  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Кубок 2023-2024
Силькеборг
1:2
Конец матча
Копенгаген
0'
13' Желтая карточка
Маттссон Пелле
0:1
36' Гол в свои ворота
Эстрём Робин
0:2
45' Гол
Соренсен Кристиан
64' Желтая карточка
Дикс Кевин
1:2
69' Гол
Клинг Андерс
82' Желтая карточка
Анкерсен Петер
85' Желтая карточка
Клинг Андерс
90'+7
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
40
Буш
Александер
Магнус
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
17
Маккоуотт
Каллум
21
Клинг
Андерс
9
Линд
Александр
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
19
Йелерт
Элиас
6
Соренсен
Кристиан
I
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
10
Эльюнусси
Мохамед
47
Фрохолдт
Виктор
14
Корнелиус
Андреас
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккоуотт Каллум 3 0.6
Тенгстедт Сёрен 2 0.4
Клинг Андерс 2 0.4
Сальквист Тобиас 1 0.2
Адамсен Тонни 1 0.2
Сонне Оливер 1 0.2
Nikolai Jacobsen 1 0.2
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лерагер Лукас 2 0.5
Бардгджи Руни 2 0.5
Оскарссон Орри 2 0.5
Эльюнусси Мохамед 1 0.25
Вавро Денис 1 0.25
Соренсен Кристиан I 1 0.25
Саса Ноа Донован 1 0.25
Фрохолдт Виктор 1 0.25

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккоуотт Каллум 2 0
Маттссон Пелле 1 0
Клинг Андерс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Силькеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
1
Силькеборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
5
45%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1
Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
Копенгаген

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:9
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:9
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
9
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1
1
3
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
2 Копенгаген
3 Силькеборг
2 АГФ Орхус
0 Брондбю
3 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Брондбю Васс Даниэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Силькеборг 1:2 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     