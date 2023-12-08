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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Кортрейк
1:2
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
33' Гол
Фриган Матия
1:1
65' Гол
Дэвис Айзек
71' Желтая карточка
Байрам Эмин
83' Желтая карточка
Kyan Vaesen
1:2
87' Гол
Даци Эрдон
90' Желтая карточка
Радованович Александар
90' Желтая карточка
Болат Синан
90'+9
1
Tom
Vandenberghe
16
Кана
Марко
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
27
Сиссако
Абдулайе
6
Мессату
Наэль
77
Энен
Давид
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
89
Шадли
Насер
9
Фриган
Матия
Кортрейк
3-4-2-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Вестерло

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ЛП
4:1
ЛП
4:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛЖ
6:0
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.8

Среднее время на гол

32
112

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

2.44
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

36
101

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.24
Dion De Neve 2 0.12
Abdelkahar Kadri 2 0.12
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.12
Оджо Шейи 1 0.06
Tom Vandenberghe 1 0.06
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 5 (3) 0.29
Стассин Лукас 4 0.24
Фриган Матия 4 0.24
Даци Эрдон 3 0.18
Йоу Гриффин 2 0.12
Байрам Эмин 1 0.06
Бос Джордан 1 0.06
Сидорчук Сергей 1 0.06
Йорданов Эдиссон 1 0.06
Tuur Rommens 1 0.06
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мессату Наэль 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Кана Марко 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Lars Montegnies 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Байрам Эмин 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Bakary Haidara 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вестерло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
10
Кортрейк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

2
4
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Вестерло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
6
50%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
7
41%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
5
23%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
9
41%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
6%
4
13%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
8
26%
5
16%
46-60
5
16%
8
26%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2

Результаты матчей

Кортрейк
Вестерло

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 16 7 8 1 26 - 18 29
4.
Антверпен
 16 7 6 3 31 - 13 27
5.
Брюгге
 16 7 5 4 29 - 15 26
6.
Серкль Брюгге
 16 8 1 7 19 - 16 25
7.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
8.
Сент-Трейден
 16 5 7 4 20 - 24 22
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
Вестерло
 17 3 5 9 23 - 33 14
15.
АХ Лёвен
 16 3 3 10 20 - 31 12
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
5.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
13.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
14.
АХ Лёвен
 8 1 1 6 9 - 22 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
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Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Байрам Эмин сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Фриган Матия бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кортрейк 1:2 Вестерло онлайн

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