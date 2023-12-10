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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Парма
0:1
Первый тайм: 16'
Палермо
0'
0:1
3' Гол
Брунори Маттео

Ход матча

3'
0:1
Брунори Маттео
(Кулибали Мамаду)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
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Парма
Ничья
Палермо
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Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
21
Партипило
Антони
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
13
Бонни
Анж-Йоан
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
80
Кулибали
Мамаду
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Парма
4-2-3-1
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Парма
Палермо

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:1
К
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.44
Ман Деннис 6 (1) 0.38
Бернабе Адриан 3 0.19
Партипило Антони 3 0.19
Чолак Антонио-Мирко 3 0.19
Бонни Анж-Йоан 2 0.13
Шарпантье Габриэль 2 0.13
Эрнани Азеведо 1 0.06
Чиркати Алессандро 1 0.06
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 5 (2) 0.31
Манкузо Леонардо 3 0.19
Штулац Лео 3 0.19
Лучиони Фабио 2 0.13
Хендерсон Лиам 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Солери Эдоардо 1 0.06
Сегре Джакопо 1 0.06
Инсинье Роберто 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Кулибали Мамаду 1 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.06
Валенте Никола 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Зом Симон 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Партипило Антони 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Камара Дрисса 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Болог Ботонд 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Брунори Маттео 3 0
Корини Эудженио 1 1
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Валенте Никола 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

12
8
Парма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Палермо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
5
50%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
7
25%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
6
21%
9
45%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
6
46%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0
Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2

Результаты матчей

Парма
Палермо

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Парма
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 16 10 3 3 29 - 14 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 0:0 16 8 5 3 18 - 14 29
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Палермо
 1:0 16 8 3 5 21 - 13 27
8.
Модена
 0:0 16 7 6 3 16 - 14 27
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 0:0 16 4 7 5 14 - 15 19
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:1 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 0:0 8 4 3 1 9 - 7 15
6.
Модена
 0:0 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 1:0 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Реджана
 0:0 8 1 6 1 7 - 8 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Палермо
 1:0 8 5 2 1 11 - 4 17
3.
Парма
 0:1 7 5 0 2 17 - 9 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 0:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 0:0 8 3 5 0 8 - 5 14
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Брешия
 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
11.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 0:0 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Палермо
3.32
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3.92
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4.27
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