0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
24
Mark
Garly
22
Tim
Freriks
12
Асконе
Рокко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Mark GarlyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Tim FreriksНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
20 Abel Walatee
-
21 Ilias Namli
-
30 Julius Lind
-
-
-
-
Главный тренер: David Roufpanah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
История личных встреч
Академик БК
Норшелланн
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
4
Среднее время на гол
36
22
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Академик БК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндукву Лейтон
|1
|0.17
|Гомес Эмилиано
|1
|0.17
|Вагнер Кристиан
|1
|0.17
|Ilias Namli
|1
|0.17
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Кристиан
|3
|0.75
|Хардер Конрад
|2
|0.5
|Фресе Мартин
|1
|0.25
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.25
|Осман Ибрагим
|1
|0.25
Карточки
Академик БК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mark Garly
|1
|0
|Hakim Sighaoui
|1
|0
|Frederik Lindgaard
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Академик БК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Академик БК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Академик БК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Академик БК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Академик БК 3:0 Академик БК - Фредериксберг Альянсен 3:2 Хеллеруп - Академик БК 3:0 Академик БК - ФК Роскилле 1:1
Академик БК - Вайле 1:1 Тистед - Академик БК 0:1 Брабранд - Академик БК 2:2 Академик БК - Скиве 0:0 Орхус Фремад - Академик БК 1:1 Академик БК - Тистед 2:1 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:3 Мидделфарт - Академик БК 1:0 Академик БК - Фремад Амагер 2:0 ФК Роскилле - Академик БК 2:0 Оуре - Академик БК 3:4 Академик БК - Эсбьерг 0:3 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:2 Академик БК - Хеллеруп 5:4 Академик БК - Брабранд 1:1 Ледоэе-Сморум - Академик БК 1:2
Норшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1
Результаты матчей
Академик БК
Норшелланн
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Академик БК
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
21
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1