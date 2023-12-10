Тур: 16. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
32' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
1:0
42' ПенальтиВерди Симоне
51' Желтая карточкаEdoardo Duca
1:1
56' ГолЗаро Джованни
83' Желтая карточкаРиччо Алессандро
2:1
87' ГолГабриеллони Алессандро
89' Желтая карточкаСтриццоло Лука
90' Красная карточкаБарба Федерико
90'+8
Ход матча
32'
42'
1:0
51'
56'
1:1
83'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
388 Количество передач 458
-
45 Владение мячом, % 55
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Комо
Модена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.31
|Иоанну Николас
|3
|0.19
|Верди Симоне
|2 (2)
|0.13
|Барба Федерико
|2
|0.13
|Одентал Кас
|2
|0.13
|Габриеллони Алессандро
|2
|0.13
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
|Черри Альберто
|1
|0.06
|Да Кунья Лукас
|1
|0.06
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.19
|Стриццоло Лука
|3
|0.19
|Фальчинелли Диего
|2
|0.13
|Заро Джованни
|2
|0.13
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.13
|Тремолада Лука
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Бонфанти Николас
|1
|0.06
|Edoardo Duca
|1
|0.06
|Fabio Abiuso
|1
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Да Кунья Лукас
|4
|0
|Базелли Даниэле
|2
|1
|Верди Симоне
|2
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Kleis Bozhanaj
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гиебр Абдул
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
Результаты матчей
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Комо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
7
Комо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
4
44%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
30%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
1
7%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1
Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0
Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2
Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0
Результаты матчей
Комо
Модена
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Комо
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
511
511
115
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7