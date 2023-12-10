Тур: 16. Стадион: Эннио Тардини.
0'
0:1
3' ГолБрунори Маттео
16' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
0:2
18' ГолБрунори Маттео
35' Желтая карточкаБолог Ботонд
1:2
51' ГолЭстевес Науэль
55' Желтая карточкаДель Прато Энрико
64' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
80' Желтая карточкаВаленте Никола
1:3
85' ГолСегре Джакопо
90' Желтая карточкаБенедычак Адриан
90' Желтая карточкаМатею Алеш
2:3
90' ГолМихэйлэ Валентин
3:3
90' ГолШарпантье Габриэль
90'+7
Ход матча
3'
18'
35'
51'
1:2
64'
80'
85'
1:3
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
581 Количество передач 264
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Парма
Палермо
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.44
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.38
|Бернабе Адриан
|3
|0.19
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.19
|Партипило Антони
|3
|0.19
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.19
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.13
|Эрнани Азеведо
|1
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.06
|Чиркати Алессандро
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|6 (2)
|0.38
|Манкузо Леонардо
|3
|0.19
|Штулац Лео
|3
|0.19
|Сегре Джакопо
|2
|0.13
|Лучиони Фабио
|2
|0.13
|Хендерсон Лиам
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Солери Эдоардо
|1
|0.06
|Кулибали Мамаду
|1
|0.06
|Инсинье Роберто
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
8
Парма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Палермо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
27%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
5
50%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
31
23
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
7
23%
4
17%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
26%
10
43%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0
Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2
Результаты матчей
Парма
Палермо
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Парма
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
25
35
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
124
79
313
412
115
115
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7