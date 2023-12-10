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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Фулхэм
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 113
Фулхэм 26.5% (30)
X 40.7% (46)
Вест Хэм 32.7% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
7
Уорд-Праус
Джеймс
8
Форнальс
Пабло
20
Боуэн
Джаррод
14
Кудус
Мохаммед
10
Пакета
Лукас
Фулхэм
4-2-3-1
Вест Хэм
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Вест Хэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

21 матч

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.3
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 3 (2) 0.2
Рид Бобби 3 0.2
Хименес Рауль 3 0.2
Айуоби Алекс 3 0.2
Пальинья Жоау 2 0.13
Перейра Андреас 1 0.07
Уилсон Гарри 1 0.07
Кэрни Том 1 0.07
Рим Тим 1 0.07
Тете Кенни 1 0.07
Винисиус Карлос 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.6
Соучек Томаш 4 0.27
Уорд-Праус Джеймс 3 0.2
Кудус Мохаммед 3 0.2
Антонио Майкл 2 0.13
Пакета Лукас 2 (1) 0.13
Зума Курт 1 0.07
Агер Наиф 1 0.07
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 5 0
Агер Наиф 2 1
Цоуфал Владимир 3 0
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Антонио Майкл 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

0
6
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
11
Фулхэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
5
36%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
9%
4
33%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

23
26
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
6
26%
3
12%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
6
25%
1
4%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
6
25%
4
16%
61-75
6
25%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3

Результаты матчей

Фулхэм
Вест Хэм

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
9
6
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
14.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • 54 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 113
    Фулхэм 26.5% (30)
    X 40.7% (46)
    Вест Хэм 32.7% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    2.25
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    3.60
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    3.32
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Фулхэм
    25.9% (30)
    Ничья
    41.4% (48)
    Вест Хэм
    32.8% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (54)
    Меньше
    49.06% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    87.74% (93)
    Нет
    12.26% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    1:2 Вест Хэм
    26.7% (31)
    2:1 Фулхэм
    14.7% (17)
    1:0 Фулхэм
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    5.2% (6)
    0:1 Вест Хэм
    2.6% (3)
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