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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Комо
2:1
Конец матча
Модена
0'
32' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
1:0
42' Пенальти
Верди Симоне
51' Желтая карточка
Edoardo Duca
1:1
56' Гол
Заро Джованни
83' Желтая карточка
Риччо Алессандро
2:1
87' Гол
Габриеллони Алессандро
89' Желтая карточка
Стриццоло Лука
90' Красная карточка
Барба Федерико
90'+8

Ход матча

32'
Чаджиа Мутир
Liam Kerrigan2
 
32'
Да Кунья Лукас
 
42'
Верди Симоне
1:0
51'
 
Edoardo Duca
52'
 
Kleis Bozhanaj
Тремолада Лука
56'
1:1
Заро Джованни
65'
Габриеллони Алессандро
Верди Симоне
 
70'
 
Стриццоло Лука
Фальчинелли Диего
71'
 
Риччо Алессандро
Коттали Маттео
83'
 
Риччо Алессандро
87'
Габриеллони Алессандро
2:1
89'
 
Стриццоло Лука
89'
 
Romeo Giovannini
Манкони Якопо
90'
 
Fabio Abiuso
Edoardo Duca
90'
Кассандро Томмазо
Сала Марко
 
90'
Арригони Томмазо
Кутроне Патрик
 
90'
Барба Федерико
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 388 Количество передач 458
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
20
Liam
Kerrigan2
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
17
Манкони
Якопо
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
Комо
4-2-3-1
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Комо
Модена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
5:1
СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.31
Иоанну Николас 3 0.19
Верди Симоне 2 (2) 0.13
Барба Федерико 2 0.13
Одентал Кас 2 0.13
Габриеллони Алессандро 2 0.13
Беллемо Алессандро 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06
Черри Альберто 1 0.06
Да Кунья Лукас 1 0.06
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.19
Стриццоло Лука 3 0.19
Фальчинелли Диего 2 0.13
Заро Джованни 2 0.13
Kleis Bozhanaj 2 0.13
Тремолада Лука 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Бонфанти Николас 1 0.06
Edoardo Duca 1 0.06
Fabio Abiuso 1 0.06
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 4 0
Да Кунья Лукас 4 0
Базелли Даниэле 2 1
Верди Симоне 2 0
Барба Федерико 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Заро Джованни 3 0
Понси Фабио 3 0
Kleis Bozhanaj 3 0
Секулин Андреа 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гиебр Абдул 2 0
Edoardo Duca 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Кристиан Каус 1 0

Результаты матчей

Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Комо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
7
Комо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
30%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
1
7%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0
Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2
Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0

Результаты матчей

Комо
Модена

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Комо
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 4 2 32 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Комо
 16 9 4 3 20 - 15 31
4.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 16 7 5 4 17 - 16 26
8.
Палермо
 16 7 4 5 23 - 16 25
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 16 4 7 5 15 - 16 19
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 16 3 8 5 16 - 20 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Реджана
 8 1 6 1 8 - 9 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
11.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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    • 52'
      Тремолада Лука уходит с поля. Kleis Bozhanaj выходит вместо него
    • 51'
      Edoardo Duca получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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