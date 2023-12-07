  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Лутон Таун
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 35
Лутон Таун 0% (0)
X 2.9% (1)
Манчестер Сити 97.1% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Манчестер Сити
19.00
Реклама, betcity.ru
9.88
1.16
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лутон Таун
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.2
Адебайо Элайджа 3 0.2
Браун Джейкоб 2 0.13
Локьер Том 1 0.07
Огбене Чидози 1 0.07
Баркли Росс 1 0.07
Андерсен Мадс 1 0.07
Чон Тахит 1 0.07
Ошо Гэбриэл 1 0.07
Менги Теден 1 0.07
Доти Алфи 0 0
Таунсенд Андрос 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.93
Альварес Хулиан 4 0.27
Фоден Фил 4 0.27
Силва Бернарду 3 0.2
Родри Эрнандес 3 0.2
Доку Жереми 2 0.13
Аке Натан 2 0.13
Аканджи Мануэль 2 0.13
Грилиш Джек 1 0.07
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локьер Том 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 3 0
Баркли Росс 2 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Доти Алфи 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

4
19
Лутон Таун
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

9
17
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
4
57%
4
21%
76-90

Пропущено

18
8
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Забито

16
36
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
0
0%
5
14%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
3
19%
4
11%
61-75
8
50%
9
25%
76-90

Пропущено

30
17
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
5
17%
6
35%
61-75
9
30%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0

Результаты матчей

Лутон Таун
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
10
5
1
14
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Лутон Таун 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Манчестер Сити 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Манчестер Сити
    19.00
    Реклама, betcity.ru
    9.88
    1.16
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лутон Таун - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Лутон Таун - Манчестер Сити

    Исход игры
    Лутон Таун
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    Манчестер Сити
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (25)
    Меньше
    28.57% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (14)
    Нет
    60% (21)
    Популярный счёт
    0:3 Манчестер Сити
    28.6% (10)
    0:2 Манчестер Сити
    25.7% (9)
    1:2 Манчестер Сити
    14.3% (5)
    1:3 Манчестер Сити
    14.3% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    5.7% (2)
    0:4 Манчестер Сити
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лутон Таун
    Манчестер Сити
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     