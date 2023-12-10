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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Лутон Таун
0:0
Первый тайм: 9'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 126
Лутон Таун 0.8% (1)
X 2.4% (3)
Манчестер Сити 96.8% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Манчестер Сити
16.00
8.00
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24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
26
Джайлз
Райан
30
Таунсенд
Андрос
6
Баркли
Росс
13
Накамба
Марвелус
19
Браун
Джейкоб
11
Адебайо
Элайджа
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
Лутон Таун
5-4-1
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.19
Адебайо Элайджа 3 0.19
Браун Джейкоб 2 0.13
Локьер Том 1 0.06
Огбене Чидози 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Андерсен Мадс 1 0.06
Чон Тахит 1 0.06
Ошо Гэбриэл 1 0.06
Менги Теден 1 0.06
Доти Алфи 0 0
Таунсенд Андрос 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.88
Альварес Хулиан 4 0.25
Фоден Фил 4 0.25
Силва Бернарду 3 0.19
Родри Эрнандес 3 0.19
Доку Жереми 2 0.13
Аке Натан 2 0.13
Аканджи Мануэль 2 0.13
Грилиш Джек 1 0.06
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локьер Том 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 3 0
Баркли Росс 2 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Доти Алфи 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

4
19
Лутон Таун
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

9
17
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
4
57%
4
21%
76-90

Пропущено

18
8
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Забито

16
36
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
0
0%
5
14%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
3
19%
4
11%
61-75
8
50%
9
25%
76-90

Пропущено

30
17
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
5
17%
6
35%
61-75
9
30%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0

Результаты матчей

Лутон Таун
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
10
5
1
14
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 16 9 4 3 36 - 17 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 16 7 4 5 26 - 25 25
10.
Челси
 0:0 Заявка 16 5 5 6 26 - 24 20
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 20 11
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 0:0 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 9 8
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
5.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Челси
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
9.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    7'
    Менги получает повреждение в единоборстве с Грилишем, помощь врачей требуется защитнику "Лутона".
  • 6'
    Позиционная атака гостей завершается включением Гвардиола и прострелом в штрафную с левого фланга - Локьер выбивает мяч в аут.
  • 5'
    Команды сегодня проводят первый матч в текущем столетии, последний раз команды встречались в Первой лиге в сезоне-1998/99, а вообще "Лутон" ни разу не выигрывал у "Манчестер Сити".
  • 4'
    "Лутон" же на неделе едва не отобрал очки у "Арсенала", пропустив решающий четвертый гол уже на седьмой компенсированной минуте, дебютанты АПЛ ожидаемо идут в зоне вылета.
  • 3'
    Напомним, что "Манчестер Сити" переживает не лучшие времена - после ничейных исходов против "Ливерпуля", "Челси" и "Тоттенхэма" на неделе "горожане" проиграли на выезде "Астон Вилле" и застряли на четвертой позиции.
  • Опасный момент
    2'
    Фоден после передачи Бернарду Силвы врывается в штрафную с левого края и пробивает по воротам, однако Камински спасает свои ворота, а Силва на добивании не попадает в цель!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 84% завершится победой Манчестер Сити.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Лутон Таун
0.8% (1)
Ничья
2.4% (3)
Манчестер Сити
96.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
72.17% (83)
Меньше
27.83% (32)
Обе команды забьют
Да
47.83% (55)
Нет
52.17% (60)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
22.2% (28)
1:3 Манчестер Сити
21.4% (27)
0:3 Манчестер Сити
18.3% (23)
1:2 Манчестер Сити
15.9% (20)
1:4 Манчестер Сити
4.8% (6)
0:4 Манчестер Сити
4.8% (6)
0:1 Манчестер Сити
2.4% (3)
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