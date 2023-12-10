0'
18' Желтая карточкаСудзуки Юито
1:0
25' Гол в свои воротаБеихмо Феликс
2:0
43' ГолКвистгарден Матиас
48' Желтая карточкаСебулонсен Себастьян
2:1
49' ГолМортенсен Патрик
71' Желтая карточкаМортенсен Патрик
73' Желтая карточкаДивкович Марко
90'+5
Ход матча
18'
25'
1:0
43'
46'
49'
2:1
71'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
70 Владение мячом, % 30
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
История личных встреч
Брондбю
АГФ Орхус
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед
44 матча
40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
16 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.6%
25%
36.4%
17 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
38
Голов в среднем за матч
1.42
1.52
Среднее время на гол
63
59
Всего голов
39
16
Голов в среднем за матч
1.56
0.84
Среднее время на гол
57
106
Всего голов
66
54
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судзуки Юито
|2
|0.5
|Квистгарден Матиас
|1
|0.25
|Oscar Schwartau
|1
|0.25
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беихмо Феликс
|2
|0.5
|Mathias Sauer
|2
|0.5
|Мортенсен Патрик
|1
|0.25
|Тингагер Фредерик
|1
|0.25
|Серра Янни
|1
|0.25
|Андерсон Микаэль
|1
|0.25
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Судзуки Юито
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Поульсен Николай
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0
Результаты матчей
Брондбю
АГФ Орхус
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брондбю
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|1
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1