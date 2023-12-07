3:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолTobias Bach
2:0
25' ГолБергер Софус
3:0
40' ГолМаркуссен Густав
42' Желтая карточкаРомер Марсель
45' Желтая карточкаФиннссон Кольбейн
3:1
45' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
63' Вторая желтая карточкаФиннссон Кольбейн
3:2
70' ГолГюткьяер Фредерик
90'+7
Ход матча
19'
1:0
25'
2:0
40'
3:0
42'
45'
70'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бергер
Софус
16
Tobias
Bach
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Tobias BachНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Михаэль Хансен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Фредерисия
Люнгбю
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.4
Среднее время на гол
68
64
Всего голов
12
25
Голов в среднем за матч
1.2
1.92
Среднее время на гол
75
46
Всего голов
29
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.7
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
71
53
Бомбардиры внутри турнира
Фредерисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Bach
|3
|0.6
|Adam Jakobsen
|2
|0.4
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.2
|Маркуссен Густав
|1
|0.2
|Emilio Simonsen
|1
|0.2
|Бергер Софус
|1
|0.2
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|2
|0.5
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.5
|Грегор Паскаль
|1
|0.25
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.25
|Чорлу Резан
|1
|0.25
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.25
Карточки
Фредерисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергер Софус
|1
|0
|Tobias Bach
|1
|0
|Jakob Vestergaard Jessen
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|2
|1
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
Результаты матчей
Фредерисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
2
Фредерисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Фредерисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
25%
91-120
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
0
0%
2
25%
91-120
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фредерисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0
Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1 Ольборг - Фредерисия 2:3 Колдинг - Фредерисия 1:2 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 Далум - Фредерисия 1:8 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Кёге - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Хорсенс 2:0 Б-93 - Фредерисия 0:5 Бредбалле - Фредерисия 0:8 Фредерисия - Хиллерёд 3:2 Ольборг - Фредерисия 4:0
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2
Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Результаты матчей
Фредерисия
Люнгбю
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
1:8
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
8
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
8
2 раза 40%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фредерисия
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
23
23
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1