Тур: 16. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Оливер Майкл
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Челси
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
40 матчей
27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
12.5%
57.5%
30%
5 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.2
0.85
Среднее время на гол
75
105
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
62
37
Голов в среднем за матч
1.55
0.93
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|5
|0.33
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.2
|Макнил Дуайт
|2
|0.13
|Миколенко Виталий
|2
|0.13
|Харрисон Джек
|1
|0.07
|Тарковски Джеймс
|1
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.07
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.07
|Данджума Арно
|1
|0.07
|Гомеш Бету
|1
|0.07
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|6
|0.4
|Палмер Коул
|5 (4)
|0.33
|Стерлинг Рахим
|5
|0.33
|Мудрик Михаил
|2
|0.13
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.13
|Колвилл Леви
|1
|0.07
|Силва Тьяго
|1
|0.07
|Дисаси Аксель
|1
|0.07
|Броя Армандо
|1
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.07
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|4
|0
|Шон
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Гарнер Джеймс
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|7
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Кайседо Мойсес
|4
|0
|Фернандес Энцо
|4
|0
|Галлахер Конор
|2
|1
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Гюсто Мало
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Маурисио Почеттино
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
3
Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
13
Эвертон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
4
31%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Забито
20
25
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
5
25%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
3
12%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
6
33%
3
12%
61-75
2
11%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3
Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1
Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0
Результаты матчей
Эвертон
Челси
Точный счет
0:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
5 раз 33%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
510
78
411
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|13 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
|Челси
|Джексон Николас
|7
Прогнозы на матч Эвертон - Челси
Исход игры
Эвертон
5.1% (2)
Ничья
20.5% (8)
Челси
74.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
82.05% (32)
Нет
17.95% (7)
Популярный счёт
1:2 Челси
59% (23)
1:1 Ничья
15.4% (6)
0:1 Челси
10.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!