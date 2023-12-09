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Академик БК
0:0
Первый тайм: 16'
Норшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Академик БК
Ничья
Норшелланн
17.00
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9.00
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1.20
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Все Коэффициенты
16
Albert
Gaub-Jakobsen
40
Аскхам
Хердур
4
Коуделка
Адриен
29
Ibrahim
Kalil
Doumbia
3
Линделль
Эрик
24
Mark
Garly
15
Soeren
Ilsoee
6
Педерсен
Даниэль
8
Darren
Sidoel
28
Гомес
Эмилиано
22
Tim
Freriks
31
Андреас
Гельсторф
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
30
Йенсен-Эббью
Йонас
27
Свенссон
Даниэль
42
Барслунд
Каре
6
Тверсков
Йеппе
21
Сертдемир
Зидан
12
Асконе
Рокко
40
Хардер
Конрад
14
Осман
Ибрагим
Академик БК
5-4-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Академик БК
Норшелланн

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:0
ТМС
2:2
К
1:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
4

Среднее время на гол

36
22

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Академик БК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндукву Лейтон 1 0.17
Гомес Эмилиано 1 0.17
Вагнер Кристиан 1 0.17
Ilias Namli 1 0.17
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Кристиан 3 0.75
Хардер Конрад 2 0.5
Фресе Мартин 1 0.25
Беньямин Нюгрен 1 0.25
Осман Ибрагим 1 0.25

Карточки

Академик БК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mark Garly 1 0
Hakim Sighaoui 1 0
Frederik Lindgaard 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0

Результаты матчей

Академик БК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Академик БК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Академик БК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Академик БК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Академик БК 3:0 Академик БК - Фредериксберг Альянсен 3:2 Хеллеруп - Академик БК 3:0 Академик БК - ФК Роскилле 1:1
Академик БК - Вайле 1:1 Тистед - Академик БК 0:1 Брабранд - Академик БК 2:2 Академик БК - Скиве 0:0 Орхус Фремад - Академик БК 1:1 Академик БК - Тистед 2:1 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:3 Мидделфарт - Академик БК 1:0 Академик БК - Фремад Амагер 2:0 ФК Роскилле - Академик БК 2:0 Оуре - Академик БК 3:4 Академик БК - Эсбьерг 0:3 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:2 Академик БК - Хеллеруп 5:4 Академик БК - Брабранд 1:1 Ледоэе-Сморум - Академик БК 1:2
Норшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1

Результаты матчей

Академик БК
Норшелланн

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Академик БК
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
1
1
4
3.5
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
3 Норшелланн
0 Академик БК
0 Копенгаген
2 Силькеборг
2 АГФ Орхус
0 Брондбю
3 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Брондбю Васс Даниэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Академик БК
Ничья
Норшелланн
17.00
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9.00
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1.20
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