Стадион: Lower.com Field.
2:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
9'
17'
2:0
27'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.56
Среднее время на гол
62
57
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.72
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (6)
|0.51
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.27
|Кристиан Рамирез
|8
|0.22
|Моррис Эйдан
|4
|0.11
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.11
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0.11
|Йебоа Яв
|3
|0.08
|Росси Диего
|3
|0.08
|Арфстен Макс
|3
|0.08
|Амундсен Мальте
|3
|0.08
|Завадски Шон
|3
|0.08
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|18
|0.49
|Альмада Тьяго
|12 (2)
|0.32
|Вольф Тайлер
|5
|0.14
|Леннон Брукс
|4
|0.11
|Уайли Калеб
|4
|0.11
|Москера Эдвин
|4
|0.11
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.08
|Силва Алешандре
|3
|0.08
|Гутман Эндрю
|3
|0.08
|Араужо Луис
|3
|0.08
|Робинсон Майлз
|2
|0.05
|Чол Мачоп
|2
|0.05
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Эрнандес Хуан
|5
|1
|Завадски Шон
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|8
|0
|Альмада Тьяго
|5
|1
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Муюмба Тристан
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Тьяре Джамал
|3
|0
|Робинсон Майлз
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Атланта Юнайтед
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
19
Коламбус Крю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
14
41
Коламбус Крю
81.5%
18.5%
22 победы 5 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Атланта Юнайтед
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
36% (13)
47% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
35
7
Упущенные победы
21
60
Голы по времени матча
Забито
43
25
24 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
7
16%
6
24%
1-15
9
21%
1
4%
16-30
8
19%
4
16%
31-45
7
16%
4
16%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
6
14%
5
20%
76-90
Пропущено
14
33
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
21%
4
12%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
14%
9
27%
31-45
4
29%
6
18%
46-60
2
14%
5
15%
61-75
3
21%
7
21%
76-90
Забито
25
44
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
4%
6
14%
1-15
4
16%
5
11%
16-30
6
24%
6
14%
31-45
5
20%
7
16%
46-60
6
24%
3
7%
61-75
3
12%
17
39%
76-90
Пропущено
39
25
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
2
5%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
7
18%
6
24%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
14
36%
6
24%
76-90
Забито
68
69
35 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 19
4 Не забивали 3
8
12%
12
17%
1-15
13
19%
6
9%
16-30
14
21%
10
14%
31-45
12
18%
11
16%
46-60
12
18%
8
12%
61-75
9
13%
22
32%
76-90
Пропущено
53
58
19 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
5
9%
7
12%
1-15
7
13%
6
10%
16-30
7
13%
13
22%
31-45
11
21%
12
21%
46-60
6
11%
7
12%
61-75
17
32%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
4:0
3 раза 8%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 42%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
612
810
315
612
117
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
99
711
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
342
Больше Меньше
333
2313
1917
828
1026
432
630
135
234
135
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12