Тур: 16. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Комо
Модена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.31
|Иоанну Николас
|3
|0.19
|Барба Федерико
|2
|0.13
|Одентал Кас
|2
|0.13
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.06
|Черри Альберто
|1
|0.06
|Да Кунья Лукас
|1
|0.06
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.06
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.19
|Стриццоло Лука
|3
|0.19
|Фальчинелли Диего
|2
|0.13
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.13
|Тремолада Лука
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Заро Джованни
|1
|0.06
|Бонфанти Николас
|1
|0.06
|Edoardo Duca
|1
|0.06
|Fabio Abiuso
|1
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Базелли Даниэле
|2
|1
|Да Кунья Лукас
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Kleis Bozhanaj
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гиебр Абдул
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Комо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
7
Комо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
50%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
33%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0
Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2
Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0
Результаты матчей
Комо
Модена
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Комо
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
411
510
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|29 - 14
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|5.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|7.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 13
|27
|8.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|16 - 14
|27
|9.
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 15
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|14 - 17
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|20.
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|8 - 5
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7