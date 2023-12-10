Тур: 16. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Тирни Пол
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Вест Хэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
21 матч
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.3
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|3 (2)
|0.2
|Рид Бобби
|3
|0.2
|Хименес Рауль
|3
|0.2
|Айуоби Алекс
|3
|0.2
|Пальинья Жоау
|2
|0.13
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|Уилсон Гарри
|1
|0.07
|Кэрни Том
|1
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.07
|Тете Кенни
|1
|0.07
|Винисиус Карлос
|1
|0.07
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|9
|0.6
|Соучек Томаш
|4
|0.27
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.2
|Кудус Мохаммед
|3
|0.2
|Антонио Майкл
|2
|0.13
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.13
|Зума Курт
|1
|0.07
|Агер Наиф
|1
|0.07
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Хименес Рауль
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
0
6
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
11
Фулхэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
5
36%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
9%
4
33%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
23
26
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
6
26%
3
12%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Пропущено
24
25
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
6
25%
1
4%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
6
25%
4
16%
61-75
6
25%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3
Результаты матчей
Фулхэм
Вест Хэм
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
510
96
411
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|13 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
|Челси
|Джексон Николас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм - Вест Хэм
Исход игры
Фулхэм
25.9% (30)
Ничья
41.4% (48)
Вест Хэм
32.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (54)
Меньше
49.06% (52)
Обе команды забьют
Да
87.74% (93)
Нет
12.26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (39)
1:2 Вест Хэм
26.7% (31)
2:1 Фулхэм
14.7% (17)
1:0 Фулхэм
6.9% (8)
2:2 Ничья
5.2% (6)
0:1 Вест Хэм
2.6% (3)
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