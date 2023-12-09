Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фарис Мумбанья нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

48' Ловик Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Команда Будё-Глимт имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пеллегрино Амаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Молде

37' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

37' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Молде

34' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эйкрем Магнус пробует нанести удар издали, но Julian Faye Lund держит все под контролем

33' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Эллингсен Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

31' Брейвик Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Вембангомо Брис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Эриксен Кристиан I тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Зугеля Нино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

22' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

22' Бьоркан Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Коса Маркус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Молде

16' Хауган Эйрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

14' Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Эйкрем Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Молде

2' Брейвик Эмиль пробует нанести удар издали, но Julian Faye Lund держит все под контролем

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Молде начинает с центра поля