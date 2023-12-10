  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Реджана
0:0
Первый тайм: 18'
Брешия
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Брешия
2.95
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3.00
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3.02
Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
17
Либутти
Лоренцо
42
Бьянко
Алессандро
24
Нарди
Филиппо
90
Портанова
Маноло
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
1
Леццерини
Лука
28
Адорни
Давиде
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
23
Галацци
Николас
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
18
Яллоу
Александр
29
Боррелли
Дженнаро
7
Бьярнасон
Биркир
Реджана
5-3-2
Брешия
3-5-2

История личных встреч

Реджана
Брешия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 3 0.19
Бьярнасон Биркир 3 0.19
Мончини Габриэле 3 (1) 0.19
Бизоли Димитри 1 0.06
Яллоу Александр 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Бьянки Флавио 1 0.06
Галацци Николас 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 0
Портанова Маноло 3 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 6 0
Олзер Джакомо 4 1
Бизоли Димитри 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Адорни Давиде 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Яллоу Александр 1 0
Уар Матье 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

0
6
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
31%
4
57%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
28%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
4
44%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

31
16
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
9
29%
29%
6
38%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1

Результаты матчей

Реджана
Брешия

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Реджана
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 16 10 3 3 29 - 14 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 0:0 16 8 5 3 18 - 14 29
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Палермо
 1:0 16 8 3 5 21 - 13 27
8.
Модена
 0:0 16 7 6 3 16 - 14 27
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 0:0 16 4 7 5 14 - 15 19
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:1 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 0:0 8 4 3 1 9 - 7 15
6.
Модена
 0:0 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 1:0 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Реджана
 0:0 8 1 6 1 7 - 8 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Палермо
 1:0 8 5 2 1 11 - 4 17
3.
Парма
 0:1 7 5 0 2 17 - 9 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 0:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 0:0 8 3 5 0 8 - 5 14
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Брешия
 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
11.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 0:0 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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