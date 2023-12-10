Тур: 16. Стадион: Эннио Тардини.
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Парма
Палермо
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.44
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.38
|Бернабе Адриан
|3
|0.19
|Партипило Антони
|3
|0.19
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.19
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.13
|Шарпантье Габриэль
|2
|0.13
|Эрнани Азеведо
|1
|0.06
|Чиркати Алессандро
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|5 (2)
|0.31
|Манкузо Леонардо
|3
|0.19
|Штулац Лео
|3
|0.19
|Лучиони Фабио
|2
|0.13
|Хендерсон Лиам
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Солери Эдоардо
|1
|0.06
|Сегре Джакопо
|1
|0.06
|Инсинье Роберто
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Кулибали Мамаду
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Валенте Никола
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
8
Парма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Палермо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
5
50%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
28
20
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
7
25%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
6
21%
9
45%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
6
46%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0
Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2
Результаты матчей
Парма
Палермо
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Парма
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
114
69
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|29 - 14
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|5.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|7.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 13
|27
|8.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|16 - 14
|27
|9.
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 15
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|14 - 17
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|20.
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|8 - 5
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7