Тур: 17. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
0:1
33' ГолФриган Матия
1:1
65' ГолДэвис Айзек
71' Желтая карточкаБайрам Эмин
83' Желтая карточкаKyan Vaesen
1:2
87' ГолДаци Эрдон
90' Желтая карточкаРадованович Александар
90' Желтая карточкаБолат Синан
90'+9
Ход матча
33'
0:1
65'
1:1
71'
83'
87'
1:2
90'
16
Кана
Марко
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
77
Энен
Давид
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
89
Шадли
Насер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Кана МаркоЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джозеф Акпала
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Барт Гоор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Вестерло
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
0.8
Среднее время на гол
32
112
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
2.44
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
36
101
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.24
|Dion De Neve
|2
|0.12
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.12
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.12
|Оджо Шейи
|1
|0.06
|Tom Vandenberghe
|1
|0.06
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|5 (3)
|0.29
|Стассин Лукас
|4
|0.24
|Фриган Матия
|4
|0.24
|Даци Эрдон
|3
|0.18
|Йоу Гриффин
|2
|0.12
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Кана Марко
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Байрам Эмин
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вестерло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
10
Кортрейк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
2
4
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Вестерло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
6
50%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
7
41%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
5
23%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
9
41%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
6%
4
13%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
8
26%
5
16%
46-60
5
16%
8
26%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2
Результаты матчей
Кортрейк
Вестерло
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
313
610
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6