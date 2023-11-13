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Стадион: .
Коламбус Крю
2:0
Первый тайм: 32'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Нэйджби Дарлингтон
2:0
17' Гол
Амундсен Мальте
27' Желтая карточка
Муюмба Тристан

Ход матча

9'
Нэйджби Дарлингтон
1:0
17'
Амундсен Мальте
(Моррис Эйдан)
2:0
27'
 
Муюмба Тристан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Атланта Юнайтед
1.57
4.60
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5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
20
Мэцан
Александру
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
35
Фортьюн
Аджани
8
Муюмба
Тристан
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
Коламбус Крю
3-4-3
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:2
М
2:0
М
1:1
М
6:1
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.56

Среднее время на гол

62
57

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (6) 0.51
Селараян Лукас 10 (2) 0.27
Кристиан Рамирез 8 0.22
Моррис Эйдан 4 0.11
Рассел-Роу Джейсен 4 0.11
Нэйджби Дарлингтон 4 0.11
Йебоа Яв 3 0.08
Росси Диего 3 0.08
Арфстен Макс 3 0.08
Амундсен Мальте 3 0.08
Завадски Шон 3 0.08
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 18 0.49
Альмада Тьяго 12 (2) 0.32
Вольф Тайлер 5 0.14
Леннон Брукс 4 0.11
Уайли Калеб 4 0.11
Москера Эдвин 4 0.11
Лобжанидзе Саба 3 0.08
Силва Алешандре 3 0.08
Гутман Эндрю 3 0.08
Араужо Луис 3 0.08
Робинсон Майлз 2 0.05
Чол Мачоп 2 0.05
Россетто Матеус 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Эрнандес Хуан 5 1
Завадски Шон 6 0
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Кристиан Рамирез 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Росси Диего 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 8 0
Альмада Тьяго 5 1
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Муюмба Тристан 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Тьяре Джамал 3 0
Робинсон Майлз 3 0
Леннон Брукс 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Силва Алешандре 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Атланта Юнайтед
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
19
Коламбус Крю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

14
41
Коламбус Крю
81.5%
18.5%
22 победы 5 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Атланта Юнайтед
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
36% (13)
47% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

35
7

Упущенные победы

21
60

Голы по времени матча

Забито

43
25
24 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
7
16%
6
24%
1-15
9
21%
1
4%
16-30
8
19%
4
16%
31-45
7
16%
4
16%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
6
14%
5
20%
76-90

Пропущено

14
33
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
21%
4
12%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
14%
9
27%
31-45
4
29%
6
18%
46-60
2
14%
5
15%
61-75
3
21%
7
21%
76-90

Забито

25
44
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
4%
6
14%
1-15
4
16%
5
11%
16-30
6
24%
6
14%
31-45
5
20%
7
16%
46-60
6
24%
3
7%
61-75
3
12%
17
39%
76-90

Пропущено

39
25
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
2
5%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
7
18%
6
24%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
14
36%
6
24%
76-90

Забито

68
69
35 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 19
4 Не забивали 3
8
12%
12
17%
1-15
13
19%
6
9%
16-30
14
21%
10
14%
31-45
12
18%
11
16%
46-60
12
18%
8
12%
61-75
9
13%
22
32%
76-90

Пропущено

53
58
19 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
5
9%
7
12%
1-15
7
13%
6
10%
16-30
7
13%
13
22%
31-45
11
21%
12
21%
46-60
6
11%
7
12%
61-75
17
32%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
2:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
4:0
3 раза 8%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 42%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
12
6
6
12
2.5
8
10
3
15
3.5
6
12
1
17
4.5
2
16
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
7
11
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
33
3
23
13
1.5
19
17
8
28
2.5
10
26
4
32
3.5
6
30
1
35
4.5
2
34
1
35
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 18 (2)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Атланта Юнайтед
1.57
4.60
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5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед онлайн

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Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
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