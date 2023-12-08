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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Эвертон
 
Позже
Челси
Прогнозы 39
Эвертон 5.1% (2)
X 20.5% (8)
Челси 74.4% (29)
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Эвертон
Челси

История личных встреч

Эвертон
Челси

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

40 матчей

27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
57.5%
30%
5 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.2
0.85

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

62
37

Голов в среднем за матч

1.55
0.93

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 5 0.33
Калверт-Льюин Доминик 3 0.2
Макнил Дуайт 2 0.13
Миколенко Виталий 2 0.13
Харрисон Джек 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.07
Гуэйе Идрисса 1 0.07
Данджума Арно 1 0.07
Гомеш Бету 1 0.07
Паттерсон Нэйтан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 6 0.4
Палмер Коул 5 (4) 0.33
Стерлинг Рахим 5 0.33
Мудрик Михаил 2 0.13
Фернандес Энцо 2 (1) 0.13
Колвилл Леви 1 0.07
Силва Тьяго 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Броя Армандо 1 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.07
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Шон 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гомеш Бету 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 7 0
Кукурелья Марк 5 0
Стерлинг Рахим 4 0
Кайседо Мойсес 4 0
Фернандес Энцо 4 0
Галлахер Конор 2 1
Чилуэлл Бен 3 0
Палмер Коул 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Колвилл Леви 2 0
Матсен Ян 1 0

Результаты матчей

Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3
Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
13
Эвертон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
4
31%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Забито

20
25
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
5
25%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
3
12%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
6
33%
3
12%
61-75
2
11%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3
Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1
Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0

Результаты матчей

Эвертон
Челси

Точный счет

0:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
5 раз 33%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
7
8
4
11
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 59% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Эвертон 5.1% (2)
    X 20.5% (8)
    Челси 74.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Челси
    3.10
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    3.65
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    2.41
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эвертон - Челси

    Исход игры
    Эвертон
    5.1% (2)
    Ничья
    20.5% (8)
    Челси
    74.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    59% (23)
    1:1 Ничья
    15.4% (6)
    0:1 Челси
    10.3% (4)
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