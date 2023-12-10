Накрутил соперника на фланге Калверт-Льюин и прострелил в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Санчес.

С левого фланга навесил Палмер на линию вратарской, но здесь вынес сферу головой Брэнтуэйт на угловой.

С угла поля навесил Мудрик в центр штрафной, где головой пробил по воротам Бадьяшиль, но мяч полетел выше перекладины.

На фланге получил Харрисон по ногам в борьбе против Кукурельи. Штрафной удар исполнять будут "ириски".

Со штрафного навесил Макнил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Джеймс.

Мог убегать на ворота соперника Броя после паса от Кукурельи, но в борьбе против Миколенко нарушил он правила.

Продавил соперника по флангу на скорости Харрисон и прострелил в центр штрафной, но мяч без особых проблем здесь перехватил Дисаси.

7' По флангу прорывался в атаку Харрисон и прострелил в центр штрафной, но здесь в подкате не успел дотянуться до мяча Дукуре.

6' Диагональ исполнял Гарнер на правый фланг, куда забегал Харрисон, но проиграл он борьбу за мяч Кукурелье.

5' Прорывался с фланга в штрафную Мудрик и сбросил назад на Палмера, который пробил в касание, но отбил перед собой Пикфорд, а дальше защитники подстраховали.

4' Забрасывал в штрафную соперника Гарнер на ход Дукуре, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Бадьяшиля.

3' По флангу отдавал пас Миколенко на ход Макнилу, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.

2' хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.