1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМаттссон Пелле
0:1
36' Гол в свои воротаЭстрём Робин
0:2
45' ГолСоренсен Кристиан
64' Желтая карточкаДикс Кевин
1:2
69' ГолКлинг Андерс
82' Желтая карточкаАнкерсен Петер
85' Желтая карточкаКлинг Андерс
90'+7
Ход матча
13'
36'
0:1
45'
64'
69'
1:2
82'
85'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 11
-
2 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 13
-
36 Владение мячом, % 64
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
История личных встреч
Силькеборг
Копенгаген
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
32 матча
21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
20
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.41
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.6
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.4
|Клинг Андерс
|2
|0.4
|Сальквист Тобиас
|1
|0.2
|Адамсен Тонни
|1
|0.2
|Сонне Оливер
|1
|0.2
|Nikolai Jacobsen
|1
|0.2
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лерагер Лукас
|2
|0.5
|Бардгджи Руни
|2
|0.5
|Оскарссон Орри
|2
|0.5
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.25
|Вавро Денис
|1
|0.25
|Соренсен Кристиан I
|1
|0.25
|Саса Ноа Донован
|1
|0.25
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.25
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккоуотт Каллум
|2
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Силькеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
1
Силькеборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
12
1
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
5
45%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1
Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1
Результаты матчей
Силькеборг
Копенгаген
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:9
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 50%
9
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:9
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
9
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
13
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
13
14
13
14
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1