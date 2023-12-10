Первый тайм

7' Менги получает повреждение в единоборстве с Грилишем, помощь врачей требуется защитнику "Лутона".

6' Позиционная атака гостей завершается включением Гвардиола и прострелом в штрафную с левого фланга - Локьер выбивает мяч в аут.

5' Команды сегодня проводят первый матч в текущем столетии, последний раз команды встречались в Первой лиге в сезоне-1998/99, а вообще "Лутон" ни разу не выигрывал у "Манчестер Сити".

4' "Лутон" же на неделе едва не отобрал очки у "Арсенала", пропустив решающий четвертый гол уже на седьмой компенсированной минуте, дебютанты АПЛ ожидаемо идут в зоне вылета.

3' Напомним, что "Манчестер Сити" переживает не лучшие времена - после ничейных исходов против "Ливерпуля", "Челси" и "Тоттенхэма" на неделе "горожане" проиграли на выезде "Астон Вилле" и застряли на четвертой позиции.

2' Фоден после передачи Бернарду Силвы врывается в штрафную с левого края и пробивает по воротам, однако Камински спасает свои ворота, а Силва на добивании не попадает в цель!