  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Кубок 2023-2024
Фредерисия
3:2
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
19' Гол
Tobias Bach
2:0
25' Гол
Бергер Софус
3:0
40' Гол
Маркуссен Густав
42' Желтая карточка
Ромер Марсель
45' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
3:1
45' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
63' Вторая желтая карточка
Финнссон Кольбейн
3:2
70' Гол
Гюткьяер Фредерик
90'+7
33
Frederik
Mehder
5
Mikkel
Juhl
Andersen
4
Фишер
Миккель
18
Йулсгор
Йеспер
14
Кристенсен
Фредерик
24
Хетеми
Лундрим
10
Рёйкьер
Никлас
21
Бергер
Софус
7
Маркуссен
Густав
15
Emilio
Simonsen
16
Tobias
Bach
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
24
Tobias
Storm
8
Бизоза
Парфе
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
22
Гудьонсен
Андри
Фредерисия
4-2-3-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Фредерисия
Люнгбю

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:5
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.4

Среднее время на гол

68
64

Всего голов

12
25

Голов в среднем за матч

1.2
1.92

Среднее время на гол

75
46

Всего голов

29
39

Голов в среднем за матч

1.26
1.7

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

71
53

Бомбардиры внутри турнира

Фредерисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Bach 3 0.6
Adam Jakobsen 2 0.4
Рёйкьер Никлас 1 0.2
Маркуссен Густав 1 0.2
Emilio Simonsen 1 0.2
Бергер Софус 1 0.2
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 2 0.5
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.5
Грегор Паскаль 1 0.25
Гюткьяер Фредерик 1 0.25
Чорлу Резан 1 0.25
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.25

Карточки

Фредерисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергер Софус 1 0
Tobias Bach 1 0
Jakob Vestergaard Jessen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 2 1
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0

Результаты матчей

Фредерисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
2
Фредерисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Фредерисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фредерисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0
Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1 Ольборг - Фредерисия 2:3 Колдинг - Фредерисия 1:2 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 Далум - Фредерисия 1:8 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Кёге - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Хорсенс 2:0 Б-93 - Фредерисия 0:5 Бредбалле - Фредерисия 0:8 Фредерисия - Хиллерёд 3:2 Ольборг - Фредерисия 4:0
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2
Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2

Результаты матчей

Фредерисия
Люнгбю

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
1:8
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

8
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
8
2 раза 40%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фредерисия
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
3
2
1
4.5
2
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
3.5
Больше Меньше
1
3
2
3
4.5
2
3
5.5
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
3 Норшелланн
0 Академик БК
0 Копенгаген
2 Силькеборг
2 АГФ Орхус
0 Брондбю
3 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Брондбю Васс Даниэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фредерисия 3:2 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     