Стадион: Уллевааль. Зрители: 19178 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
29' Желтая карточкаВембангомо Брис
0:1
89' ГолГульбрандсен Фредрик
90' Желтая карточкаМумбанья Фарис
91' Желтая карточкаБериша Ветон
90'+13
Ход матча
27'
29'
89'
90'
91'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
Молде
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
27 матчей
33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
1.31
1.86
Среднее время на гол
68
48
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.86
2.15
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
43
54
Голов в среднем за матч
1.59
2
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|3
|0.43
|Мумбанья Фарис
|3
|0.43
|Грёнбек Альберт
|3
|0.43
|Салтнес Ульрик
|2
|0.29
|Берг Патрик
|2
|0.29
|Сёренсен Адам
|1
|0.14
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.14
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|5
|0.71
|Брейвик Эмиль
|3 (1)
|0.43
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.29
|Китолано Эрик
|2
|0.29
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.29
|Эдегор Никлас
|2
|0.29
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.14
|Бериша Ветон
|1
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.14
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Молде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
6
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Молде
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
100%
4
31%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
8%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
7%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
47%
4
21%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3
Молде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0
Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Молде
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
43
16
25
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Будё-Глимт
1 Молде
- 0:1 БУД-МОЛ
|Бранн
|Финне Бор
|8
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Молде
|Грёдем Магнус
|5
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|2
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1