Тур: 16. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолКойта Абубакари
40' Желтая карточкаКонате Мори
0:2
42' ГолИто Рётаро
45' Желтая карточкаKahveh Zahiroleslam
90' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
90'+8
Ход матча
5'
0:1
40'
42'
0:2
90'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
77
Бока
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Мехелен
Сент-Трейден
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.18
Среднее время на гол
62
76
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.91
0.44
Среднее время на гол
47
202
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.7
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.25
|Мрабти Керим
|2
|0.13
|Хайреманс Джеффри
|2 (1)
|0.13
|Лаубербах Лион
|2
|0.13
|Сторм Никола
|1
|0.06
|Флюке Патрик
|1
|0.06
|Rafik Belghali
|1
|0.06
|Бейтс Дэвид
|1
|0.06
|Бассетте Норман
|1
|0.06
|Маледе Йонас
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.69
|Jarne Steuckers
|2
|0.13
|Ито Рётаро
|2
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.13
|Mathias Delorge
|1
|0.06
|Бока Эрик
|1
|0.06
|Анану Фредерик
|0
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Мори
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Куке Гетан
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Bilal Bafdili
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Mathias Delorge
|3
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
10
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
7
6
Мехелен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сент-Трейден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
3
23%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
3
20%
4
36%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
44%
6
32%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
3
14%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1
Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0
Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Результаты матчей
Мехелен
Сент-Трейден
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
610
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|16
|7
|8
|1
|26 - 18
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|31 - 13
|27
|5.
|1:0
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|7.
|16
|6
|7
|3
|30 - 17
|25
|8.
|16
|5
|7
|4
|20 - 24
|22
|9.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|18 - 27
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|16
|3
|3
|10
|20 - 31
|12
|15.
|16
|2
|5
|9
|21 - 32
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|11 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|3.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|4.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|5.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|6.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|8.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|7.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|14.
|8
|1
|1
|6
|9 - 22
|4
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5