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  3. Норвегия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 19178 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Будё-Глимт
0:1
Конец матча
Молде
0'
27' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
29' Желтая карточка
Вембангомо Брис
0:1
89' Гол
Гульбрандсен Фредрик
90' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
91' Желтая карточка
Бериша Ветон
90'+13
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Амундсен
Исак
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
6
Эллингсен
Мартин
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
15
Коса
Маркус
Андреас
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
8
Гульбрандсен
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
Будё-Глимт
4-3-3
Молде
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Молде

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

27 матчей

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:3
Э
2:2
ТМК
2:3
Э
1:4
Э
3:1
К
0:1
Э
0:2
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

1.31
1.86

Среднее время на гол

68
48

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.86
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

43
54

Голов в среднем за матч

1.59
2

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

56
45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.43
Мумбанья Фарис 3 0.43
Грёнбек Альберт 3 0.43
Салтнес Ульрик 2 0.29
Берг Патрик 2 0.29
Сёренсен Адам 1 0.14
Бьортуфт Один Лурас 1 0.14
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 5 0.71
Брейвик Эмиль 3 (1) 0.43
Эриксен Кристиан I 2 0.29
Китолано Эрик 2 0.29
Брюнхильдсен Ола 2 0.29
Эдегор Никлас 2 0.29
Гульбрандсен Фредрик 1 0.14
Бериша Ветон 1 0.14
Хёуген Кристоффер 1 0.14

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Амаль 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Ветон 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Молде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
6
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Молде
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
100%
4
31%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
8%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
7%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3
Молде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0
Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Молде

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
4
3
3
4
2.5
4
3
1
6
3.5
2
5
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
2 Хьельсос
0 КФУМ Осло
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
1/4 финала
3 Волеренга
2 Бранн
0 Хам-Кам
2 Будё-Глимт
2 Хьельсос
1 Рёуфосс
3 Молде
1 Сарпсборг-08
1/2 финала
2 Волеренга
4 Будё-Глимт
0 Хьельсос
1 Молде
Финал
0 Будё-Глимт
1 Молде

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Молде Грёдем Магнус 5
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Хам-Кам Куртович Виллиам 2
Волеренга Риснаес Магнус 2
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Весь список
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