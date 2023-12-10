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Брондбю
2:1
Второй тайм: 62'
АГФ Орхус
0'
18' Желтая карточка
Судзуки Юито
1:0
25' Гол в свои ворота
Беихмо Феликс
2:0
43' Гол
Квистгарден Матиас
48' Желтая карточка
Себулонсен Себастьян
2:1
49' Гол
Мортенсен Патрик

Ход матча

18'
Судзуки Юито
 
25'
Беихмо Феликс
1:0
43'
Квистгарден Матиас
2:0
46'
 
Серра Янни
Якоб Андерсен
46'
 
Акото Михаэль
Хенриксен Тобиас
46'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
46'
 
Мадсен Мадс Эмиль
Бех Тобиас
48'
Себулонсен Себастьян
 
49'
2:1
Мортенсен Патрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
АГФ Орхус
3.70
6.10
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76.46
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
26
Якоб
Андерсен
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Брондбю
3-4-1-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
АГФ Орхус

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед

44 матча

40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
16 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.6%
25%
36.4%
17 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

К
2:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
38

Голов в среднем за матч

1.42
1.52

Среднее время на гол

63
59

Всего голов

39
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.84

Среднее время на гол

57
106

Всего голов

66
54

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судзуки Юито 2 0.5
Квистгарден Матиас 1 0.25
Oscar Schwartau 1 0.25
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 2 0.5
Mathias Sauer 2 0.5
Мортенсен Патрик 1 0.25
Тингагер Фредерик 1 0.25
Серра Янни 1 0.25
Андерсон Микаэль 1 0.25

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Судзуки Юито 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Бьюр Петер 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0

Результаты матчей

Брондбю
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брондбю
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
2 Копенгаген
3 Силькеборг
2 АГФ Орхус
0 Брондбю
3 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Брондбю Васс Даниэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Дивкович Марко сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Квистгарден Матиас бьет в цель!
  • 25'
    Васс Даниэль сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Беихмо Феликс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 18'
    Судзуки Юито получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Брондбю
Ничья
АГФ Орхус
3.70
6.10
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