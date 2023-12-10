  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Комо
0:0
Первый тайм: 18'
Модена
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Модена
3.60
3.20
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3.77
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Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
20
Liam
Kerrigan2
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
17
Манкони
Якопо
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
Комо
4-2-3-1
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Комо
Модена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
5:1
СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.31
Иоанну Николас 3 0.19
Барба Федерико 2 0.13
Одентал Кас 2 0.13
Беллемо Алессандро 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06
Верди Симоне 1 (1) 0.06
Черри Альберто 1 0.06
Да Кунья Лукас 1 0.06
Габриеллони Алессандро 1 0.06
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.19
Стриццоло Лука 3 0.19
Фальчинелли Диего 2 0.13
Kleis Bozhanaj 2 0.13
Тремолада Лука 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Заро Джованни 1 0.06
Бонфанти Николас 1 0.06
Edoardo Duca 1 0.06
Fabio Abiuso 1 0.06
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 4 0
Базелли Даниэле 2 1
Да Кунья Лукас 3 0
Верди Симоне 2 0
Барба Федерико 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Заро Джованни 3 0
Понси Фабио 3 0
Kleis Bozhanaj 3 0
Секулин Андреа 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гиебр Абдул 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Комо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
7
Комо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
33%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0
Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2
Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0

Результаты матчей

Комо
Модена

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Комо
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 16 10 3 3 29 - 14 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 0:0 16 8 5 3 18 - 14 29
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Палермо
 1:0 16 8 3 5 21 - 13 27
8.
Модена
 0:0 16 7 6 3 16 - 14 27
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 0:0 16 4 7 5 14 - 15 19
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:1 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 0:0 8 4 3 1 9 - 7 15
6.
Модена
 0:0 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 1:0 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Реджана
 0:0 8 1 6 1 7 - 8 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Палермо
 1:0 8 5 2 1 11 - 4 17
3.
Парма
 0:1 7 5 0 2 17 - 9 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 0:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 0:0 8 3 5 0 8 - 5 14
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Брешия
 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
11.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 0:0 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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Комо
Ничья
Модена
3.60
3.20
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3.77
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