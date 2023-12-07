Тур: 16. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Робинсон Тим
Позже
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Главный тренер: Эдвардс Роб
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
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Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.2
|Адебайо Элайджа
|3
|0.2
|Браун Джейкоб
|2
|0.13
|Локьер Том
|1
|0.07
|Огбене Чидози
|1
|0.07
|Баркли Росс
|1
|0.07
|Андерсен Мадс
|1
|0.07
|Чон Тахит
|1
|0.07
|Ошо Гэбриэл
|1
|0.07
|Менги Теден
|1
|0.07
|Доти Алфи
|0
|0
|Таунсенд Андрос
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.93
|Альварес Хулиан
|4
|0.27
|Фоден Фил
|4
|0.27
|Силва Бернарду
|3
|0.2
|Родри Эрнандес
|3
|0.2
|Доку Жереми
|2
|0.13
|Аке Натан
|2
|0.13
|Аканджи Мануэль
|2
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.07
|Уокер Кайл
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локьер Том
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Браун Джейкоб
|3
|0
|Баркли Росс
|2
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Доти Алфи
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|1
|Грилиш Джек
|4
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Силва Бернарду
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
6
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
4
19
Лутон Таун
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
9
17
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
4
57%
4
21%
76-90
Пропущено
18
8
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Забито
16
36
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
0
0%
5
14%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
3
19%
4
11%
61-75
8
50%
9
25%
76-90
Пропущено
30
17
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
5
17%
6
35%
61-75
9
30%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0
Результаты матчей
Лутон Таун
Манчестер Сити
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
105
114
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|13 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
|Челси
|Джексон Николас
|7
Прогнозы на матч Лутон Таун - Манчестер Сити
Исход игры
Лутон Таун
0% (0)
Ничья
2.9% (1)
Манчестер Сити
97.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (25)
Меньше
28.57% (10)
Обе команды забьют
Да
40% (14)
Нет
60% (21)
Популярный счёт
0:3 Манчестер Сити
28.6% (10)
0:2 Манчестер Сити
25.7% (9)
1:2 Манчестер Сити
14.3% (5)
1:3 Манчестер Сити
14.3% (5)
1:4 Манчестер Сити
5.7% (2)
0:4 Манчестер Сити
5.7% (2)
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