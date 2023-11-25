Стадион: Сучжоу Олимпик Спортс Центр.
1:0
Конец матча
0'
59' Желтая карточкаWenneng Xie
1:0
65' ГолХанчао Ю
80' Желтая карточкаАмаду Ибраим
84' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
86' Желтая карточкаФеллайни Маруан
89' Желтая карточкаYan Xinli
89' Вторая желтая карточкаYan Xinli
90'+9
Ход матча
59'
65'
1:0
67'
68'
74'
77'
80'
84'
86'
87'
89'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
- Нападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
1 Zhen Ma
-
18 Wei Zhang2
-
-
-
38 Jiabao Wen
-
36 Ernanduo Fei
-
33 Haijian Wang
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Jinghang HuНападающий
-
26 Shibo Liu
-
-
19 Guowen Sun
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
66.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
36 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
25%
44.4%
11 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.26
0.94
Среднее время на гол
71
95
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.18
0.89
Среднее время на гол
41
100
Всего голов
61
33
Голов в среднем за матч
1.69
0.92
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
98
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4 (1)
|0.8
|Ханчао Ю
|3
|0.6
|Wei Zhang2
|2
|0.4
|Ernanduo Fei
|2
|0.4
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|5
|1
|Мойсес Лима
|2
|0.4
|Чэнь Пу
|2
|0.4
|Феллайни Маруан
|1
|0.2
|Matheus Pato
|1
|0.2
|Long Song
|1
|0.2
|Жадсон II
|1
|0.2
|Wenneng Xie
|1
|0.2
|Mewlan Mijit
|1
|0.2
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yan Xinli
|1
|1
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жадсон II
|0
|1
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Wenneng Xie
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 1:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
23
14
23
1/8 финала
3 Чунцин Тунлян Лонг
0 Наньтун Хаймен Кодион
- 3:0 ЧУН-НАН
5 Шанхай Шеньхуа
1 Чжэцзян Профессионал
- 5:1 ШАН-ЧЖЭ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1 Шанхай Шеньхуа
0 Шаньдун Тайшань
- 1:0 ШАН-ШАН
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|5
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Ханчао Ю
|3
|Даньдун Тэнъюэ
|Diran Yao
|3
|Чунцин Тунлян Лонг
|Yuwang Xiang
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Yan Xinli
|1 1
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1
|Шаньдун Тайшань
|Жадсон II
|1
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|1
|Шанхай Шеньхуа
|Амаду Ибраим
|1