Бэйцзин Гоань
6 Шаньдун Тайшань
1/2 финала
0 Циндао Чжуннэн
1 Шанхай Шеньхуа
0 Далянь Профешнл
2 Шаньдун Тайшань
Финал
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 5
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4
Даньдун Тэнъюэ Diran Yao 3
Чунцин Тунлян Лонг Yuwang Xiang 3
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 2
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1
Шаньдун Тайшань Жадсон II 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Шанхай Шеньхуа
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Шаньдун Тайшань
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