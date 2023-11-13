Стадион: Lower.com Field.
4:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолНэйджби Дарлингтон
2:0
17' ГолАмундсен Мальте
27' Желтая карточкаМуюмба Тристан
3:0
33' ГолМэцан Александру
3:1
35' ГолЯкумакис Георгиос
4:1
47' ГолРосси Диего
4:2
50' ГолСилва Алешандре
71' Желтая карточкаКамашо Руди
73' Желтая карточкаАмундсен Мальте
81' Желтая карточкаФортьюн Аджани
90' Желтая карточкаТьяре Джамал
90'+6
Ход матча
9'
17'
2:0
27'
33'
3:0
35'
47'
4:1
50'
4:2
71'
73'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.56
Среднее время на гол
62
57
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.72
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (6)
|0.51
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.27
|Кристиан Рамирез
|8
|0.22
|Росси Диего
|4
|0.11
|Моррис Эйдан
|4
|0.11
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.11
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0.11
|Амундсен Мальте
|4
|0.11
|Йебоа Яв
|3
|0.08
|Арфстен Макс
|3
|0.08
|Завадски Шон
|3
|0.08
|Мэцан Александру
|2
|0.05
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|19
|0.51
|Альмада Тьяго
|12 (2)
|0.32
|Вольф Тайлер
|5
|0.14
|Леннон Брукс
|4
|0.11
|Уайли Калеб
|4
|0.11
|Силва Алешандре
|4
|0.11
|Москера Эдвин
|4
|0.11
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.08
|Гутман Эндрю
|3
|0.08
|Араужо Луис
|3
|0.08
|Робинсон Майлз
|2
|0.05
|Чол Мачоп
|2
|0.05
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|8
|0
|Эрнандес Хуан
|5
|1
|Завадски Шон
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|8
|0
|Альмада Тьяго
|5
|1
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Тьяре Джамал
|4
|0
|Россетто Матеус
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Фортьюн Аджани
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Робинсон Майлз
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Атланта Юнайтед
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
7
21
Коламбус Крю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
14
41
Коламбус Крю
82.1%
17.9%
23 победы 5 поражений
Первый тайм
49% (18)
30% (11)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
41% (15)
14% (5)
Атланта Юнайтед
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (6)
35% (13)
49% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
37
7
Упущенные победы
21
62
Голы по времени матча
Забито
47
27
27 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
8
17%
6
22%
1-15
10
21%
1
4%
16-30
9
19%
5
19%
31-45
8
17%
5
19%
46-60
6
13%
5
19%
61-75
6
13%
5
19%
76-90
Пропущено
16
37
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
19%
5
14%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
3
19%
10
27%
31-45
5
31%
7
19%
46-60
2
13%
5
14%
61-75
3
19%
7
19%
76-90
Забито
25
44
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
4%
6
14%
1-15
4
16%
5
11%
16-30
6
24%
6
14%
31-45
5
20%
7
16%
46-60
6
24%
3
7%
61-75
3
12%
17
39%
76-90
Пропущено
39
25
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
2
5%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
7
18%
6
24%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
14
36%
6
24%
76-90
Забито
72
71
38 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 42
23 Забивали первыми 19
4 Не забивали 3
9
13%
12
17%
1-15
14
19%
6
8%
16-30
15
21%
11
15%
31-45
13
18%
12
17%
46-60
12
17%
8
11%
61-75
9
13%
22
31%
76-90
Пропущено
55
62
20 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 29
5
9%
8
13%
1-15
7
13%
7
11%
16-30
8
15%
14
23%
31-45
12
22%
13
21%
46-60
6
11%
7
11%
61-75
17
31%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:0
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
4:0
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 41%
1
11 раз 30%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
126
712
810
415
612
118
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
99
811
216
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
352
Больше Меньше
343
2413
2017
928
1027
532
631
136
235
136
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12