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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Мехелен
0:2
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
5' Гол
Койта Абубакари
40' Желтая карточка
Конате Мори
0:2
42' Гол
Ито Рётаро
45' Желтая карточка
Kahveh Zahiroleslam
90' Желтая карточка
Янсенс Вольке
90'+8
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
8
Конате
Мори
30
Ванлерберге
Йорди
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
70
Бассетте
Норман
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
18
Jarne
Steuckers
15
Kahveh
Zahiroleslam
7
Койта
Абубакари
Мехелен
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Мехелен
Сент-Трейден

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.18

Среднее время на гол

62
76

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.91
0.44

Среднее время на гол

47
202

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.7
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.25
Мрабти Керим 2 0.13
Хайреманс Джеффри 2 (1) 0.13
Лаубербах Лион 2 0.13
Сторм Никола 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Rafik Belghali 1 0.06
Бейтс Дэвид 1 0.06
Бассетте Норман 1 0.06
Маледе Йонас 0 0
Фулон Дам 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.69
Jarne Steuckers 2 0.13
Ито Рётаро 2 0.13
Хасиока Даики 2 0.13
Mathias Delorge 1 0.06
Бока Эрик 1 0.06
Анану Фредерик 0 0
Kahveh Zahiroleslam 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Мори 4 0
Фулон Дам 4 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бейтс Дэвид 2 0
Коббо Элиас 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Нгой Жульен 1 0
Куке Гетан 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Bilal Bafdili 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 4 0
Койта Абубакари 4 0
Rein Van Helden 4 0
Хасиока Даики 3 0
Mathias Delorge 3 0
Янсенс Вольке 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0

Результаты матчей

Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
10
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

7
6
Мехелен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сент-Трейден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
3
20%
4
36%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
44%
6
32%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1
Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0
Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0

Результаты матчей

Мехелен
Сент-Трейден

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 16 7 8 1 26 - 18 29
4.
Антверпен
 16 7 6 3 31 - 13 27
5.
Брюгге
 1:0 16 7 5 4 28 - 15 26
6.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
7.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
8.
Сент-Трейден
 16 5 7 4 20 - 24 22
9.
Стандард
 0:1 16 5 5 6 16 - 22 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
АХ Лёвен
 16 3 3 10 20 - 31 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 16 2 4 10 11 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
2.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
4.
Брюгге
 1:0 8 4 4 0 17 - 7 16
5.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
8.
Стандард
 0:1 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
7.
Брюгге
 1:0 8 3 1 4 11 - 8 10
8.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
Стандард
 0:1 8 2 2 4 8 - 15 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 8 1 1 6 9 - 22 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Kahveh Zahiroleslam получил желтую карточку от судьи
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