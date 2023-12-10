Тур: 16. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
80 Natan Girma
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Реджана
Брешия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|3
|0.19
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.19
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.19
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Галацци Николас
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|6
|0
|Олзер Джакомо
|4
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
0
6
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
31%
4
57%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
28%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
4
44%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
31
16
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
9
29%
29%
6
38%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1
Результаты матчей
Реджана
Брешия
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Реджана
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|29 - 14
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|5.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|7.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 13
|27
|8.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|16 - 14
|27
|9.
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 15
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|14 - 17
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|20.
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|8 - 5
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7